Ich finde es bezeichnend, dass von den sechs im Bundestag vertretenen Parteien im brandenburgischen Bundestagswahlkreis 58 nur eine Partei - die Linke - eine Kandidatin mit Ostbiografie für die Wahl am 26. September nominiert hat. Ich befürchte, bei den anderen Parteien verstehen sie nicht einmal, wo hier das Problem liegt.

Andreas Fritsche möchte nicht nur von Westdeutschen regiert werden Foto: nd/Ulli Winkler

Es tut mir herzlich leid, aber in dieser Frage bin ich verbohrt. An Menschen interessiert mich sonst die Herkunft herzlich wenig. Ich beurteile sie danach, wie sie denken und handeln. Aber ich möchte nicht in Ostdeutschland ausschließlich von Westdeutschen regiert werden. Mich stört ganz prinzipiell, dass im Osten Westdeutsche in den Spitzen von Politik, Verwaltung und Medien deutlich überrepräsentiert sind. Ich werde mich auch drei Jahrzehnte nach der Wende nicht dazu durchringen, so zu tun, als ob das alles heute keine Rolle mehr spielen würde und seine Ordnung so habe. Das augenfällige Ungleichgewicht von fünf zu eins im Wahlkreis 58 ist auch nicht damit zu rechtfertigen, dass in den vergangenen Jahren viele in der alten Bundesrepublik und in Westberlin geborene Menschen in den Berliner Speckgürtel gezogen sind. So viele waren es dann doch nicht.

Manchmal wird behauptet, dieser oder jener Westdeutsche habe so lange im Osten gelebt, dass er sich inzwischen gut einfühlen könne und quasi selbst ein Ostdeutscher sei. Solche Fälle gibt es natürlich. Aber das sind nicht die Menschen, die sich im Berliner Speckgürtel schön eingerichtet und eine mehr oder weniger hohe Position in Politik, Verwaltung oder Medien besetzt haben. Die sich wirklich einfühlen können, das sind nach meiner Erfahrung fast immer Menschen, die hier nach ihrer Ankunft in den 90er Jahren selbst kein leichtes Leben hatten und genauso wie viele Ostdeutsche arbeitslos gewesen sind. An dieser Stelle spielt dann eine andere Herkunft eine Rolle: die soziale Herkunft, die leider großen Einfluss auf die spätere soziale Lage hat. Darum geht es am Ende dann auch ganz entscheidend bei der Frage Ost oder West.