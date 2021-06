Deshalb rücken unabhängige Anbieter in den Fokus, die keine Marke konventioneller Stromanbieter sind und nur »echten« Ökostrom anbieten. Dabei sind deren Tarife gegenüber der Grundversorgung nicht nur für das Klima gut, sondern entlasten sogar den Geldbeutel. Das zeigt die Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), das acht unabhängige Ökostromanbieter getestet hat.

Deutlich günstiger als Grundversorgung

Der Ökostrom der unabhängigen Anbieter ist nicht der allergünstigste am Markt - das ist den meisten Kunden durchaus bewusst. Doch die Wahl ist mehr als nur ein Zeichen für erneuerbare Energien, denn der Ökostrom kann auch preislich attraktiv sein. So lassen sich die jährlichen Kosten gegenüber einem Grundversorgertarif überall senken.

Die Ökostromanbieter ermöglichen hier - je nach Wohnort und Verbrauchsmenge - Spareffekte von im Schnitt rund acht Prozent. In der Spitze können Haushalte, die bislang die Grundversorgung nutzen, die jährlichen Kosten um bis zu 30 Prozent senken, wenn sie zum günstigsten Anbieter wechseln.

Service besser als in der Gesamtbranche

Jeder zweite getestete Ökostromversorger erzielt in punkto Service das Qualitätsurteil »gut«. Insgesamt fällt das Ergebnis befriedigend aus und damit deutlich besser als das der gesamten Branche der Stromanbieter (»ausreichend«).

Ein gutes Ergebnis erzielt der Online-Service: Viele Internetauftritte bieten einen hohen Informationswert und sind nutzerfreundlich. Auch am Telefon oder per E-Mail beraten die motivierten Mitarbeiter korrekt und zumeist kompetent.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: »Nicht nur mit konkurrenzfähigen Preisen punkten die unabhängigen Ökostromanbieter. So sind die Vertragsbedingungen erfreulich kundenorientiert. Mindestlaufzeiten von nur einem Monat und kurzfristige Kündigungsmöglichkeiten zählen beispielsweise zum Standard. Auch eine Preisgarantie bis zum Jahresende ist Usus.«

Die besten unabhängigen Ökostromanbieter im Test

Testsieger ist Naturstrom mit dem Qualitätsurteil »sehr gut«. Der Versorger erzielt sowohl im Service als auch bei den Konditionen das beste Ergebnis. Die Tarife sind günstig und die Vertragsbedingungen zugleich sehr kundenfreundlich. In allen Szenarien ist Naturstrom preislich attraktiver als die Grundversorgung. So sparen in Berlin Kunden mit einem Jahresverbrauch von 2000 kWh rund 30 Prozent (fast 275 Euro). Das gute Serviceergebnis resultiert unter anderem aus der korrekten und vollständigen Beantwortung von E-Mail-Anfragen sowie einem Internetauftritt, der einen hohen Infogehalt hat.

Den zweiten Rang belegt Polarstern (Qualitätsurteil »sehr gut«). Die im Test drittgünstigen Preise gehen einher mit den besten Vertragsbedingungen. Der Tarif ist bereits im ersten Vertragsmonat mit einer kurzen Frist kündbar, und der Preis wird zugleich umfänglich - beispielsweise inklusive des Netzentgelts - für neun Monate garantiert. Auch der Service ist insgesamt gut, wobei vor allem die E-Mail-Bearbeitung eine Stärke des Versorgers ist.

Auf Rang drei liegen die Bürgerwerke mit dem Qualitätsurteil »sehr gut«. Der Versorger bietet den zweitbesten Service im Test. So werden Anfragen per E-Mail von den Beratern vergleichsweise schnell und kompetent beantwortet. Hervorzuheben sind zudem die im Vergleich zweitgünstigsten Preise. DISQ/nd