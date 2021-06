Jedes Jahr am 9. Mai wird diesen verschwundenen Socken und ihren hinterbliebenen Partnerinnen gedacht. Aber wohin verschwinden die Socken eigentlich? Die Energiespar-Detektive der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) geben Tipps zu Kauf und Benutzung von Waschmaschinen.

Auf die Energieeffizienz achten

Sollte der Verdacht bestehen, dass die Waschmaschine einen sehr großen «Appetit» auf einzelne Socken oder Strom hat, wird es Zeit für eine Neue. Beim Kauf einer Waschmaschine ist es ratsam, auf die Energieeffizienz zu achten. Das muss nicht einmal extra kosten, denn «die sparsamsten Geräte sind längst nicht immer die teuersten», so Energiespar-Detektiv Joshua Jahn von der Verbraucherzentrale Brandenburg.

Umgekehrt gilt: Wer für ein vermeintliches Schnäppchen ein Auge zudrückt, zahlt langfristig drauf. Denn hohe Verbrauchskosten fressen die Anschaffungsersparnis irgendwann auf.

Sauber und trotzdem sparsam

Während der Nutzung sollten Verbraucher*innen auf das Waschen mit möglichst niedrigen Temperaturen achten. «30 bis 40 Grad reichen bei normal verschmutzter Wäsche völlig aus. Hierdurch lässt sich viel Strom sparen, da die meiste Energie beim Waschen für das Aufheizen des Wassers benötigt wird», erläutert Joshua Jahn. Vorwäsche und Kochwäsche ist in den meisten Fällen nicht nötig. Energie lässt sich zudem sparen, wenn die Waschmaschine nur voll angeschaltet wird.

Wenn die Waschmaschine stinkt

Wenigstens einmal im Monat sollten Verbraucher*innen einen Waschgang mit mindestens 60 Grad durchlaufen lassen. «Damit entfernen Sie eventuelle Waschmittelreste und töten Keime ab, die sich unweigerlich in der Maschine ansammeln und für unangenehme Gerüche verantwortlich sind», so der Verbraucherschützer. «Als Hygienemaßnahme sollten Sie nach Benutzung die Tür der Waschmaschine offenlassen.»

Gegen Gerüche und Keime st auch ratsam, die Einspülkammer regelmäßig zu reinigen und die Gummidichtung der Trommel trocken zu wischen.

Aber wohin verschwinden eigentlich immer wieder einzelne Socken? Na klar, oftmals findet man sie nach in der Sporttasche oder unterm Bett wieder. Bleibt die Socke aber tatsächlich dauerhaft verschwunden, kann die Waschmaschine dafür verantwortlich sein.

«Dies liegt ganz einfach daran, dass sich die Socken in der Gummidichtung zwischen Tür und Trommel verfangen und in das Innere der Waschmaschine gezogen werden» erklärt der Energiesparexperte Jahn. Dort verfangen sie sich in der Heizungsspule und lösen sich durch Hitze und Reibung nach einiger Zeit vollständig auf. Abhilfe schafft ein Wäschebeutel. Hierdurch verschwinden Socken nicht spurlos in der Waschmaschine und die Lieblingssocken bleiben als Paar erhalten.

Unabhängige Beratung der Verbraucherzentrale Brandenburg

Wer weitere Hilfe rund um das Energiesparen haben will, kann sich an die Energieberatung der Verbraucherzen-trale Brandenburg wenden. Die unabhängigen Energiesparexperten ermitteln für Sie zu Fragen wie: Warum ist meine Heizkostenabrechnung zu hoch? Wohin verschwindet der ganze Strom in meinen vier Wänden«. Aber auch zu anderen Fällen rund um das Thema Energie. VZB/nd

Termine für eine kostenlose Rückrufberatung können unter (0331) 98 22 99 95 (mo-tags bis freitags von 9 bis 18 Uhr) vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es unter www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/energie/energiesparberatung-15772