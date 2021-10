Die Seiten eines Buches sind mit den Zahlen von 1 bis 235 durchnummeriert. Wie oft wurde bei der Nummerierung insgesamt die Ziffer 0 verwendet, und wie viele Ziffern sind insgesamt bei dieser Buchnummerierung zu drucken?

Zwischen die Zahlen in der Reihenfolge 5 8 1 9 8 ist entweder nichts oder eines der Rechenzeichen +, -, *, / oder ein Komma zu setzen, damit auf der anderen Seite der Gleichung als Ergebnis 35 steht. Wie funktioniert das?

Im Erdgeschoss eines Hauses wohnen 12 Personen weniger als in der ersten Etage. In der zweiten Etage sind es 7 Personen mehr als in der ersten, in der dritten 6 Personen mehr als in der ersten. Insgesamt wohnen im Haus 72 Personen. Wie viele wohnen im Erdgeschoss und in jeder der weiteren Etagen? mim