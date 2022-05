Keine Lösung, aber viel gelernt, so das Ergebnis des Rollenspiels zur Verkehrswende. Foto: nd/Nicolas Šustr

«Uns ist der Lärm gar nicht so unrecht, solan­ge die Miet­prei­se sta­bil blei­ben», sagt Rita. Sie ist skep­tisch gegen­über den Plä­nen der Initia­ti­ve Ost­kreuz – Kiez für alle, die in einem gro­ßen Teil von Ber­lin-Fried­richs­hain den moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr deut­lich redu­zie­ren will. Ganz­tags Tem­po 30, auch auf den Haupt­stra­ßen, die das Gebiet zwi­schen Frank­fur­ter Allee, War­schau­er Stra­ße sowie den Bahn­stre­cken zum Ost­kreuz süd­lich und öst­lich davon durch­que­ren. Der Durch­gangs­ver­kehr soll durch soge­nann­te Dia­go­nal­sper­ren und gegen­läu­fi­ge Ein­bahn­stra­ßen her­aus­ge­hal­ten wer­den. Hal­te­ver­bo­te in den Stra­ßen mit Tram, damit Rad­ler nicht in die Glei­se gera­ten und die Bah­nen zügi­ger vor­an­kom­men, sowie auto­re­du­zier­te Zonen vor Schu­len und an Plät­zen sind wei­te­re For­de­run­gen des im April von der Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung Fried­richs­hain-Kreuz­berg ange­nom­me­nen Antrags.

Dann ist da noch eine Restau­rant­be­trei­be­rin. «Ich fra­ge mich, wie die Gäs­te zu mir kom­men», wenn die Erreich­bar­keit des Kiezes per Auto und die Park­mög­lich­kei­ten ein­ge­schränkt sein wer­den«, erklärt sie. Lot­te wie­der­um ist lei­den­schaft­li­che Rad­fah­re­rin. Sie lie­fert auch für den Anbie­ter Goril­las Waren per Rad aus. »Ich kom­me zu spät, weil ich schon wie­der einen Unfall mit dem Fahr­rad hat­te«, sagt sie bei der Vor­stel­lungs­run­de und for­dert schnel­le Ver­bes­se­run­gen für ihre Art, sich fort­zu­be­we­gen. Ins­ge­samt zwölf Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter ver­schie­de­ner Inter­es­sen­grup­pen sind anwe­send, dar­un­ter ein Bezirks­po­li­ti­ker, ein Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­ter, die zustän­di­ge Sena­to­rin, Mit­glie­der der Bür­ger­initia­ti­ve und lei­den­schaft­li­che Nut­ze­rin­nen und Nut­zer des Autos – pri­vat und beruflich.

Fast vier Stun­den wird über das Für und Wider ein­zel­ner Maß­nah­men gestrit­ten und ver­han­delt. Doch eigent­lich ist alles nur ein Spiel, genau­er gesagt: ein »argu­men­ta­ti­ves Rol­len­spiel«, wie es in der Ein­la­dung heißt. Es sol­len »mög­lichst ver­schie­de­ne Mei­nun­gen zum The­ma Kiez­blocks gehört wer­den«, heißt es wei­ter. »Aller­dings wird es im Spiel nicht die eige­ne Mei­nung sein, die ver­tre­ten wird.«

»Wir begrei­fen Nach­hal­tig­keit nicht nur im natur­wis­sen­schaft­lich mess­ba­ren Sin­ne«, sagt Dirk von Schnei­de­mes­ser über sei­ne Arbeit am Pots­da­mer Insti­tut für trans­for­ma­ti­ve Nach­hal­tig­keits­for­schung (IASS), dem Ver­an­stal­ter des Rol­len­spiels. »Wenn wir dik­ta­to­risch sagen: Ab jetzt gibt es kein Eis mehr, weil es dem Kli­ma scha­det, wird es nicht nach­hal­tig sein, weil die Men­schen wie zu Pro­hi­bi­ti­ons­zei­ten heim­lich in der Bade­wan­ne Eis pro­du­zie­ren wer­den«, nennt er ein Bei­spiel, wie die allein schon wegen der Kli­ma­kri­se nöti­ge Tran­si­ti­on nicht gut funk­tio­nie­ren wird.

Ent­wi­ckelt haben das Spiel Glo­ria Gavi­ria und Susan­ne Bosch. Gavi­ria ist Archi­tek­tin und Exper­tin für Urban Manage­ment, eine Dis­zi­plin, in der inno­va­ti­ve Prak­ti­ken bei der Städ­te­po­li­tik über die klas­si­sche Raum- und Stadt­ent­wick­lung hin­aus ent­wi­ckelt, geför­dert und gestärkt wer­den. Bosch beschreibt sich als Künst­le­rin, Schnitt­stel­len-Akteu­rin und Artis­tic Rese­ar­cher. Als künst­le­ri­sche Schnitt­stel­len-Akteu­rin arbei­te sie an Lang­zeit­fra­gen, die sich mit Demo­kra­tie­be­grif­fen und nach­hal­ti­ger Zukunft beschäftigen.

Auf einem gro­ßen Stadt­plan des betrof­fe­nen Gebiets erläu­tern Dirk von Schnei­de­mes­ser vom IASS und Inge Lech­ner von der Initia­ti­ve Ost­kreuz – Kiez für alle an dem Spiel­abend zunächst die prin­zi­pi­el­len Mög­lich­kei­ten der Ver­kehrs­be­ru­hi­gung, wie eben Ein­bahn­stra­ßen oder soge­nann­te Modal­fil­ter, also Pol­ler, die Autos, aber nicht Fahr­rä­dern die Durch­fahrt ver­weh­ren. Schließ­lich dür­fen sich die Teil­neh­men­den die auf ver­schie­de­nen Kärt­chen beschrie­be­ne Rol­le aussuchen.

Da gibt es dann zum Bei­spiel den »Bau­ar­bei­ter aus Ahrens­fel­de«, der so cha­rak­te­ri­siert wird: »Sie arbei­ten bei einem Bau­un­ter­neh­men, das über­all in der Stadt Auf­trä­ge aus­führt. Das bedeu­tet für Sie, alle paar Mona­te wech­selt der Ort der Arbeit. Egal, wo die Bau­stel­le in Ber­lin ist, Sie müs­sen jeden Tag mit dem Auto durch das Nadel­öhr Ost­kreuz.« Der Arbeits­be­ginn ist früh­mor­gens um sechs Uhr, Fei­er­abend ist nach­mit­tags. Oder den Ver­wal­tungs­an­ge­stell­ten des Bezirks, der in der Abtei­lung För­der­pro­gram­me arbei­tet. »Sie sehen für die Rea­li­sie­rung in dem Umfang schwarz, da Sie per­so­nell auf unbe­stimm­te Zeit total unter­be­setzt sind«, so die Rollencharakterisierung.

Die Argu­men­te und Beden­ken wer­den hin und her gewälzt, jeder Teil­neh­men­de hat fünf Akti­ons­kar­ten mit Auf­trä­gen, die nach und nach abge­ar­bei­tet wer­den. Irgend­wann grei­fen die Spiel­lei­te­rin­nen ein und for­dern zur Refle­xi­ons­run­de auf. »Was ist das für ein Leit­bild hier?«, fragt ein Teil­neh­mer. Der Kiez­block sei »wie eine Burg. Abge­grenzt. Das ist nur für uns«, so sei­ne Gedan­ken. »Für ein Maß­nah­men­bün­del ist ein Leit­bild nötig, was man auch nach außen kom­mu­ni­ziert«, for­dert er. Ein ande­rer ent­geg­net: »Das Bild einer Burg ist anzu­wen­den auf Autos. Aber für Fußgänger*innen und Rad­fah­ren­de ist das ein Hafen.« Es kämen »ganz vie­le Argu­men­te von extern, war­um das hier nicht geht«.

Eine Mit­spie­le­rin, die die AG Ver­kehr und Ver­nunft aus dem benach­bar­ten Sama­ri­ter­kiez ver­tritt, sagt: »Ich spre­che für die Rol­le im Ver­kehr, die total pri­vi­le­giert ist, aber es fühlt sich gar nicht so an. Ich kann mir vor­stel­len, dass man in der Posi­ti­on bedroh­li­che Ver­lust­ängs­te hat.« Die­se Grup­pe setzt sich laut Beschrei­bung für »eine ›ech­te‹ Ver­kehrs­be­ru­hi­gung im Kiez ein, also Maß­nah­men, die von der Mehr­heit getra­gen wer­den«. Die real exis­tie­ren­de Grup­pe ver­glich die Auf­stel­lung einer Dia­go­nal­sper­re an einer Kreu­zung in der Sama­ri­ter­stra­ße, die Autos das gera­de Durch­fah­ren ver­wehrt, mit dem Bau der Ber­li­ner Mau­er. Denn sie erfolg­te am 13. August 2019, dem Jah­res­tag des Mauerbaus.

Rita, die eine beschleu­nig­te Gen­tri­fi­zie­rung auf­grund der Ver­kehrs­be­ru­hi­gung fürch­tet, spricht »von einem Gefühl, dass die Argu­men­te zwar irgend­wie gehört wer­den, aber nicht so dar­auf ein­gan­gen wird, um mir Sicher­heit zu geben«.

Schließ­lich ergeht die Auf­for­de­rung, Grup­pen zu bil­den, um dort mög­li­che Lösun­gen aus­zu­ar­bei­ten. Ver­wal­tung, Bezirks- und Lan­des­po­li­tik fin­den sich zu einer zusam­men; die zwei­te Grup­pe bil­den die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner, die weg vom Auto wol­len, und schließ­lich als drit­te Grup­pe jene, die am Auto hän­gen – ob pri­vat oder beruflich.

»Mir fällt immer mehr auf, wie kom­plex das The­ma Ver­kehrs­wen­de ist. Es depri­miert mich, wenn ich sehe, dass es noch zehn Jah­re dau­ern wird, bis wirk­lich etwas pas­siert«, sagt eine Mit­spie­le­rin in der anschlie­ßen­den erneu­ten Refle­xi­ons­run­de. »Es war schwie­rig, das eige­ne Ziel der Initia­ti­ve zu hal­ten, den Durch­gangs­ver­kehr zu stop­pen. Das hat sich durch die Kom­pro­miss­fin­dung etwas ver­wa­schen«, berich­tet eine Teil­neh­me­rin der Anwoh­ner­grup­pe. Sie sagt aber auch: »Ich habe mich in der Bürger*innenrunde auf­ge­ho­ben gefühlt.«

Was auch auch auf­fällt: »Als ich einen kon­struk­ti­ven Bei­trag gemacht habe, ist das gleich auf posi­ti­ve Reso­nanz gesto­ßen«, wie eine Teil­neh­me­rin sagt. Ganz kon­kret wur­de bei­spiels­wei­se der Restau­rant­be­trei­be­rin vom Bezirk in Aus­sicht gestellt, dass sie bei Weg­fall der Park­plät­ze mehr Tische vor dem Lokal auf­stel­len und so mehr Umsatz gene­rie­ren könn­te. Das brach­te ihre Oppo­si­ti­on etwas ins Wan­ken. Dem Lie­fe­ran­ten wur­den durch neue Lie­fer­zo­nen bei Weg­fall vie­ler all­ge­mei­ner Park­plät­ze am Stra­ßen­rand bes­se­re Abstell­mög­lich­kei­ten für sein Fahr­zeug in Aus­sicht gestellt.

»Ich habe ganz oft das Gefühl, dass für man­che Sachen das Ver­ständ­nis fehlt. Für die meis­ten Leu­te hat das Auto näm­lich noch eine wei­te­re Funk­ti­on: Es ist ein mobi­ler Lager­raum«, sagt ein Teil­neh­mer. Und stellt fest: »Nichts, was wir adres­siert haben, löst die­ses Problem.«

»Vom Ich zum Wir«, so beschreibt Künst­le­rin Susan­ne Bosch das Ziel der spie­le­ri­schen Annä­he­rung an eine umstrit­te­ne Fra­ge. »Alles im Kopf ist vor­han­den, um Lösun­gen zu fin­den, aber wir kom­men nicht ins Han­deln«, beschreibt sie die Situa­ti­on in vie­len Kon­flikt­punk­ten. »Die Ver­bin­dung geht nur über das Herz. Ich wage zu behaup­ten, dass in dem Spiel die­se Fest­stel­lung gemacht wird«, so Bosch wei­ter. Und zitiert Fried­rich Schil­ler mit dem Satz: »Es gibt nichts ernst­haf­te­res als ein Spiel.«

Es ist bereits der zwei­te Durch­lauf, den die bei­den Erfin­de­rin­nen mit dem Spiel im Auf­trag des IASS durch­ge­führt haben. »Die ers­te Ver­an­stal­tung am vori­gen Sams­tag war kon­fron­ta­ti­ver ange­legt«, sagt Boschs Mistrei­te­rin Glo­ria Gavi­ria zu »nd«. Fest­ge­legt wor­den ist das unter ande­rem über die Hand­lungs­auf­trä­ge auf den Akti­ons­kar­ten. »In die­ser Run­de haben die Leu­te posi­ti­ver argu­men­tiert, waren kom­pro­miss­be­rei­ter und kon­struk­ti­ver.« Dabei habe aber auch die per­sön­li­che Nei­gung der Teil­neh­men­den her­ein­ge­spielt. »Jeder ist ein biss­chen anders und spielt die­se Rol­len ein biss­chen anders«, so Gaviria.

»Wich­tig sind die Ergeb­nis­se, und hier hat sich eine gro­ße Koope­ra­ti­vi­tät gezeigt. Das kann ein gutes Bei­spiel für eine Bür­ger­be­tei­li­gung sein«, stellt Glo­ria Gavi­ria fest. »Es ist eine gute Metho­de, sich in eine ande­re Rol­le ver­set­zen zu müs­sen, weil die­se Refle­xi­on die Chan­ce bie­tet, die ande­ren zu ver­ste­hen. Der Aha-Moment einer ande­ren Per­spek­ti­ve fehlt oft auf sol­chen Bürgerversammlungen.«

Die Auf­tei­lung der Ver­samm­lung in eine zunächst kon­fron­ta­ti­ve­re Run­de, an die eine kon­struk­ti­ve anschließt, ist gewollt. »Wenn Men­schen mer­ken, dass sie viel­leicht zunächst zu kom­pro­miss­los waren, kön­nen sie die zwei­te Run­de als zwei­te Chan­ce nut­zen, um doch noch zu einem Ergeb­nis zu kom­men«, so Gaviria.

Erst­mals haben die bei­den die­ses Spiel mit einem kom­plett fik­ti­ven Sze­na­rio im Rah­men von Work­shops beim Pro­jekt Haus der Sta­tis­tik am Alex­an­der­platz gespielt. Etwas näher an der Rea­li­tät wur­de schließ­lich am Holz­markt in Fried­richs­hain gespielt, wo es schwe­re Kon­flik­te um die geplan­te zwei­te Bau­pha­se zwi­schen der Genos­sen­schaft, dem Bezirk Fried­richs­hain-Kreuz­berg und einer lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft gab. »Wir tes­ten, ob die­ses Spiel als Instru­ment in Par­ti­zi­pa­ti­ons­pro­zes­sen funk­tio­nie­ren könn­te«, sagt Gaviria.

»Gera­de bei kon­flikt­haf­ten Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­sen müs­sen Men­schen nach­voll­zie­hen kön­nen, woher bestimm­te Hal­tun­gen kom­men. Das kann den Kon­flikt ent­schär­fen«, sagt For­scher Dirk von Schnei­de­mes­ser. »Bei ganz vie­len Kon­flik­ten fin­den die Men­schen erst mal das bes­ser, was sie ken­nen und haben. Selbst wenn eine Ver­än­de­rung eine Ver­bes­se­rung brin­gen könn­te, wird sie abge­lehnt«, so der For­scher wei­ter. »So sind Men­schen nun ein­mal gestrickt.«

Im jah­re­lan­gen Streit um die Ver­kehrs­be­ru­hi­gung im Kiez rund um die Berg­mann­stra­ße in Kreuz­berg, der ber­lin­weit für Auf­merk­sam­keit sorg­te, hat­te das IASS Per­spek­tiv­werk­stät­ten ent­wi­ckelt, in die zufäl­lig aus­ge­wähl­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­ge­la­den wur­den, berich­tet von Schnei­de­mes­ser. »Das führ­te zu radi­ka­le­ren trans­for­ma­ti­ven Vor­schlä­gen, als die Initia­ti­ven gefor­dert hat­ten.« Es gehe um die Fra­ge, wie man bei sol­chen Pro­zes­sen Leu­te zusam­men­holt, die »wirk­lich ein­an­der zuhö­ren und offen mit­ein­an­der reden«.

Man müs­se davon weg­kom­men, zu Dia­log­ver­an­stal­tun­gen offen ein­zu­la­den, sagt von Schnei­de­mes­ser. »Dann kom­men die Leu­te und haben das Gefühl, ganz viel zu ver­lie­ren oder ganz viel zu gewin­nen. Sie schrei­en sich an, und die Zei­tung berich­tet: Der Kiez ist gespalten.«