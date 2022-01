Über die Symbolik der Zahl 7 lässt sich so gut wie uferlos lesen und diskutieren. Man denke nur an die sieben Weltwunder oder an den Schöpfungsmythos, laut hebräischer Bibel in den sieben Tagen einer Woche. Irgendwo tauchen dann am Sagen- und Märchenhorizont auch die Sieben Schwaben oder die Sieben Zwerge auf. Von Letzteren gibt es einige kleine, feine Matheaufgaben. Eine davon geht so:

Diese sieben sitzen an einem runden Tisch und zechen ein bisschen. Jeder hat einen kleinen Pokal vor sich, und in einigen dieser Pokale ist Wein, zusammen drei Liter. Langsam werden die Wichtel müde.

Da beginnt der erste den gesamten Inhalt seines Pokals gleichmäßig auf die Pokale der anderen zu verteilen. Rundum gegen den Uhrzeigersinn wiederholt dies dann ebenso jeder weitere.

Als nun der siebte seinen Inhalt verteilt hat, ist in jedem der Pokale genau so viel Wein wie vor der ganzen Rotationsprozedur. Wie viel Wein war zu deren Beginn in jedem dieser Zwergenbecherchen? Mike Mlynar