Foto: Pixabay.com

Ein kleiner Piks mit großer Wirkung. Bei den Coronaimpfungen in Deutschland geht es nur noch langsam vorwärts. Doch schon steht die nächste Massenimpfung an. Von Anfang Oktober bis Mitte Mai, wenn es kühl ist und sich das Leben meist drinnen abspielt, zirkulieren Grippeviren besonders häufig. Die vergangene Influenza-Saison ist in der Corona-Pandemie aber fast ausgeblieben. Soll man sich gleichzeitig gegen Grippe und Corona impfen lassen? Was muss man über den Grippeschutz wissen? Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Mobilität: Nach einer Studie sind die Bürger hierzulande nicht auf eine Mobilitätsform festgelegt. Nötig sind aber verbesserte Rahmenbedingungen für E-Ladestruktur, ÖPNV und Radwege. Wie aus einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach hervorgeht, steht für die Mehrheit aktuell das Auto im Zentrum ihrer Mobilitätsbedürfnisse. 76 Prozent der Bürger sind der Meinung, dass sie mit keinem anderen Verkehrsmittel so unabhängig und flexibel sind wie mit dem Auto. Mehr im nd-ratgeber.

Arbeit: Überstunden der beschäftigten im Corona-Jahr – Ein Drittel arbeitete drei Wochen umsonst. Wie viele Überstunden haben Beschäftigte im Corona-Jahr geleistet? In welchen Branchen wird am längsten gearbeitet und wie häufig werden Überstunden finanziell oder durch Freizeit ausgeglichen? Insgesamt leisten 48 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland Überstunden – im Durchschnitt rund drei pro Woche. Frauen kommen im Schnitt auf 2,1 und Männer auf 3,5 Überstunden. Während Fachkräfte rund 2,5 Stunden länger arbeiten, sind es bei Führungskräften 7,6 Überstunden. Ausführlich im nd-ratgeber.

Wohnen: Ungewöhnliches in der Mietsache – Schimmel im Hochsommer. Feuchtigkeitsschäden und Schimmel treten vor allem in den Wintermonaten auf, als Folge von Baumängeln oder unzulänglichem Heizen und Lüften. Eher ungewöhnlich: In einer Berliner Wohnung kam es im August zu Schimmelbefall. Die Mieterin löste mit ihrem Sohn die Tapeten von den Wänden, beseitigte die Schäden und forderte für den Aufwand Schadenersatz vom Vermieter. Was Mieter wissen müssen im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Zum neuen Wohnungseigentumsgesetz – Die Richtigen verklagen. Mit dem neuen Wohnungseigentumsgesetz haben sich die Rollen von Verwaltung und Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) stark verändert. Um eine Eigentümerversammlung kurzfristig zu verhindern, stellten mehrere Eigentümer bei Gericht den Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Da der Verwalter die Versammlung einberufen hatte, richteten die Eigentümer den Anspruch auf Pflichterfüllung gegen diesen. Das Amtsgericht Wiesbaden wies den Antrag mit Beschluss vom 3. August 2021 ab.

Der Grund: Die Eigentümer hatten ihn gegen den Falschen gerichtet. Was richtig ist im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Steuertipp – Wie das Steuersparmodell mit vermieteter Immobilie funktioniert. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs ermöglicht es Immobilienbesitzern, den Wertzuwachs von vermieteten Immobilien steuerlich zu nutzen. Die Einzelheiten im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Urteil der Luxemburger Richter mit Tragweite – Alle deutschen Autokreditverträge sind rechtswidrig. Was Verbraucher jetzt tun können. Ein Urteil des höchsten EU-Gerichts lässt Verbraucherschützer und Rechtsanwälte jubeln: Zahlreiche Kreditverträge lassen sich jetzt widerrufen. Wenn eine Bank Kreditverträge vergibt, muss sie ihre Kunden klar und verständlich belehren. Tut sie das nicht, kann der Kreditvertrag jederzeit – auch Jahre nach Vertragsschluss – widerrufen werden. In diesem Fall müssen die Verbraucher ihre Restschulden nicht mehr tilgen und haben sogar Anspruch auf Rückzahlung ihrer Anzahlung und aller bereits gezahlten Monatsraten. Zum Urteil im nd-Ratgeber?

Verbraucherschutz: Die bundesweiten Verbraucherzentralen warnen – Phishing-Mails im Namen der Sparkasse. Auf dem Phishing-Radar der bundesweiten Verbraucherzentralen gibt es aktuelle Hinweise zu Phishing-Mails im Namen der Sparkasse. Wie die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (vzsa) informiert, werden aktuell Fake-Mails mit dem Betreff »Wichtiger Hinweis« versendet, die offensichtlich auf Sparkassenkunden abzielen. Auch die Verbraucherzentrale ist Adressat. Ausführlich im nd-Ratgeber.