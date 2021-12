In »Gedichte, die glücklich machen« sind sie versammelt - die Gedichte, auf die man bereits nach dem ersten Lesen einfach nicht mehr verzichten möchte: Gedichte, deren Lebenslust und Fröhlichkeit sich unmittelbar auf einen übertragen, verspielte Liebeserklärungen an das Leben und die Welt. Zärtliche, traurig-schöne Gedichte, die versonnen der Erinnerung an den unwiederbringlichen, magischen Augenblick hingegeben sind; beglückend-tröstliche Gedichte, die man vor sich hinflüstert, wenn man der Ermutigung bedarf. Gedichte, denen ein Zauber innewohnt, »der uns beschützt und der uns hilft zu leben«.

Liebevolle Wünsche und Gedanken für eine liebe Freundin oder die weltbeste Mama stecken in dem Geschenkbuch »Kleine Umarmung für zwischendurch«. Eine Umarmung tröstet, macht Mut und zeigt ganz deutlich: »Du bist mir wichtig, und ich bin für dich da, wenn du mich brauchst.« Das liebevolle kleine Geschenk kann eine Umarmung zwar nicht ersetzen, aber es erinnert jeden Tag daran, dass da jemand ist, dem man unendlich viel bedeutet. Stimmungsvolle Bilder in leuchtenden Farben machen das Geschenkbuch zu einem schönen Mitbringsel oder kleinen Geschenk.

Das Leben ist ein Fest, das man jeden Tag aufs Neue feiern sollte! An diese tiefe Weisheit erinnern die zeitlos-schönen Märchen, Gedichte und Gedanken des bekannten Autors Hans Kruppa. Mit seiner Poesie und Sprachmagie ist »Das Leben hat täglich Geburtstag« ein wunderbarer Begleiter durch den Tag - und ein wertvolles Geschenk an die Menschen, die uns wichtig sind.

Der kleine Kuscheltier-Marienkäfer ist ein Glücksbringer für Klein und Groß. Ob als Gratulant zur Geburt, zum Geburtstag für Kinder, als Talisman bei Prüfungen für Jugendliche, Auszubildende, Studenten oder als nette Geste für Erwachsene, die einen Neustart wagen - dieser kleine Freund ist immer ein ideales Geschenk.

Ein einsamer Junge und ein Maulwurf begegnen sich, ein Fuchs und ein Pferd schließen sich ihnen an. Sie alle fühlen sich von der Welt im Stich gelassen, doch in ihren Gesprächen über ihre Angst und Einsamkeit geben sie sich gegenseitig Kraft und Unterstützung. »Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd« - ein Buch voller Hoffnung in unsicheren Zeiten und über die heilende Kraft der Freundschaft.

In »101 Dinge, die dich glücklich machen« gibt es viele schöne Anregungen, die sinnstiftend sind und glücklich machen! Ein tolles formgestanztes Buch zum Thema Glück.