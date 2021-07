Welche Themen sind heute in der Linken wichtig? Wofür steht sie?

Vor einem Jahr haben wir die erste Folge des linken News-Podcast »Rote Brause« gelauncht. Seitdem ist viel passiert. Wir haben ein neues Logo, ein aufgemotztes Sounddesign und eine Rote Brause in der Flasche als ein erfrischendes Sommergetränk. In 46 Folgen haben wir mit einigen der wichtigsten linken Aktivist*innen und Organisationen in Berlin gesprochen, sowie die wichtigsten politischen Ereignisse und Proteste hautnah begleitet. Wir haben den Lokaljournalismus umgemodelt und erfreuen uns einer viertstelligen Zahl treuer Abonnierender und Hörer*innen. Wir haben viele Fragen aufgeworfen und einige davon beantwortet. Andere sind offen geblieben. Wir denken weiter…

In der ersten Folge hat Podcasterin Marie Hecht die Frage aufgeworfen, was Linkssein heute eigentlich bedeutet. Eine Frage, die ihre Aktualität nicht verliert. Wir wagen den nächsten Versuch sie zu beantworten. Zum Jubiläum des Rote Brause Podcasts laden wir zur Live-Diskussion.

Zu Gast:

Sookee (Musikerin, Antifaschistin, Mutter)

Bafta Sarbo (Sozialwissenschaftlerin, Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland)

Simin Jawabreh (Kommunistische Feministin persisch-palästinensischer Abstammung, Politikwissenschaftlerin und professionelle Krawallbarbie)

Moderation: Marie Hecht (Rote Brause Podcast)

Am 23.7. vor Ort im Hof am FMP1 und online unter: dasnd.de/Sendung23072021