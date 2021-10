Für diese Rubrik bitten wir Denkspielerinnen und -spieler um Aufgabenvorschläge (E-Mail- bzw. Postadresse auf dieser Seite unten links). Für jede abgedruckte Aufgabe gibt es als Anerkennung ein Buch. Das heutige Schachproblem besonderer Art schickte uns Jan-Philipp Wagenknecht aus Hamm:

Das allmonatliche Schachturnier in der Sporthalle des Stadt Springershausen war wieder gut besetzt. Der Modus war wie üblich jede/r gegen jede/n andere/n. In der Altersklasse 30 bis 40 hatten drei Spielerinnen bzw. Spieler genau vier Partien gewonnen, drei andere hatten genau sieben Partien verloren und alle anderen hatten genau eine Partie verloren. Ein Remis gab es nicht. Wie viele Akteure spielten beim Turnier in dieser Altersklasse? nd