Die letzte nd-Ratgeber-Ausgabe des Jahres 2021 ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere: Zum einen informieren wir auf sieben Seiten über die wichtigsten gesetzlichen Änderungen und Neuerungen im Kalenderjahr 2022. Dabei greifen wir maßgeblich auf die Unterstützung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zurück.

Zum anderen ist es der letzte nd-Ratgeber in dieser Erscheinungsweise und in diesem Umfang. Künftig wird der Ratgeber nicht mehr jeden Mittwoch, sondern nur noch einmal im Monat erscheinen, und zwar an jedem zweiten Freitag des Monats. Und das mit einem verdoppelten Umfang - statt acht Seiten mit 16 Seiten und auch mit einigen Neuerungen.

Seien Sie also gespannt auf den ersten 16-seitigen nd-Ratgeber am Freitag, dem 14. Januar 2022.

An dieser Stelle gebührt ein besonderer Dank unserem Kollegen Peter Kollewe, der seit 1985 zum nd-Redaktionsteam gehört. Der einstige Außenpolitik-Redakteur und nd-Auslandskorrespondent in Paris war später langjähriger Redaktionssekretär und seit seinem Eintritt ins Rentenalter im Jahr 2011 redaktionell mitverantwortlich für den nd-Ratgeber. Mit dieser letzten Ausgabe des Jahres verabschiedet sich Peter Kollewe endgültig in den Ruhestand. Alles Gute, lieber Peter!

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir: Kommen Sie gesund ins und durch das neue Jahr! Ihre nd-Ratgeberredaktion