Engagierte Kunst unter prekären Bedingungen. Live mit Miedya Mahmod
Ein Gespräch im Rahmen des 0+1 Festivals in Dortmund über bürgerliche Kulturräume und das Verhätlnis von engagierter Kunst zu Räumen des Bürgertums.
In dieser ersten Live-Folge spricht Olivier David mit Miedya Mahmod über Kunst und künstlerische Praxis unter prekären Bedingungen. Mahmod ist Autor*in und Teil des Künstler*innen-Kollektivs »Parallelgesellschaft«. 2024 las Mahmod auf Einladung der damaligen Jurorin Mithu Sanyal beim renomierten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Im Rahmen des 0 +1 Festivals in Dortmund sprechen beide über bürgerliche Kulturräume und das Verhältnis von engagierter Kunst zu den Kulturräumen des Bürgertums.
Der Podcast Klassentreffen läuft in Zusammenarbeit mit der linken Tageszeitung »nd«.
