Foto: pixabay.com

Der dreitägige Tarifstreik der Lokführer in der vorigen Woche war sehr kurzfristig angekündigt – und ein Ende ist längst nicht abzusehen. Was aber können Bahnkunden tun? Einzelheiten im nd-ratgeber.

Soziales und Gesundheit: Pilotversuch für das E-Rezept in Berlin und Brandenburg – Höhere Arzneimittelsicherheit für Patienten. Unleserliche Arzt-Handschriften auf einem Rezept werden bald der Vergangenheit angehören. Die Einführung des E-Rezeptes startet mit einem kleinen Feldversuch, soll aber bis 2022 flächendeckend erfolgen. Ausführlich im nd-ratgeber.

Arbeit: Studie: Günstigere Betriebsrenten ohne Betriebsrentengesetz (Teil 1) – Das Zwangskorsett eines Gesetzes. Wer als Arbeitgeber Betriebsrenten gestalten möchte, schaut in das Betriebsrentengesetz, genauer das Betriebliche Altersversorgungsgesetz (BetrAVG). Eine Betriebsrente nach dem BetrAVG zu gestalten passt meist weder zu den Arbeitgeberbedürfnissen noch für Arbeitnehmer. Gesetzesänderungen auch infolge EU-Recht und Rechtsprechung machen das BetrAVG zudem unberechenbar. Wirkliche Freiheit für eine Gestaltung nach eigenen Wünschen gewinnt, wer das BetrAVG als unnötige Belastung und Einschränkung über Bord wirft. Dazu bedarf es erstaunlich wenig – bewirkt indes viel. Ausführlich im nd-ratgeber.

Wohnen: Energieberatung der Verbraucherzentrale – Mieterstrom und Eigenversorgung. Mit den seit Jahresanfang geltenden Regelungen zur Förderung von Mieterstrom wurden die Weichen gestellt, um Mieterinnen und Mieter stärker an der Energiewende teilhaben und profitieren zu lassen. Die Einzelheiten im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Immobilieneigentümer werden – Die eigenen vier Wände. Die Gründe für den Wunsch nach der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus sind vielfältig. Häufig ist eine Mischung aus rationalen und emotionalen Motiven typisch. Die Menschen wollen Freiheit in den eigenen vier Wänden finden, Individualität ausleben, die Miete lieber in etwas Eigenes stecken. Auch die Corona-Pandemie hat die Bedeutung des Wohnens noch einmal verstärkt. Tipps dazu im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Tipps für Studierende – Fünf Berufe mit Sprache, die Zukunft haben. Die Abi-Prüfungen sind längst vorbei, Bewerbungen für Studienfächer mit Studienplatzbegrenzung liefen bis Ende Juli auf Hochtouren und für zulassungsfreie Studiengänge hat man dagegen etwas mehr Zeit. Gerade die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, welchen Stellenwert mobiles Arbeiten für Beruf und Studium einnehmen und dass Fremdsprachen eine entscheidende Rolle spielen. Sowohl Universitäten als auch multinationale Unternehmen schätzen Kandidaten, die eine zweite Sprache sprechen. Informationen im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Einfluss der neuen Strategie der EZB für Sparer – Geld regiert die Welt oder die Inflation frisst Zinsen auf. Zinsen und Inflation sind die bestimmenden Themen bei jeder Geldanlage. Kein Grund zur Hektik: Die Entwicklungen dauern lange. Der ganz große Aufreger in Funk und Fernsehen sind seit Langem die Negativzinsen. Doch diese erheben Banken und Sparkassen, jedenfalls bislang, lediglich auf höhere Einlagen von Kunden. Weit gewichtiger als solche Strafzinsen ist für kleinere Sparbeträge die Inflation. Im Juni betrug die Inflationsrate in Deutschland immerhin 2,3 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt. Bliebe es dabei, würden die steigenden Preise weitgehend alle Zinsen auffressen, die Sie mit einem Sparbrief oder einer Kapitallebensversicherung in diesem Jahr erzielen. Ausführlich informiert unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Verbraucherzentrale Brandenburg über die Rechte beim Online-Kauf von Garten- und Topfpflanzen – Ein häufiges Ärgernis: falsch geliefert oder verwelkt. Wiederholt wird die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) mit Problemen bei Lieferungen von Blumen und Pflanzen konfrontiert. Verbraucher beklagen falsche Lieferung oder bereits verwelkt Blumen. In den letzten Wochen verzeichnete die Verbraucherzentrale Brandenburg zunehmende Beschwerden, weil die gelieferten Pflanzen ganz anders als auf dem Foto aussahen oder den Transport einfach nicht überstanden hatten. Doch welche Rechte haben Verbraucherinnen und Verbraucher beim Online-Kauf von Pflanzen? Ausführliche Informationen im nd-ratgeber.