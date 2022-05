Wer heutzutage nicht tanken muss, kann von Glück reden. Foto: Foto: dpa/Patrick Pleul

109 Kilo­me­ter legt der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Bütt­ner (Lin­ke) mit dem Auto zurück, wenn er von zu Hau­se in Tem­plin nach Pots­dam zu Land­tags­sit­zun­gen fährt. Bei den explo­dier­ten Prei­sen für Die­sel­kraft­stoff muss er dann mehr als 100 Euro für eine Tank­fül­lung bezah­len. »Noch vor weni­gen Mona­ten war ich bei etwas über 70 Euro«, erzählt er. Was der Poli­ti­ker finan­zi­ell noch ver­kraf­ten kann, ist für Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men eine Kata­stro­phe. Sie sagen ihm sehr deut­lich, »dass sie sich über­le­gen müs­sen, wo sie noch spa­ren kön­nen oder ob es sich noch lohnt, arbei­ten zu fah­ren«. Bütt­ner weiß: »Gera­de im länd­li­chen Raum, wo der öffent­li­che Per­so­nen­nah­ver­kehr nur gering aus­ge­baut ist, wer­den die hohen Prei­se im gesam­ten Ener­gie­sek­tor lang­sam zu einer exis­ten­zi­el­len Frage.«

Ins­be­son­de­re in Bran­den­burg ist das ein The­ma. Denn wie der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Chris­ti­an Gör­ke (Lin­ke) durch eine par­la­men­ta­ri­sche Anfra­ge bei Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner (FDP) her­aus­fand, hat nie­mand in der Bun­des­re­pu­blik so wei­te Wege zur Arbeit wie die Berufs­pend­ler aus Bran­den­burg. 29,5 Kilo­me­ter müs­sen sie im Durch­schnitt zurück­le­gen, um an ihren Arbeits­platz zu gelan­gen, geht aus der »nd« vor­lie­gen­den zwölf­sei­ti­gen Ant­wort von Lind­ners Par­la­men­ta­ri­scher Staats­se­kre­tä­rin Kat­ja Hes­sel (FDP) hervor.

Im Bun­des­durch­schnitt beträgt die Ent­fer­nung zum Arbeits­ort 23,4 Kilo­me­ter. In Ham­burg sind es sogar nur 17,6 Kilo­me­ter. Zuge­ge­ben, das ist ein Stadt­staat mit kür­ze­ren Wegen, aber im gro­ßen Flä­chen­land Baden-Würt­tem­berg sind es auch nur 20,9 Kilo­me­ter. Das sind Zah­len aus dem Jahr 2017, neue­re sei­en noch nicht ver­füg­bar, teil­te Hes­sel dem Abge­ord­ne­ten Gör­ke mit. Bran­den­burgs Berufs­pend­ler tref­fen die hohen Sprit­prei­se beson­ders hart – und das gleich in mehr­fa­cher Hin­sicht. Sie müs­sen nicht nur wei­ter fah­ren und ent­spre­chend öfter tan­ken. Sie ver­die­nen auch noch weni­ger. 3684 Euro im Monat betrug der durch­schnitt­li­che Brut­to­lohn im ver­gan­ge­nen Jahr in Bran­den­burg. Bun­des­weit waren es 4514 Euro.

Damit nicht genug. Gör­ke ließ sich die zurück­ge­leg­ten Ent­fer­nun­gen nach Ein­kom­mens­grup­pen auf­schlüs­seln. Für die Viel­ver­die­ner in Bran­den­burg mit einem Jah­res­ein­kom­men ab 200 000 Euro sind es nur 27,3 Kilo­me­ter, für Leu­te mit anstän­di­gen Löh­nen ab 50 000 Euro und sol­che mit sehr gutem Ein­kom­men ab 100 000 Euro sind es wenig mehr als 30 Kilo­me­ter. Dage­gen müs­sen aus­ge­rech­net die Nied­rig­löh­ner mit unter 10 000 Euro 31,1 Kilo­me­ter zurück­le­gen und ent­spre­chend hohe Tank­stel­len­rech­nun­gen bezahlen.

Sol­chen Men­schen nutzt es auch über­haupt nichts, dass die Bun­des­re­gie­rung die Berufs­pend­ler über eine Ände­rung bei der Pend­ler­pau­scha­le ent­las­ten will. Nach einem Kabi­netts­be­schluss, der den Bun­des­tag noch nicht pas­sier­te, dür­fen ab dem 21. gefah­re­nen Kilo­me­ter künf­tig 38 Cent in der Steu­er­erklä­rung gel­tend gemacht wer­den. Bis­her waren es ledig­lich 35 Cent. Rück­wir­kend zum 1. Janu­ar 2022 soll das gel­ten. Außer­dem soll der soge­nann­te Pausch­be­trag von 1000 auf 1200 Euro im Jahr erhöht wer­den. Dahin­ter ver­ber­gen sich die soge­nann­ten Wer­bungs­kos­ten bei­spiels­wei­se für Büro­ma­te­ri­al, aber auch fürs Pen­deln. Erst wenn die 1200 Euro über­schrit­ten sind, lohnt es sich für Arbei­ter und Ange­stell­te, des­we­gen eine Steu­er­erklä­rung zu machen.

Schlimm genug, dass die beab­sich­tig­te Ent­las­tung am größ­ten ist für die Rei­chen mit Steu­er­sät­zen von 42 oder 45 Pro­zent und für ande­re ent­spre­chend gerin­ger. Die Ärms­ten haben über­haupt nichts davon, weil gar kei­ne Steu­ern zahlt, wer weni­ger als 10 347 Euro im Jahr ver­dient. Und damit wird er jetzt auch nicht steu­er­lich entlastet.

»Die Bür­ger von Mond­prei­sen an den Zapf­säu­len zu ent­las­ten, ist rich­tig«, bestä­tigt der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Gör­ke. Aber anstatt die Pend­ler­pau­scha­le grund­sätz­lich anzu­pa­cken, ver­stär­ke die Koali­ti­on aus SPD, Grü­nen und FDP den Kon­struk­ti­ons­feh­ler die­ser Pau­scha­le. Gör­ke hebt her­vor: »Die Pend­ler legen in Bran­den­burg im Schnitt die wei­tes­te Stre­cke zurück, bekom­men aber auf­grund des gerin­gen Lohn­ni­veaus eine ver­gleichs­wei­se gerin­ge Ent­las­tung. Inso­fern ist man in Bran­den­burg dop­pelt gebeutelt.«

Kom­plett ange­schmiert ist bei­spiels­wei­se eine Kas­sie­re­rin, die Teil­zeit arbei­tet und nur 9500 Euro im Jahr ver­dient. Sie muss die gestie­ge­nen Sprit­prei­se aus eige­ner Tasche bezah­len. Ihr hilft nie­mand. Gör­ke möch­te aber hel­fen. Er ver­langt, die Pend­ler­pau­scha­le durch ein Mobi­li­täts­geld von zehn Cent je Kilo­me­ter zu erset­zen, das bereits ab dem ers­ten gefah­re­nen Kilo­me­ter und an alle in glei­cher Höhe aus­ge­zahlt wird. Die Ver­käu­fe­rin bekä­me die Sum­me also über­wie­sen und nicht von ima­gi­nä­ren Steu­ern abge­zo­gen, die sie ohne­hin nicht zahlt.