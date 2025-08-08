Werbung

Änderung am geplanten Wehrdienstgesetz

Bundesregierung will Parlament mehr Mitbestimmung einräumen

  • Lesedauer: 1 Min.
Die Bundeswehr soll von 180 000 auf 260 000 aktive Soldaten anwachsen. Diesem Ziel dient die Einführung des zunächst noch freiwilligen Wehrdienstes ab dem Jahr 2027.
Die Bundeswehr soll von 180 000 auf 260 000 aktive Soldaten anwachsen. Diesem Ziel dient die Einführung des zunächst noch freiwilligen Wehrdienstes ab dem Jahr 2027.
Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein Entwurf für die Einführung eines neuen Wehrdienstes durch die schwarz-rote Koalition sieht eine Stärkung der Rechte des Bundestags vor. Dies berichteten Medien am Freitagnachmittag. Laut der zwischen den Ressorts abgestimmten neuen Fassung des Gesetzentwurfs muss das Parlament den jeweiligen Schritten auf dem Weg dorthin zustimmen.

Zudem wurden die vorgesehenen verpflichtenden Musterungen um ein halbes Jahr auf Juli 2027 vorverlegt. Betroffen sind alle Personen, die ab 2008 geboren wurden. Verpflichtend ist die Teilnahme an einer Musterung nur für Männer, da die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht nur für Männer gilt. Für eine Verpflichtung von Frauen müsste das Grundgesetz geändert werden.

Das Wehrdienstgesetz soll von der Regierung Ende dieses Monats beschlossen werden. Deutschland will die Bundeswehr in den nächsten Jahren von bisher gut 180 000 auf 260 000 aktive Soldaten aufstocken und begründet dies mit neuen Nato-Verpflichtungen einerseits und der vermeintlichen Bedrohung durch Russland andererseits. Deutlich erhöhen soll sich auch die Zahl der verfügbaren Reservisten. Zum Erreichen der geplanten Personalstärke soll der zunächst freiwillige Wehrdienst dienen. Der Gesetzentwurf enthält auch Klauseln, wonach der Dienst verpflichtend werden soll, wenn diese in den Folgejahren nicht erreicht wird. nd

- Anzeige -

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Änderung am geplanten Wehrdienstgesetz

Bundesregierung will Parlament mehr Mitbestimmung einräumen

Chefarzt klagt gegen Klinik: Arbeitsrecht wider die Moral

Das Klinikum Lippstadt darf dem Gynäkologen Joachim Volz weiterhin Abtreibungen verbieten

Kampagnenmacht gegen Selbstbestimmung von Frauen

Der Fall Brosius-Gersdorf wirf ein Schlaglicht auf reaktionärste Kreise, die eine Legalisierung des Schwangerschaftabbruchs verhindern wollen

Volle Kontrolle über Gaza

Israels Kriegskabinett will den Krieg in alle Winkel tragen

Apocalypse Now in Nahost

Cyrus Salimi-Asl zum Vorhaben der israelischen Regierung, den Krieg im Gazastreifen auszuweiten

Gegen die Gewalt an Frauen

In den Niederlanden wird über Maßnahmen gegen Femizide debattiert

Vor 50 Jahren in Erfurt: Algerier durch die Stadt gehetzt

Ausländerfeindlichkeit schlägt in Gewalt um: Das gab es auch in der DDR. Zu mehrtägigen Ausschreitungen gegen Vertragsarbeiter kam es 1975 in Erfurt

Die Väter der Atombombe: Studenten in der Weimarer Republik

Vor rund 100 Jahren kamen in Göttingen junge Naturwissenschaftler zusammen, die Pioniere der Nuklearforschung waren

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -