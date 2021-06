Foto: imago images/Sven Simon

Künftig sollen Corona-Impfungen durch das neue EU-Covid-Zertifikat nachgewiesen werden können. Der »CovPass« soll spätestens zum 1. Juli EU-weit eingeführt werden. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Gesundheit und Soziales: 124. Ärztetag – Verbot der Suizidhilfe aus Berufsordnung gestrichen. Der 124. Deutsche Ärztetag hat als Konsequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 zum assistierten Suizid die berufsrechtlichen Regelungen für Ärztinnen und Ärzte zur Suizidhilfe geändert. Die Hilfe zur Selbsttötung ist weiterhin keine ärztliche Aufgabe. Ausführlich im nd-ratgeber.

Arbeit: Hilfe bei der Berufsorientierung – Die Frage nach der Schule: »Was will ich werden? Viel Schulabgänger wählen Jobs, die ein gutes Image haben. Sie wissen aber wenig über den Arbeitsalltag, der dahinter steckt. Deshalb gehen viele vor allem danach, was sie aus der Familie kennen, wovon sie schon gehört haben oder was sie sich selbst irgendwie erklären können. Reichts das? Mehr dazu im nd-ratgeber.

Wohnen: 10 Fragen zum Wohnungsverkauf – Der Verkauf bricht nicht den Mietvertrag. Von Umwandlungen und Wohnungsverkäufen ist viel und oft die Rede. Für die Mieterinnen und Mieter solcher Immobilie ist der Verkauf von Ängsten um die Sicherheit des eigenen Wohnens begleitet. Ausführlich im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Nachbarschaftsrecht – In Corona-Zeiten drängt es viele ins Freie. Aber das sorgt auch für Streit. Durch den langen Lockdown sehen viele Menschen das Frühjahr und den Sommer besonders herbei. Glücklich sind diejenigen, die als Mieter oder Eigentümer von Immobilien über einen Garten verfügen. Vor Übermut wird gewarnt. Urteile deutscher Gericht finden Sie im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Rund ums Testament und Erbe – Sind Änderungen des Testaments wirksam? Streit ums Erbe: In den zwei Fällen wurde das Testament von einem der Eheleute geändert – mit der Folge, dass ein Kind enterbt wurde. Inwieweit ist das rechtswirksam? Einzelheiten im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: die Corona-Pandemie ändert den Umgang mit Geld – Nur Bares ist Wahres, stimmt das immer noch? Die Pandemie verändert auch die Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen. Jeder dritte Verbraucher in Deutschland hat bereits sein Zahlungsverhalten geändert. Die wichtigste Änderung: Ein Viertel zahlt häufiger mit Karte als noch vor der Corona-Krise. Das Ergab eine Umfrage von Ernst & Young. 16 Prozent der Befragten verzichten im Gegenzug sogar ganz auf Bargeld oder führen weniger mit sich. Und wer sich einmal an Neuerungen gewöhnt hat, will in der Regel nicht zurück zu seinen alten Verhaltensweisen. Doch was bedeutet dies in der Praxis? Weitere Auskunft gibt unser Finanzexperte im nd-Ratgeber?

Verbraucherschutz: Wenn die Waschmaschine Socken und Strom frisst – Unabhängige Berater geben Auskunft zum Sparen von Energie. Wir kennen das alle: Beim Zusammenlegen der Wäsche bleibt am Ende eine einzelne traurige Socke übrig. Für dieses Phänomen gibt es sogar einen eigenen Tag: der 9. Mai. Jedes Jahr an diesem Tag wird dieser verschwundenen Socken und ihren hinterbliebenen Partnerinnen gedacht. Aber wohin verschwinden die Socken eigentlich? Die Energiespar-Detektive der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) geben Tipps zu Kauf und Benutzung von Waschmaschinen. Mehr dazu im nd-ratgeber.