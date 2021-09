Denn sind alkoholfreie Getränke tatsächlich ohne Alkohol? Auskunft gibt Jonathan Pfund, Produktmanager für Wein & Spirituosen bei vomFASS.

Wann gilt ein Getränk als »alkoholfrei«?

Hersteller dürfen Getränke wie Bier, Sekt oder Wein als alkoholfrei bezeichnen, wenn ihr Alkoholgehalt unter 0,5 Prozent liegt. Diese alkoholarmen Getränke haben keine berauschende Wirkung. Auch nach drei Flaschen alkoholfreiem Bier pro Stunde ist es noch erlaubt, mit dem Auto zu fahren. Einige Menschen sollten trotzdem vorsichtig sein. Aufgrund des Restalkohols sind alkoholfreie Getränke für Schwangere nur bedingt zu empfehlen. Kinder sollten besser komplett verzichten, da sie sich sonst schnell an den Geschmack gewöhnen können.

Auch Fruchtsäfte sollen nicht frei von Alkohol sei. Stimmt das?

Mancher wird über die Antwort überrascht sein: Doch tatsächlich enthalten auch Trauben- und Apfelsaft eine geringe Mengen an Alkohol - bis zu ein Prozent ist hier zulässig. Das europäische Lebensmittelrecht verpflichtet Getränkehersteller erst ab einem Alkoholwert von 1,2 Prozent zu einer entsprechenden Deklaration. Sogar Lebensmittel wie Bananen, Kefir, rohes Sauerkraut, Hefegebäck, Brot oder Essig weisen häufig einen minimalen Alkoholgehalt auf.

Wie werden alkoholfreie Getränke hergestellt?

Alkoholfreie Getränke können auf mehreren Wegen hergestellt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, den Gärungsprozess zu verkürzen, so dass der Alkoholgehalt unter 0,5 Prozent bleibt. Alternativ wird der Alkohol nachträglich entzogen. Hierbei setzen viele Hersteller auf die Destillation. Der Siedepunkt von Alkohol liegt bei etwa 78 Grad Celsius. Während der enthaltene Alkohol bei dieser Temperatur weitestgehend verdampft, behält das Getränk noch seine flüssige Form. Im Vakuumverfahren wird sogar nur eine Temperatur von etwa 27 Grad Celsius benötigt, um eine Verflüchtigung des Alkohols zu erzielen. Der Vorteil: Eine geringe Erhitzung schont die Aromen des Getränks. Bei weiteren Methoden werden die Alkoholmoleküle des Ausgangsgetränks durch eine Membran gefiltert.

Was bedeutet der Hinweis »ohne Alkohol«?

Inzwischen gibt es Getränkealternativen, die komplett ohne Alkohol auskommen - zum Beispiel die »Zero«-Weine vom Weingut Kühling, die es exklusiv in den vomFASS-Geschäften und im Onlineshop zu kaufen gibt. Nur Getränke mit 0,0 Prozent dürfen die Bezeichnung »ohne Alkohol« tragen.

Ist der Genuss alkoholfreier Getränke gleichbedeutend mit einem geselligen Trinkspaß ohne Kater?

Das kann man so sagen. Deshalb liegen sogar alkoholfreie Spirituosen im Trend, wie etwa der Gin-Ersatz Longwood Zero oder der Spritz Zero von vomFASS. Mit ihnen gelingen Aperitifs und Longdrinks im Handumdrehen - ohne die unangenehmen Folgeerscheinungen des Alkoholkonsums wie Kopf- oder Magenschmerzen. Aus Geschmacksgründen verzichten die Feinkostunternehmen bei der Herstellung nicht gänzlich auf Alkohol. Im fertig gemixten Cocktail ist dann allerdings nur noch so viel davon enthalten wie in einem naturtrüben Apfelsaft. Die Basis bilden hier Sirups, die mit aromatischen Essenzen versetzt und damit geschmacklich an das alkoholische Original angelehnt sind. Mein persönlicher Drink-Tipp: Man nehme 20 ml Longwood Zero, 200 ml Tonic Water, eine halbe Zitrone und Eiswürfel - fertig ist der alkoholfreie Gin Tonic mit dem unverwechselbaren Wacholdergeschmack. vomFASS/nd