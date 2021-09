Das hat die Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entschieden. Darauf verweist die Wüstenrot Bausparkasse AG. Vor dem Hintergrund steigender Preise für Modernisierungsmaßnahmen und zunehmender Zahl an Maßnahmen im alternden Wohnungsbestand sind jetzt Finanzierungen bis zu 50 000 Euro ohne Grundschuldeintragung und ohne Bewertung der Immobilie möglich.

Das bedeutet für Wüstenrot-Kunden mit Modernisierungswünschen: Mit Wohnsparen sowie den Wohndarlehen Turbo und Klima können sie Kosten sparen und zudem von einem erhöhten Kredit sowie einer schnellen Abwicklung profitieren.

Mit dem Wohndarlehen Turbo lassen sich Vorhaben mit einem Finanzierungsbedarf zwischen 10 000 und 50 000 Euro wie etwa ein neues Bad, ein Wintergarten oder Maßnahmen zur Barrierefreiheit schnell und unkompliziert verwirklichen. Es ist ein Blankodarlehen ohne Grundschuldeintragung und eignet sich für altersgerechte-, energetische und Wohlfühl-Modernisierungen sowie für Umschuldungen.

Für eine energetische Sanierung der eigenen vier Wände passend bietet Wüstenrot das Wohndarlehen Klima, ebenfalls ein Blankodarlehen ohne Grundschuldeintragung, für einen Finanzierungsbedarf zwischen 5000 und 50 000 Euro. Hierzu zählen Heizungsoptimierung, Fassaden- und Dachdämmung sowie Fenstertausch. Solche Sanierungsmaßnahmen bei selbst genutztem Wohneigentum werden zudem steuerlich gefördert. Je Objekt können 20 Prozent der Investitionskosten von maximal 200 000 Euro, also 40 000 Euro, über drei Jahre geltend gemacht werden, die direkt von der Steuerschuld abgezogen werden. Diese Förderung gilt für zehn Jahre.

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung bietet der Staat alternativ attraktive Förderprogramme an. So können etwa Zuschüsse bis zu 45 Prozent der Investitionskosten beim Austausch einer Ölheizung durch den Einbau einer klimafreundlichen Heizungsanlage beantragt werden. Staatliche Zuschüsse bei der Sanierung von Dach, Fenstern, Dämmung und vergleichbaren Baumaßnahmen an der Gebäudehülle können bis zu 20 Prozent (maximal 60 000 Euro je Kalenderjahr) betragen.

In Deutschland existieren mehrere tausend unterschiedliche Förderprogramme rund um das Wohngebäude. Beide Wohndarlehensangebote - Turbo und Klima - zeichnen sich durch einen niedrigen Zinssatz, geringe Raten und Zinssicherheit aus. Die Darlehen können online über die Wüstenrot-Website oder über die Wüstenrot-Berater direkt vor Ort abgeschlossen werden. W&W/nd