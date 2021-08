Für diese Rubrik bitten wir Sie stets um Aufgabenvorschläge. Für jede abgedruckte Aufgabe gibt es ein Buch. Die heutige ist von Carolin Hassemer aus Köln-Rodenkirchen:

Eine Familie fährt per Auto in den Urlaub und passiert ein am Straßenrand stehendes Schild mit zwei Entfernungsangaben für zwei Orte. Eine weist mit »A-Stadt 103 km« in ihre Fahrtrichtung, die andere weist mit »B-Stadt 18 km« in ihre Herkunftsrichtung. Nach weniger als 25 km passieren sie erneut zwei Schilder, die die neuen Distanzen zu den beiden Städten angeben. Die beiden km-Zahlen auf den Schildern sind ganzzahlig, und beide bestehen aus den gleichen Ziffern. Wie weit ist das Auto von A-Stadt entfernt? nd