Alte und neue Gertraudenbrücke Foto: nd/Nicolas Šustr

»Hier sind im Jahr 1937 täg­lich 30 000 Fahr­zeu­ge rüber­ge­fah­ren«, sagt Hen­drik Blau­kat von der Inter­es­sen­ge­mein­schaft Leip­zi­ger Stra­ße. Er steht auf der alten Ger­trau­den­brü­cke am Spit­tel­markt in Ber­lin-Mit­te. Das 22 Meter brei­te Bau­werk trug laut Zäh­lung vor 85 Jah­ren die­se Ver­kehrs­last, außer­dem vie­le Hun­dert Stra­ßen­bah­nen täg­lich – und ja, auch damals wur­de viel Fahr­rad gefahren.

Heu­te dient die Brü­cke von 1896 nur noch Fuß­gän­gern, der schwe­re Ver­kehr läuft über die 1965 erbau­te, über 34 Meter brei­te neue Ger­trau­den­brü­cke aus Stahl. Die Senats­mo­bi­li­täts­ver­wal­tung will die­se Brü­cke im Zuge der Stra­ßen­bahn­pla­nung zwi­schen Alex­an­der- und Pots­da­mer Platz durch einen eben­so brei­ten Neu­bau erset­zen. Hen­drik Blau­kat hält das für einen Feh­ler, der allei­ne 40 Mil­lio­nen Euro Mehr­kos­ten verursacht.

»Man könn­te den von der Senats­ver­wal­tung als Ziel­grö­ße für 2030 ange­setz­ten Ver­kehr von 48 000 Fahr­zeu­gen pro Tag auf der ertüch­tig­ten alten Brü­cke und Nut­zung eines Teils des Bestands­neu­baus abwi­ckeln«, sagt der stu­dier­te Ver­kehrs­pla­ner Ste­fan Lehm­küh­ler von dem Ver­kehrs­wen­de­ver­ein Chan­ging Cities. Die Mobi­li­täts­ver­wal­tung plant für den Neu­bau neben dem eige­nen Gleis­bett der Stra­ßen­bahn in der Mit­te je Rich­tung mit zwei Auto­spu­ren, einem Kom­bi­strei­fen für Bus und Fahr­rad sowie einem vier Meter brei­ten Geh­weg Rich­tung Alexanderplatz.

»Es ist doch viel sinn­vol­ler, für Bus­se und Stra­ßen­bah­nen eine gemein­sa­me Spur zu haben. Es freut weder Bus- noch Rad­fah­rer, sich eine Spur zu tei­len«, sagt Lehm­küh­ler. Wei­te­rer Platz wür­de gespart, indem statt den zwei Auto­spu­ren eine über­brei­te Fahr­bahn in Rich­tung Pots­da­mer Platz ange­legt wird. »Die Kapa­zi­tät reicht ent­spre­chend den Richt­li­ni­en aus, um den pro­gnos­ti­zier­ten moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr abzu­wi­ckeln«, erklärt Grü­nen-Mit­glied Lehm­küh­ler. In der Gegen­rich­tung blie­be bei Nut­zung der alten Ger­trau­den­brü­cke nur noch Platz für eine regu­lä­re Auto­spur. »Für die Über­gangs­zeit, bis die Ver­kehrs­wen­de wirk­lich umge­setzt ist, kann man für die zwei­te Auto­spur und den Rad­weg eine Hälf­te der Brü­cke von 1965 wei­ter nut­zen«, erläu­tert der Exper­te. Spä­ter kön­ne die­ser Teil durch einen schlan­ken Steg für Fuß- und Rad­ver­kehr ersetzt werden.

Hen­drik Blau­kat geht davon aus, dass sich die alte Ger­trau­den­brü­cke mit moder­nen Metho­den an heu­ti­ge Ver­kehrs­las­ten anpas­sen lässt. »Die Deut­sche Bahn hat 2020 am S‑Bahnhof Fried­richs­ha­gen eine Unter­füh­rung mit zehn Zen­ti­me­ter star­ken soge­nann­ten Dick­ble­chen saniert. Da rol­len Güter­zü­ge mit viel höhe­ren Achs­las­ten als im Stra­ßen­ver­kehr dar­über«, erläu­tert er. Die­se rela­tiv neue Tech­nik benö­tigt wenig Raum und ist daher ide­al, um his­to­ri­sche Bau­wer­ke an aktu­el­le Bedürf­nis­se anzupassen.

Auch der Archi­tek­ten- und Inge­nieur­ver­ein zu Ber­lin-Bran­den­burg hat sich Gedan­ken gemacht. Die Bau­ex­per­ten schla­gen vor, die Ger­trau­den­brü­cke in der Mit­te auf­zu­schnei­den und eini­ge Meter zu ver­brei­tern. Hier dürf­te frag­lich sein, ob sich die Denk­mal­schutz­be­hör­den auf so eine Lösung einlassen.

»Wenn jetzt die Brü­cke von 1965 eins zu eins nach­ge­baut wird, mani­fes­tiert man für 80 bis 100 Jah­re den aktu­el­len Zustand«, sagt Hen­drik Blau­kat. »Das wider­spricht dem Gebot, dass sie öffent­li­che Hand effi­zi­ent, spar­sam, wirt­schaft­lich und nach­hal­tig han­deln soll«, so Blau­kat wei­ter. Für jeden Qua­drat­me­ter Brü­cken­neu­bau kal­ku­liert die Mobi­li­täts­ver­wal­tung mit Kos­ten von über 33 000 Euro. Hin­zu kom­men noch die zusätz­li­chen Unterhaltskosten.

Die Initia­ti­ve besteht auch wei­ter­hin dar­auf, dass der in Pla­nung befind­li­che Neu­bau der benach­bar­ten Müh­len­damm­brü­cke zehn Meter schma­ler aus­fal­len soll als die bis­her vor­ge­se­he­nen 31,50 Meter. Auch hier wären über­brei­te Auto­spu­ren und eine kom­bi­nier­te Tram- und Bus­spur die Lösung, die knapp 40 Mil­lio­nen Euro spa­ren wür­den. Über 46 Mil­lio­nen Euro beträgt außer­dem der aktu­el­le Grund­stücks­wert der drei Bau­fel­der, die bei einer Umle­gung des Ver­kehrs auf die alte Ger­trau­den­brü­cke schaf­fen lie­ßen. »Dort könn­te preis­wer­ter Woh­nungs­bau rea­li­siert wer­den«, so Lehmkühler.

Allein 80 Mil­lio­nen Euro ein­ge­spar­te Bau­kos­ten soll­ten ange­sichts der Haus­halts­la­ge Moti­va­ti­on genug für den Senat sein, die Plä­ne noch ein­mal zu überdenken.