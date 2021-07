Foto: dpa/Jonas Walzberg

In der ersten Reihe pinke Perücken und das Transparent »Neokolonialen Klimakillern den Hahn abdrehen«. Dahinter rund 600 Klimaaktivist*innen, bekleidet mit weißen Maleranzügen und mit allerlei knallpinken Accessoirces, lautstark mobilisierend für Klimagerechtigkeit. Vorneweg Polizeibeamt*innen, schätzungsweise 20. Es regnet, stürmt, der Demozug bricht auf Bahnschienen durch.

Am Samstagmorgen starten etwa 2000 Aktivist*innen des Bündnisses Ende Gelände Aktionen in und um Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Sie wollen ein Zeichen gegen Fracking, fossile Energieträger und neokoloniale Strukturen setzen. Der Bau eines Terminals ist geplant, der den Transport von flüssigem Erdgas - auch LNG (Liquefied Natural Gas) genannt - ermöglichen soll. Der Ausbau von klimaschädlicher Infrastruktur wie dieser müsste jedoch angesichts des 1,5 Grad-Ziels von Paris dringend verhindert werden. In drei Aktionsfingern - pink, gelb und rot - ziehen Aktivist*innen los. Lotte Fuchs ist Sprecherin von Pink, entschlossen berichtet sie: »Wir sind das Investitionsrisiko. An uns kommt keine*r vorbei. Wir werden dieses Terminal stoppen.«

Die Schienen sind vom Regen glatt, Schotter und Steine werden zu Stolperfallen. Die Polizei durchbricht den Finger, macht deutlich, dass ein Weiterkommen unerwünscht ist. Und doch gelingt es etwa 150 Aktivist*innen, den Bahngleisen bis hin zum Tor des Industriegeländes »ChemCoast Parks« zu folgen. Vom Gelände aus werfen zwei Werksmitarbeiter*innen - trotz des Rufes »Wir demonstrieren friedlich!« - Steine in Richtung der Protestierenden. Von der anderen Seite kommen in der Zwischenzeit Polizist*innen mit bellenden Hunden an.

Der Zielort der Aktion ist erreicht. Die restlichen 400 Aktivist*innen aus dem pinken Finger blockieren dieselben Gleise, einige hundert Meter von hier entfernt, jedoch von der Polizei eingekesselt. Dirk Scheele, Pressesprecher der Polizei, spricht von einem »deeskalierendem« Umgang mit den Klimaaktivist*innen. Man wolle »Dinge - falls nötig - im Dialog lösen, aber bisher tun die ja niemandem weh«.

Mit Fähren setzten die Finger jeweils an drei Orten über den Nord-Ostsee-Kanal über, um zum Industriegelände »ChemCoast Park« zu kommen. Hier soll das Terminal entstehen, an dem planmäßig Gas aus aller Welt ankommen und in das deutsche Energienetz gespeist werden soll. Es ist auch eine Reihe von Industrieunternehmen auf dem Gelände ansässig. Sie alle würden von dem Gas profitieren.

Die Klimaaktivist*innen sind nicht nur aus ganz Deutschland angereist. »Wir müssen die Ursache unseres Reichtums erkennen: gestohlene Ressourcen von Indigenen aus der ganzen Welt und Umweltzerstörung«, erklärt Rokaya Hamid von der Antikolonialen Attacke. Es gäbe keine Klimakrise ohne weiße Vorherrschaft, weswegen viele internationale Aktivist*innen vor Ort seien. Damit machten sie deutlich, dass sie Verbündete im selben Kampf seien - im Kampf für Klimagerechtigkeit, wie der argentinische Aktivist Esteban Servat sagt.

Parallel zum Protest in Brunsbüttel sollte ein Bündnis migrantischer und Schwarzer Menschen in Hamburg »imperialistische Institutionen, Infrastruktur und Symbole angreifen und blockieren«. Letztlich ist aber nur eine Demonstration mit etwa 120 Personen zu Stande gekommen.

Auch der gelbe Finger hat sein Aktionsziel mittlerweile erreicht. Gelb blockiert mit etwa 250 Personen eine andere Stelle der Bahngleise, womit diese Art der Zufahrt zu dem Firmengelände dicht ist. Rot befindet sich auf einer Bundesverkehrsstraße in der Nähe des Geländes und wartet darauf, weiterziehen zu können. In der Zwischenzeit gelang es einer Einzelgruppe von Aktivist*innen, den Nord-Ostsee-Kanal mit Kanus zu blockieren. Esteban Servat kommentiert die Aktion mit diesen Worten: »Der Klimakolonialismus muss ein Ende haben. Mit unseren Kajaks kappen wir heute eine wichtige neokoloniale Handelsroute.«