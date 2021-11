Für diese Rubrik bitten wir unsere Denkspielerinnen und -spieler stets um Vorschläge. Für jede abgedruckte Aufgabe spendieren wir ein Buch. Die heutige stammt von Friedl van der Meer aus Papenburg:

Noch ist in weiten Teilen des Landes offensichtlich nicht die Zeit für Skitouren, aber noch allemal für Radtouren. Die funktionieren auch alleine ganz gut, und mitunter trifft man dabei auf nachdenkenswürdige Umstände. So war Gerd Gemächlich an einem Freitag um 10 Uhr von Arndorf nach Biesenfeld zu seiner Schwester geradelt, hatte dort übernachtet und fuhr rechtzeitig am Sonnabendvormittag dieselbe Route wieder nach Hause zurück. Dabei fiel ihm auf, dass er am Sonnabend wie schon am Freitag genau um 12.35 Uhr an einem Schild mit der Aufschrift »Zufall?!« vorbeikam. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit es einen Ort an der Route gibt, an dem er an beiden Tagen zur genau gleichen Uhrzeit vorbeiradelt? nd