Forscher um Nick Andrews von der UK Health Security Agency in London haben in einer Bevölkerungsstudie Hinweise darauf gefunden, dass die Wirkung der Corona-Impfstoffe von Biontech und Astra-Zeneca gegen die Omikron-Variante schwächer ausfällt als gegen die Delta-Variante. Eine Auffrischungsimpfung hebt den Schutz vor symptomatischer Infektion wieder an. »Die Studie zu Omikron zeigt, wie ansteckend die Variante ist«, schreibt der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dazu auf Twitter. »Frühzeitige Booster-Impfung scheint sinnvoll.«

Die Daten ergaben, dass der Schutz vor symptomatischer Infektion mit Omikron 15 Wochen nach der zweiten Dosis Biontech auf 34 Prozent sinkt. Menschen, die mit zwei Dosen des Astra-Zeneca-Präparats geimpft wurden, hatten keinen Schutz mehr vor Infektion. Zwei Wochen nach einer Booster-Impfung stieg die Schutzwirkung bei beiden Präparaten auf über 70 Prozent. Bei der Delta-Variante sank der Impfschutz ab der 25. Woche nach der zweiten Dosis auf 42 Prozent (Astra-Zeneca) bzw. auf 63 Prozent (Biontech). Eine Auffrischungsimpfung ließ den Schutz auf über 90 Prozent steigen. dpa/nd