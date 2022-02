Ein zerstörtes Rad liegt unter einem Lkw-Reifen. Bei einem Unfall am Petersburger Platz/Ecke Mühsamstraße in Friedrichshain ist am frühen Nachmittag nach ersten Informationen eine Frau bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verletzt worden. Über die genauen Ursachen, die zu dem Unfall führten, gibt es noch keine Angaben. +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild