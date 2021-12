dieser nd-Ausgabe liegt ein Schreiben der nd.Genossenschaft bei. Auf dessen Rückseite finden Sie ein Formular, mit dem diejenigen, die ihren Abo-Betrag per Lastschrift abbuchen lassen, ihr bisheriges SEPA-Lastschriftmandat ändern können: Der Abo-Betrag geht ab 2022 nicht mehr an die ND GmbH, sondern es ist ein neues Mandat zum Lastschrifteinzug zugunsten der nd.Genossenschaft nötig. Dieses senden Sie bitte ausgefüllt an die nd.Genossenschaft eG, Aboservice, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, zurück. Oder per eMail an: aboservice@nd-online.de

Unabhängig davon wird Ihr Abo-Betrag bereits für Januar durch die nd-Genossenschaft wie gewohnt eingezogen. Die nebenstehende Grafik gibt eine Übersicht über die neuen Abo-Preise, über die am 18. Dezember bereits informiert wurde. ok