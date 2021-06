Foto: PICTURE ALLIANCE/DPA/LAPRESSE VIA ZUMA PRESS

Wie lange wirkt die Corona-Impfung? Das ist eine der großen Unbekannten. Die Befürchtung ist, dass der Impfschutz der derzeit verwendeten Vakzine mit der Zeit abnimmt. Start-ups arbeiten an T-Zellen-Vakzine. Die Einzelheiten im nd-ratgeber.

Gesundheit und Soziales: Arbeitsagenturen und Jobcenter in der Pandemie – Beide Behörden sind kaum erreichbar. Die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS) in Berlin führte Ende 2020 eine Befragung zur Erreichbarkeit der Arbeitsagenturen und Jobcenter in Zeiten der Corona-Pandemie durch. Die Auswertung der bundesweiten Befragung für das Bündnis »AufRecht bestehen« ergab kein sonderlich erfreuliches Bild. Denn die aktuelle Situation ist bei vielen Jobcentern und Agenturen für Arbeit sehr problematisch. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sind die Behörden zum Teil kaum erreichbar, noch nicht einmal in akuten Notsituationen. Ausführlich im nd-ratgeber.

Arbeit: Duale Berufsausbildung in Teilzeit – Ein Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit – dieses Arbeitsmodell ist bekannt. Nicht aber: Auch eine duale Berufsausbildung ist in Teilzeit möglich. Seit dem Jahr 2005 steht dieser Weg allen offen, die eine Ausbildung mit familiären Verpflichtungen vereinbaren wollen. Seit Januar 2020 kann nun jeder Teilzeit-Azubi werden – vorausgesetzt, der Ausbildungsbetrieb macht mit. Fragen & Antworten zu einem wenig bekannten Arbeitsmodell im nd-ratgeber.

Wohnen: Rund um den Hausflur – Was darf dort abgestellt werden, was nicht? Streiten sich Bewohner eines Mehrparteienhauses, geht es nicht selten um den Hausflur. Die einen stellen dort Blumenkübel auf, die anderen ihre Schuhschränke, wiederum andere parken den Kinderwagen vor ihrer Wohnungstür – und mitunter gefällt keinem das, was der andere Mieter macht. Was rechtlich gilt und Mieter dazu wissen müssen – ein Überblick im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Von der Grundstückssuche bis zum Einzug – Stationen auf dem Weg ins eigene neue Heim. Fast zwei Drittel der jungen Berufstätigen wollen sich laut der LBS-Umfrage »Young Generation« auf jeden Fall Wohneigentum anschaffen. Zunächst denken gerade junge Familien dabei meist an einen Neubau. Denn der bietet mehr Raum für individuelle Wünsche als eine gebrauchte Immobilie, ist energieeffizient und damit auch günstig in den monatlichen Betriebskosten – und man hat lange Ruhe vor neuen Investitionen. Dafür ist die Anschaffung allerdings in der Regel auch teurer. Einzelheiten finden Sie im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Kostenfalle für Eltern bei In-App-Käufen – Wenn der Siebenjährige viel Geld verspielt. Wenn sich Minderjährige bei Online-Spielen ohne Wissen der Eltern Zusatzfunktionen wie etwa stärkere Spielfiguren erkaufen, kann die nächste Kreditkartenabrechnung überraschend hoch sein. Einzelheiten und Hinweise im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: BGH-Urteil: fast alle Erhöhungen von Sparkassen- und Bankgebühren sind rechtswidrig – Schweigen ist keine Zustimmung. Kreditinstitute benötigen bei Preiserhöhungen das Einverständnis der Kunden. In dem aufsehenerregenden Fall ging es allerdings lediglich um die Postbank. Im April hatten die Richter des BGH geurteilt, dass Schweigen zu einer Gebührenerhöhung keine Zustimmung sei. Die Zustimmung müsse der Kunde aber in einem solchen Fall ausdrücklich geben. Ausführlich im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Garantie oder Gewährleistung? – Die vor einem Jahr gekaufte Waschmaschine schleudert nicht mehr, das kürzlich bestellte T-Shirt hat ein Loch. Wie ist die Rechtslage bei Reklamationen? Ware reparieren lassen oder das Geld zurückverlangen? Tipps, Fristen und kostenloser Online-Check der Verbraucherzentrale Brandenburg zu Reklamationen. Ausführlich im nd-ratgeber berichtet.