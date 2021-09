Foto: DPA/SVEN HOPPE

In 18 Tagen wird gewählt. Während man früher einen besonderen Grund brauchte, um per Brief bei der Bundestagswahl abstimmen zu können, ist das inzwischen nicht mehr nötig. Einzelheiten im nd-Ratgeber.

Soziales und Gesundheit: Ist eine Branchen-Impfpflicht möglich? Impfpflicht für bestimmte Branchen gibt es in Italien seit diesem Mai, Griechenland und Frankreich führen sie demnächst für ihr Gesundheitspersonal ein und in Deutschland wird darüber seit Wochen diskutiert. Von Medizinern angestoßen, gibt es bundesweit Überlegungen, dem Kita- und Schulpersonal eine entsprechende Pflicht aufzuerlegen. Doch ist ein solches Vorgehen rechtlich möglich? Fragen & Antworten zu einem seit Wochen diskutierten Thema im nd-ratgeber.

Arbeit: Homeoffice und neue Ängste – Gewinner und Verlierer auf dem Jobmarkt. Noch weiß niemand, wie stark Corona im Herbst wieder zuschlägt. Es zeichnet sich aber ab, dass es bei den Änderungen der Arbeitswelt nach der Krise Gewinner und Verlierer geben wird. Die Wirtschaft holt nach der tiefen Corona-Rezession gerade kräftig auf – und mitten im Wahlkampf richtet sich der Blick auf künftige Risiken. Mit welchen Bedingungen sind die Menschen bei der Arbeit künftig konfrontiert? Konkret stellt sich millionenfach die Frage, wie es mit dem Homeoffice jetzt weitergeht: Soll es weiter zum Alltag gehören? Doch für viele geht es auch um existenzielle Fragen wie etwa nach der Zukunft des eigenen Arbeitsplatzes. Ausführlich im nd-ratgeber.

Wohnen: Gute Nachbarschaft – Was man dafür tun kann. Die meisten Menschen leben nicht allein, sondern Tür an Tür mit anderen. Dass es da auch mal Konflikte gibt, ist normal. Wer aktiv etwas für seine Nachbarschaft tun will, findet online und offline Anregungen. Was Mieter wissen müssen im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Was man mit einer Immobilie tun kann – Mieten, kaufen oder Mietkauf? Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist bei vielen Menschen groß. Doch die besonders in den Ballungsräumen hohen Immobilienpreise machen eine Realisierung dieses Traumes oft schwer. Eine wenig bekannte Möglichkeit, Eigentum zu erwerben, ist der Mietkauf einer Immobilie. Was versteht man darunter? Welche Varianten gibt es? Und was sind die wichtigsten Vor- und Nachteile? Mehr im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Unnötiger Streit um den geliebten Hund – Rechtliche Hintergründe zum Umgang mit Haustieren bei einer Scheidung. Meine Wohnung, dein Auto – aber bei wem bleiben Hund oder Katze? Diese Frage beschäftigt regelmäßig die Gerichte im Falle einer Scheidung. Das Haustier ist bei vielen Deutschen ein liebgewonnenes Familienmitglied. Kommt es zu einer Scheidung, kann das schnell zu heftigen Streitigkeiten führen. Welche Regelungen gelten und welche Kriterien spielen vor Gericht eine Rolle? Die Einzelheiten im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Die Parteien und die Private Altersvorsorge – Richtungswahl zur Riester-Rente. Parteien wollen private Altersvorsorge reformieren – an der falschen Stelle. Für Familien und Menschen mit kleinem Einkommen ist die Riester-Rente immer noch erste Wahl. Ausführlich informiert unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Rechte der Verbraucher bei Lieferverzögerungen – Ist Warten ohne Ende hinzunehmen? Wer kennt das nicht? Das neue Sofa sollte in acht Wochen geliefert werden, so zumindest war es mit dem Verkäufer besprochen. Längst sind zwölf Wochen um und das Sofa ist immer noch nicht da. Dieses Szenarium des endlosen Wartens betrifft nicht nur Käufe vor Ort, auch im Online-Handel kommt es wiederholt zu Lieferverzögerungen und die betreffen verschiedene Branchen. Aber was können Betroffene tun? Auskunft über die Verbraucherrechte gibt die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt im nd-ratgeber.