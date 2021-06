Bislang erfolgte die Buchung für Agenturen provisionsfrei über www.holidayextras.de. »Das Potenzial von Fähren innerhalb Europas liegt bei 400 Millionen Passagieren im Jahr«, erklärt Holiday Extras-CEO Jerome Danglidis. »Mit unserer webbasierten Buchungsplattform können Reisebüro-Mitarbeiter alles auf einer Seite einbuchen anstatt bei jeder Reederei einzeln. Wir sehen eine große Zukunft in diesem Markt.«

Mit über 450 Verbindungen zwischen 175 Häfen in Nord- und Südeuropa und 17 Fährgesellschaften bietet Holiday Extras die größte Auswahl an Routen auf einer einzigen B2B-Website im deutschen Markt. Der Münchner Vermittler für Reise-Extras kooperiert dabei mit dem ADAC, der seine Buchungstechnologie ab sofort den rund 10 000 Reisebüros aus dem etablierten Agentur-Netzwerk von Holiday Extras zur Verfügung stellt. Über die B2B-Plattform mit intuitiver Benutzeroberfläche können reedereiübergreifend Preise für Fährverbindungen verglichen und gebucht werden.

Die Holiday Extras GmbH ging 2003 als Anbieter von Reise-Extras in Deutschland an den Start. Die Vermittlung von Parkplätzen entwickelte sich zum Hauptgeschäft. 2005 kamen unter der Marke »Airparks« eigene Parkflächen an mittlerweile 15 Standorten hinzu. Neben der Organisation von Hotels am Flughafen arrangiert das Unternehmen Zugänge zu Airport Lounges, Transfers am Urlaubsort, Fährtickets, Flugkostenentschädigungen sowie Wechselservices für Reisegeld im Privat-/Geschäftskundenbereich und Ferienwohnungen, seit Neuestem nun auch die Vermietung von Wohnmobilen. PI/nd