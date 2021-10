Foto: Pixabay.com

Wie die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (vzsa) informiert, nehmen die Beschwerden zu diesem dubiosen Betrugsvorgang zu. Worum geht es?

Dubioses Schreiben von »reiserücktritt.de« mit Sitz in Berlin

Verbraucher erhalten ein Schreiben von einer »reiserücktritt.de« mit angeblichem Sitz in Berlin, indem behauptet wird, dass sich der Angeschriebene für das Sonderkündigungsrecht entschieden habe, so dass es nach zwei Monaten zu keiner weiteren Verlängerung eines »Reiseassistance Premiumpaket« im Wert von 386 Euro kommt.

Für die Inanspruchnahme dieser den Verbrauchern unbekannten »Vergünstigung« soll kurzfristig ein Betrag von 96 Euro auf ein belgisches Konto überwiesen werden.

Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, wird auf eine Sprachaufzeichnung über einen Vertragsschluss verwiesen, die Betroffene jederzeit per E-Mail anfordern können.

Für die Fristverlängerung um zwei Monate statt 400 nur 96 Euro fällig

Tatsächlich gab es in einzelnen Fällen vor diesem Schreiben ein Telefonat. Mitarbeiter einer »Assistance Service Beratung« behaupteten danach, dass in der Vergangenheit eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen worden sei, für deren Verlängerung in zwei Monaten ein Beitrag von fast 400 Euro fällig wird. Nur durch Inanspruchnahme des Sonderkündigungsrechtes wäre dies abzuwenden.

Betroffene Verbraucher berichten übereinstimmend, dass sie in der Vergangenheit keinesfalls eine Reiserücktrittskostenversicherung zu den genannten Konditionen abgeschlossen haben. Warum also solle man für die Kündigung eines Vertrages, der gar nicht existiert, 96 Euro zahlen?

Rat der Verbraucherschützer: nicht zahlen und Anzeige erstatten

Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt rät nach der geschilderten Sachlage dringend davon ab, zur vermeintlichen Vermeidung höherer Kosten eine solche Zahlung zu leisten. Stattdessen ist eine Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle wegen des Verdachtes des versuchten Betruges angeraten, um andere davor zu schützen. vzsa/nd

Beratungen zum Thema bietet die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt über die E-Mailberatung oder telefonisch an. Das landesweite Servicetelefon ist unter (0345) 29 27 800 für Auskünfte und Terminvereinbarungen zu erreichen.Für weitere Informationen unter recht@vzsa.de.