Welches Zeichen muss man zwischen eine 2 und eine 3 schreiben, damit sich eine Zahl zwischen 2 und 3 ergibt?

Die vier Kinder einer Familie (9, 11, 14 und 16 Jahre alt) wünschen sich zu Silvester statt der üblichen fetten (Berliner) Pfannkuchen endlich mal leckere Eierkuchen. Der Vater protestiert konservativ. Die Mutter sagt pädagogisch klug zu - und sie backt ihren vier lieben Kinderlein Eierkuchen. Allerdings nur drei, und die mit verschiedenen Durchmessern, nämlich: 30, 24 und 18 Zentimeter. Allein, also ohne Elternabgabe, dürfen die vier Kinder sie jedoch nur verschlemmen, wenn sie die drei Eierkuchen unter sich klug aufteilen. Und zwar in möglichst kleine Teilstücken so, dass jedes der vier Geschwisterkinder genau die gleiche Fläche Eierkuchen bekommt. Gier macht erfinderisch - sie haben es geschafft. Aber wie?

Um welches Maß sind vier Viertel größer als drei Viertel?