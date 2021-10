Rhabarber teilen

Teilen Sie Ihren Rhabarber etwa alle acht bis zehn Jahre, damit die Stauden wüchsig und vital bleiben. Warten Sie, bis die Blätter braun sind und stechen Sie Teilstücke mit mindestens drei gut ausgebildeten Knospen ab. Lockern Sie die Erde am neuen Standort gründlich und arbeiten Sie drei bis vier Liter reifen, gesiebten Kompost ein. Die Stauden brauchen Platz - 100 x 150 Zentimeter Standfläche pro Pflanze sollten Sie einplanen. Lassen Sie die neuen Stauden im ersten Jahr ungestört und beginnen erst im zweiten Jahr wieder mit der Ernte.

Tipp: Damit Sie im kommenden Jahr nicht auf frischen Rhabarber verzichten müssen, können Sie von der eingewurzelten Mutterpflanze am alten Standort einfach die Hälfte stehen lassen.

Bäume umpflanzen

Manchmal merkt man erst später, dass der ausgewählte Standort nicht optimal ist. Gehölze, die noch keine fünf Jahre am selben Platz stehen, lassen sich in der Regel gut umsetzen - ein Umpflanzen der Bäume erfolgt am besten zwischen Oktober und März bei frostfreiem Wetter.

Übrigens: Im Herbst gepflanzte Gehölze haben eine stressfreiere Anwachsphase als solche, die man im Frühjahr setzt. Jetzt können die Pflanzen die vorhandene Restwärme des Bodens für ihre Wurzelbildung nutzen. Das feuchte Klima zu dieser Jahreszeit erleichtert das Einwurzeln zusätzlich, so dass die Bäume und Sträucher in der Regel gut durch den Winter kommen. Dieser Entwicklungsvorsprung hilft ihnen über Trockenzeiten hinweg, wie sie im Frühling immer häufiger auftreten. Zwar können die meisten Gehölze nun nicht mit Blüten aufwarten, dafür lässt sich gut beurteilen, welche Herbstfärbung am besten gefällt.

Strauchpfingstrosen

Strauchpfingstrosen treiben schon sehr früh im Jahr aus und die jungen Triebe brechen beim Transport leicht ab. Aus diesem Grund versenden Gärtnereien, die sich auf Strauch-Päonien spezialisiert haben, ihre Pflanzen fast ausschließlich zur Pflanzsaison im Herbst.

Wichtig: Damit die Strauchpfingstrosen gut anwachsen, muss sich die Veredlungsstelle mindestens drei Finger breit unter der Erdoberfläche befinden. Nach dem Pflanzen ist ein leichter Winterschutz mit Herbstlaub und Tannenreisig empfehlenswert.

Rosen-Pflanzzeit

Ab Oktober bieten viele Gärtnereien wieder preiswerte, wurzelnackte Rosen an. Kaufen und pflanzen Sie die neuen Rosenstöcke schon im Herbst, dann kommen sie frisch vom Acker. Wurzelnackte Rosen, die im Frühjahr angeboten werden, haben oft schon drei bis vier Monate Lagerung im Kühlhaus hinter sich. Außerdem starten die Herbstgepflanzten mit Vorsprung in die Saison: Sie sind im Frühjahr schon gut eingewurzelt und treiben früher aus.

Wichtig: Beim Pflanzen muss die Veredlungsstelle etwa eine Handbreit unterm Bodenniveau liegen. Angehäufelte Erde und Tannenreisig schützen zusätzlich vor Frösten. Agenturen/nd