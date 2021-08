Foto: IMAGO IMAGES/JOKER

»Grüne Karte« ist ein wichtiger Helfer – Auch in diesem Sommer werden mehr als die Hälfte der deutschen Urlauber bei Reise ins Ausland das Auto nutzen. Doch der Ärger ist groß, wenn es dabei zum Unfall kommt. Passiert ein Unfall im Ausland, wiegt die Last doppelt schwer, denn die Schadenregulierung mit der ausländischen Versicherung wird unter Umständen zu einer zeitraubenden und nervenaufreibenden Prozedur. Tipps vom TÜV Thüringen im nd-ratgeber.

Soziales und Gesundheit: Rund um die Grundrente – Etwa fünf Prozent bekommen den Aufschlag. Lange haben Union und SPD über den Zuschlag zur Rente gestritten. Nach Monaten akribischer Vorbereitung soll nun das erste Geld auf den Konten der Betroffenen ankommen. Mehr als ein halbes Jahr nach dem offiziellen Start erhalten die ersten Rentnerinnen und Rentner die Grundrente. Die Rentenversicherung begann inzwischen mit dem Versand der ersten Bescheid. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Arbeit: Studie: Günstigere Betriebsrenten ohne Betriebsrentengesetz (Teil 1) – Das Zwangskorsett eines Gesetzes. Wer als Arbeitgeber Betriebsrenten gestalten möchte, schaut in das Betriebsrentengesetz, genauer das Betriebliche Altersversorgungsgesetz (BetrAVG). Eine Betriebsrente nach dem BetrAVG zu gestalten passt meist weder zu den Arbeitgeberbedürfnissen noch für Arbeitnehmer. Gesetzesänderungen auch infolge EU-Recht und Rechtsprechung machen das BetrAVG zudem unberechenbar. Wirkliche Freiheit für eine Gestaltung nach eigenen Wünschen gewinnt, wer das BetrAVG als unnötige Belastung und Einschränkung über Bord wirft. Dazu bedarf es erstaunlich wenig – bewirkt indes viel. Ausführlich im nd-ratgeber.

Wohnen: Urteile zum Mietrecht – Datenauskunftsanspruch gegen Vermieter. Die Speicherung von Namen und Telefonnummer in Mobiltelefon sowie Sammlung abgehefteter Mietverträge begründet die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Speichert ein Vermieter den Namen und die Telefonnummer des Wohnungsmieters in sein Mobiltelefon und heftet er mehrere Mietverträge ab, so ist die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eröffnet. Wenn Pflicht zur Mietzahlung entfällt: Bei Unbewohnbarkeit der Wohnung aufgrund von Sanierungsarbeiten entfällt grundsätzlich die Mietzahlungspflicht auch für Ersatzwohnung. Mietvertragsparteien können aber andere Vereinbarungen treffen. Weitere Urteile im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Einbau von Klimageräten im Wohneigentum – Einfacher nach neuem Gesetz, aber nicht im Alleingang. Für die Einbaugenehmigung ist eine einfache Mehrheit der Wohnungseigentümer erforderlich, da die Fassade Gemeinschaftseigentum ist. Eine gerichtliche Anfechtung ist nach dem neuem Gesetz schwieriger. Mehr im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Recht auf Umgang mit Kind – trotz Adoption. Ein privater Samenspender, der es einem lesbischen Paar ermöglicht hat, Eltern zu werden, kann ein Recht auf Umgang mit seinem Kind haben, wenn es dem Kindeswohl dient. Das gilt auch, wenn die Lebenspartnerin der Mutter das Kind inzwischen adoptiert hat. Das geht aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs hervor. Informationen im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Nachhaltige Versicherungen – Policen, die Menschen und Umwelt schützen, weiterhin Mangelware. Nachhaltigkeit ist einer der aktuellen Megatrends. Doch während Banken und Fondsgesellschaften den Markt mit mehr oder weniger »grünen« Produkten überschwemmen, tut sich die Assekuranz damit schwer. Ausführlich informiert unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Irreführende Regionalwerbung in Brandenburg – Verbraucherzentrale erhebt Klage gegen die unklare Herkunft von Eiern. Regionalität wird als Kaufkriterium für Verbraucher immer wichtiger. Das nutzen Anbieter aus und werben mit entsprechenden Botschaften – auch irreführend, weil die Produkte gar nicht aus der Region stammen. So geschehen bei zwei verschiedenen Eierverpackungen, auf denen groß mit »unsere Landwirte« geworben wurde. Die Eier stammten jedoch aus einem Legebetrieb in den Niederlanden. Ausführliche Informationen im nd-ratgeber.