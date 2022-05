Vier Straßenkinder auf der Suche nach einem verborgenen Schatz unter der »Sun School«, einer gemeinnützigen Schule Foto: MFA

Tyche und Eudai­mo­nia – was die Grie­chen in zwei Wor­te schie­den, fällt bei den Deut­schen in dem einen zusam­men: Glück – womit glei­cher­ma­ßen das Zufalls­glück wie das gute Leben gemeint sein kann. Dass das eine dem ande­ren nicht unbe­dingt fol­gen muss, davon han­deln vie­le Erzäh­lun­gen und Fil­me, in denen der Held sein Glück machen will, es dann aber – natür­lich – ganz anders kommt. Von die­ser Art ist auch »Sun Child­ren«, den der ira­nische Autoren­fil­mer Majid Maji­di 2020 in die Welt gesetzt hat.

Ali ist gera­de zwölf Jah­re alt und bereits ein rou­ti­nier­ter Kri­mi­nel­ler. Eine Schu­le besucht er nicht, und neben Dieb­stahl, Betrug und der­glei­chen ver­dient er sein Geld mit – auch nicht ganz lega­ler – Arbeit in einer Auto­werk­statt. Als er einem älte­ren Gangs­ter in die Que­re kommt, beauf­tragt die­ser Ali, einen Schatz aus­zu­he­ben. Da der Schatz sich in den Kata­kom­ben der Sun School befin­det, mel­det Ali sich und drei Freun­de bei die­ser Schu­le an, damit sie auf dem Gelän­de ihr Ber­gungs­werk erle­di­gen kön­nen. Nur gestal­tet sich das alles nicht so ein­fach, wie es geplant wurde.

Ein Gau­ner infil­triert eine Ein­rich­tung, um dort sei­nen Coup durch­zu­brin­gen. Dabei muss er sich auf den Zweck oder den Cha­rak­ter die­ser Ein­rich­tung ein­las­sen. Der Ein­fall ist nicht neu, man kennt ihn aus »Lady­kil­lers« (1955), »Henry’s Crime« (2010) oder »Fuck ju Göte« (2013). Was ja über­haupt nicht gegen eine wei­te­re Vari­an­te spricht – ent­schei­dend bei Adap­tio­nen ist die Bewäl­ti­gung der Vor­la­ge. Wer es nicht bes­ser oder wenigs­tens ähn­lich gut kann, soll­te sich etwas ande­res suchen. Gera­de hier lässt sich wenig zuguns­ten von »Sun Child­ren« vor­brin­gen.

Gewiss reißt der Film The­men an, die Bedeu­tung haben. Alis dop­pel­te Tätig­keit in der Werk­statt und als Kri­mi­nel­ler weist dar­auf hin, dass die von Erwach­se­nen orga­ni­sier­te Kin­der­kri­mi­na­li­tät eine ande­re Form der Kin­der­ar­beit ist und in armen Welt­ge­gen­den das eine in dem andern ver­schwin­det. Das Motiv der Schatz­su­che ver­deut­licht, vor allem mit Rück­sicht auf den Aus­gang der Sto­ry, dass für den Glücks­rit­ter der Zufall des Funds an die Stel­le des Zufalls der Geburt tritt – der Traum also vom Gewinn ohne Arbeit, die in Anbe­tracht der Klas­sen­pri­vi­le­gi­en als ver­geb­lich emp­fun­den wird.

Alis Besuch der Schu­le, eigent­lich Mit­tel, um an den Schatz zu kom­men, könn­te zum eigent­li­chen Zweck wer­den. Ent­spre­chend äußert Majid Maji­di über sei­nen Film: »Der wah­re Schatz sind mei­ner Mei­nung nach die­se Kin­der und ihr Poten­zi­al. Bil­dung ist ihr unver­äu­ßer­li­ches Recht, und sie ist der Schlüs­sel zu ihrer Zukunft.« Aller­dings wird gera­de das nicht gezeigt. Der Held geht inko­gni­to zur Schu­le, und die Hand­lung hät­te ihn nach dra­ma­tur­gi­scher Logik mehr und mehr in die­sem Betrieb auf­ge­hen las­sen kön­nen. Er müss­te dort Freun­de fin­den, ler­nen, wach­sen und rei­fen, bis er die Schu­le selbst als Schatz emp­fin­det und ein Kon­flikt zwi­schen dem neu gewon­ne­nen Schul­le­ben und der Schatz­su­che ent­steht. Mag ja sein, dass es so gemeint war, zu sehen ist es nicht.

Und so schlecht aus­ge­führt der Inhalt, so lücken­haft zeigt sich der Plot. Der Schatz wird dra­ma­tur­gisch nicht eta­bliert. Die Expo­si­ti­on ist zu schnell. Ali und sei­ne Freun­de schrei­en so lan­ge auf dem Schul­hof her­um, bis man sie auf­nimmt, was sich weder aus der Hand­lung noch aus einer figür­lich ver­mit­tel­ten Erklä­rung ergibt. In einer Sze­ne kann man das Häm­mern an den Kel­ler­wän­den im gan­zen Schul­haus hören, spä­ter schei­nen die Klopf­ge­räu­sche kein Pro­blem mehr zu sein. Der Auf­trag­ge­ber ver­schwin­det nach dem ers­ten Drit­tel aus dem Film, wodurch eine der weni­gen Mög­lich­kei­ten, dra­ma­ti­sche Span­nung zu erzeu­gen, preis­ge­ge­ben wird. Am Schluss steht erwart­bar, dass der Schatz nicht ganz das ist, was die Suchen­den erwar­tet haben, wor­aus eine Reak­ti­on folgt, die zwar nach­voll­zo­gen, aus dem bis­he­ri­gen Ver­hal­ten der Haupt­fi­gur aber nicht erklärt wer­den kann.

Über­dies ver­drießt eben­die­se, die über­aus unsym­pa­thi­sche Haupt­fi­gur. Von Rou­hol­lah Zama­ni blass und lang­wei­lig gespielt, miss­fällt Ali nicht allein wegen sei­ner mie­sen Eigen­schaf­ten, von denen er uner­freu­lich vie­le hat – er belügt Men­schen, die ihm wohl­wol­len, ohne dass es ihn zu küm­mern scheint; schlägt sei­ne Freun­de, wenn sie nicht tun, was er will; ver­sucht Reza dar­an zu hin­dern, aus sei­nem Talent im Fuß­ball etwas zu machen, und Abo­fazl dar­an, aus sei­nem Talent in Mathe­ma­tik, weil er in ihnen nur Hilfs­ar­bei­ter bei der Schatz­su­che sieht. Da sind, so sehr man auch sucht, kei­ne sym­pa­thi­schen Züge an die­sem Jun­gen, die aus einem mie­sen Cha­rak­ter wenigs­tens einen ambi­va­len­ten machen könn­ten. In sei­nen güns­tigs­ten Momen­ten ist er ein­fach egal.

Und gewis­ser­ma­ßen ver­kör­pert er damit die gesam­te Geschich­te, die um ihn her­um geschrie­ben wur­de. Wie selt­sam sich das anhört, wenn der Autor Maji­di sagt: »Ich woll­te einen unter­halt­sa­men, ener­gie­ge­la­de­nen, fröh­li­chen Film vol­ler Aben­teu­er und Mut machen.« Denn »Sun Child­ren« ist in sei­ner pathe­ti­schen Humor­frei­heit und sei­nem nerv­tö­ten­den Dau­er­ge­schrei genau das nicht. Was allein ihn etwas ret­tet, scheint die exzel­len­te Arbeit der Kame­ra, die hand­werk­lich dem Cha­rak­ter jeder Sequenz ange­passt wur­de. Sei­en es die Inten­si­tät und der per­spek­ti­vi­sche Wech­sel einer Ver­fol­gung, das Gedrän­ge in der U‑Bahn, der stei­le Shot aus einem Kel­ler­loch oder die Cho­reo­gra­fie von vier Kin­dern, die in einem öffent­li­chen Brun­nen baden.

Von ein­zig­ar­ti­ger Schön­heit ist eine Sze­ne, in der die gesam­te Schü­ler­schaft die hohe Mau­er der vom Ver­mie­ter zuge­sperr­ten Schu­le über­win­det. Als Bild dafür, dass Kin­der von sich aus ler­nen wol­len. Nach gedul­di­ger Sus­pen­se, die die Mas­se wüten­der wer­dend und beim beschwer­li­chen Erklet­tern der Mau­er zeigt, sprin­gen die Kin­der nach­ein­an­der von oben her­ab. Die Kame­ra filmt nur die Füße, die wie Trop­fen auf den Boden fal­len. In die­sem Moment ver­rät der Film, was er hät­te wer­den können.

»Sun Child­ren« (»Khor­s­hid«): Iran 2020. Regie: Majid Maji­di; Dreh­buch: Majid Maji­di, Nima Javi­di. Mit: Rou­hol­lah Zama­ni, Ali Nasi­ri­an, Javad Ezza­ti. 99 Minu­ten. Jetzt im Kino.