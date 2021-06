Viele Campingplätze sind in der Hochsaison ausgebucht. Für diesen Sommer wird angesichts der Lockdowns-Lockerungen ein Ansturm erwartet. Das Campingportal www.camping.info, das mit jährlich rund 35 Millionen Seitenaufrufen und mehr als 23 000 eingetragenen Campingplätzen zu den führenden europäischen Informationsquellen für Campingurlaube zählt, erleichtert die Suche nach freien Stellplätzen.

Das Campingportal camping.info hat ein System entwickelt, das freie Verfügbarkeiten live und übersichtlich anzeigt. Damit ersparen sich Campingurlauber aufwendige Telefonate und E-Mail-Anfragen. Nach Eingabe von Urlaubsregion und Reisezeitraum erscheinen auf camping.info zuerst jene Campingplätze, die noch über freie Stellplätze verfügen. Die anschließende Buchung kann dann mit wenigen Klicks erfolgen.

Das neue Live-Verfügbarkeitssystem ist im ersten Schritt bei 1000 Campingplätzen, davon 150 in Deutschland, implementiert. Täglich kommen neue dazu. Bis zum Start der Sommerferien sollen 1500 Campingplätze am neuen System angeschlossen sein.

Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals camping.info, empfiehlt angesichts eines großen Runs in diesem Sommer auf die Campingplätze, die Reservierung so rechtzeitig wie möglich vorzunehmen. Wer dennoch kurzfristig mit Wohnwagen, Reisemobil oder Zelt aufbrechen will, hat in der Regel das Problem, einen freien Campingplatz zu finden. Genau hier setzt das neue Verfügbarkeitssystem von camping.info an.

Die Statistiken zeigen: Es gibt immer mehr Reisemobile und Caravans auf Deutschlands Straßen. So wurden von Januar bis März 2021 rund 24 Prozent mehr Reisemobile zugelassen. Insgesamt sind 1,4 Millionen Freizeitfahrzeuge (675 000 Reisemobile und 722 000 Caravans) in Deutschland zugelassen. PI/nd