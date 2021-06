Im Plenum des Bundestages verfolgen Opfer und Hinterbliebene die Debatte zum Ergebnis des Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Foto: picture alliance/dpa / Wolfgang Kumm

Die Erwartungen an den Breitscheidplatz-Untersuchungsausschusses waren gering – und letztlich wurden sie dann auch erfüllt. Es mag zynisch wirken, die Arbeit der Untersuchungsausschüsse von vornherein als aussichtslos anzusehen, doch im Kern ist es ein offenes Geheimnis, was Parlamentarier*innen in jedem neuen Ausschuss oft erst mühsam lernen müssen. Mit den Stimmen der Regierungsparteien ist zu oft gesetzt, wie die Arbeit im Untersuchungsausschuss abläuft. Dass das Mehrheitsprinzip an dieser Stelle zum Tragen kommt, lähmt die Ermittlungsarbeit. Besonders problematisch ist es, wenn Straftaten aufzuklären sind, bei denen Menschen getötet wurden. Eigentlich arbeiten Untersuchungsausschüsse wie in einem Strafprozess und sollen ermitteln. Doch Richter achten darauf, dass sie nicht befangen sind, und müssen das immer wieder unter Beweis stellen.

Die Langzeitbeobachter*innen der Ausschüsse erkennen bald, wo und wie die Regierungsparteien im Sinne der Behörden verschleppen und verhindern. Wenn Parlamentarier*innen der Regierungsfraktionen bei wesentlichen Punkten immer wieder sehr »behördenfreundlich« wenig Kritik äußern, Rechtfertigungen für Fehlverhalten suchen oder wesentliche Fragen nicht stellen, dann ist der schmale Grat der Befangenheit offenkundig. So gab es einzelne Ausschussmitglieder der Regierungsparteien, die darüber feixten, das es der Opposition nicht gelungen war, V-Mann-Führer und Spitzel selbst vernehmen zu dürfen. Das macht die andernorts von Regierungsvertretern geäußerten sorgenvollen und schlaflosen Nächte während der Ermittlungsarbeit dann zur Farce.

Zu den Erfolgen, die trotz der schwankenden Ambitionen der Regierungsparteien im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss zu verzeichnen war, zählt der erneute Beleg, dass der Verfassungsschutz täuschte, um eigenen Fehler zu kaschieren. Die Konsequenz daraus war in dieser Legislaturperiode dann aber leider die Ausweitung der Überwachungsbefugnisse.