Im zweiten Corona-Sommer ist für Reiselustige vieles, aber durch die Ausbreitung der Delta-Variante nicht alles möglich. Was ist bei der Urlaubsplanung zu beachten? Eine Übersicht über die Regelungen in den europäischen Ländern im nd-ratgeber.

Soziales und Gesundheit: Rechtsanspruch auf Platz im Frauenhaus – Bund, Länder und Kommunen haben über die Lage der Frauenhäuser in Deutschland beraten. Mit dem Ziel: Für Gewaltopfer soll es künftig einen gesetzlich garantierten Anspruch auf einen Platz im Frauenhaus geben. Heike Herold, Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung, begrüßt das Vorhaben, die Finanzierung der Einrichtungen bundesweit abzusichern. Allerdings gibt es zunächst nur eine Absichtserklärung. Der Runde Tisch »Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen« soll nach der Bundestagswahl erneut zusammentreten. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Arbeit: Studie: Flexiblere Arbeitsmodelle auch nach der Corona-Krise – Hoher Stellenwert für Familienfreundlichkeit. Umfragen bei Arbeitgebern und Beschäftigen zeigen, dass es Bedarf gibt, auch nach Ende der Pandemie familienfreundliche Arbeitsmodelle anzubieten. Viele Unternehmen sind dazu offenbar bereit. Ausführlich im nd-ratgeber.

Wohnen: Trennung und Scheidung und die Immobilien – Gemeinsame Wohnung adieu. Wenn sich Paare trennen, hat das viele Konsequenzen, zum Beispiel Unterhalts- und Sorgerechtsfragen. Aber auch die gemeinsam bewohnte Immobilie ist häufig Gegenstand der Auseinandersetzungen. Denn aus einem Haushalt werden plötzlich zwei, ein Beteiligter muss sich eine neue Wohnung suchen, und auch das bestehende Mietverhältnis kann betroffen sein. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS stellt einige Urteile deutscher Gerichte zu diesem Themenkreis vor. Was Mieter dazu wissen müssen steht im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Hitzeschutz in Wohnräumen – So bleibt die Sonne draußen vorm Haus. Hitzerekorde beeinträchtigen das Wohlbefinden und den erholsamen Schlaf. Um so mehr kommt es an heißen Tagen und in tropischen Nächten darauf an, die vier Wände möglichst kühl zu halten. Tipps zu wirkungsvollen Maßnahmen gibt die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (vzsa), speziell zur effektiven Verschattung von Räumen. Mehr im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Steuererklärung 2020 – Welche Kosten lassen sich noch absetzen? Was viele nicht wissen: Eine ausführliche Steuererklärung kann sich in Zeiten von Corona richtig lohnen. Gerade wenn hohe Kosten im Homeoffice anfallen, können diese zusätzlichen Ausgaben die Steuerlast stark senken. Der digitale Versicherungsmanager CLARK gibt Tipps, wie man Homeoffice-Ausgaben, Versicherungen usw. kosteneffizient bei der Steuererklärung angibt. Informationen im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Zur Schadenbeseitigung nach Hochwasser- und anderen Schäden – Beweisvereitelung und Leistungsablehnung. Wer nach der sogenannten Freigabe durch den Versicherer mit der Schadenbeseitigung beginnt, trägt das Risiko, später die Schadenhöhe nicht mehr beweisen zu können. Ausführlich informieren unsere Experten im nd-ratgeber.

