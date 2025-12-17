Arbeiterklasse zwischen Spaltung und Solidarität. Mit Nicole Mayer-Ahuja

Arbeiterklasse zwischen Spaltung und Solidarität Illustration: Stephanie Schoell

Immer wieder wird über gesellschaftliche Spaltung gesprochen, der entscheidende Faktor Arbeit dabei aber ausgeblendet. In dieser Folge ist Nicole Mayer-Ahuja zu Gast. Die Professorin für die Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Universität Göttingen forscht zu prekärer Beschäftigung und Veränderungen der Arbeitswelt. Sie beleuchtet, wie unsere Gesellschaft tiefgreifend durch das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital geprägt ist: Individueller Aufstieg durch Leistung ist eine Erzählung, die selten aufgeht. Mit Olivier spricht sie über Alternativen und darüber, wie eine Umverteilung von gesellschaftlicher Zeit und Reichtum möglich wird.

Zum Weiterlesen:

»Klassengesellschaft akut. Warum Lohnarbeit spaltet - und wie es anders gehen kann.« von Nicole Mayer-Ahuja, erschienen bei C.H. Beck.

»Konfliktfeld Arbeit«: die monatliche Kolumne von Nicole Mayer-Ahuja im »nd«

