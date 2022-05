Sowjetische Truppen in Leningrad Foto: Wha United Archives WHA_078_0636

Zwei Tage nach dem Angriff des faschis­ti­schen Deutsch­lands ver­öf­fent­lich­te die sowje­ti­sche Zei­tung »Iswes­ti­ja« jene heh­ren Ver­se des Dich­ters Was­si­li Lebe­dew-Kumatsch: »Steh auf, steh auf, du Rie­sen­land! / Her­aus zur gro­ßen Schlacht! … / Tod der Faschis­ten­macht!« Sein Lied vom »Hei­li­gen Krieg« erreg­te eine gan­ze Kriegs­ge­nera­ti­on und trug dazu bei, dass der »Gro­ße Vater­län­di­sche Krieg«, wie er bald genannt wur­de, ein Krieg aller Natio­nen, Natio­na­li­tä­ten und Eth­ni­en der Sowjet­uni­on wurde.

Man mag es kaum glau­ben, soll oder will es nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­uni­on nicht: Die­ses Land war 1917 mit der Ver­hei­ßung des Inter­na­tio­na­lis­mus ange­tre­ten und prak­ti­zier­te die­sen auch. Erst­mals in der Geschich­te soll­ten Rus­se, Usbe­ke, Ukrai­ner, Geor­gi­er und Este gleich in Rech­ten und Pflich­ten beim Auf­bau einer neu­en Gesell­schaft sein. Die Ver­fas­sung von 1936 erklär­te zudem: »Der Mili­tär­dienst in den Rei­hen der Roten Armee der Arbei­ter und Bau­ern ist Ehren­pflicht der Bür­ger der UdSSR.« Und ein Gesetz »Über die all­ge­mei­ne Wehr­pflicht« vom 1. Sep­tem­ber 1939, dem Tag, als Hit­ler­deutsch­land Polen über­fiel, ver­pflich­te­te alle Män­ner unab­hän­gig von »Ras­se, Natio­na­li­tät, Glau­bens­be­kennt­nis, Bil­dungs­grad sowie sozia­ler Her­kunft und Stellung«.

Die Sowjet­uni­on umfass­te 128 Natio­na­len und Völ­ker­schaf­ten. Sie soll­ten aus teil­wei­se vor­feu­da­len, feu­da­len und kapi­ta­lis­ti­schen Aus­gangs­be­din­gun­gen unter dem Ban­ner des Sozia­lis­mus in die Zukunft geführt wer­den. Die Kluft zwi­schen den Indus­trie­zen­tren Russ­lands und in der Ukrai­ne sowie den Dör­fern Mit­tel­asi­ens oder des Kau­ka­sus waren damals noch groß. Das betraf Bil­dung, Infra­struk­tur, Lebens­stan­dards. Die Rote Armee war aus­er­ko­ren, bei der Besei­ti­gung von Analpha­be­ten­tum und Unter­ent­wick­lung eine inte­gra­ti­ve Rol­le zu spie­len. Auch die Sol­da­ten waren viel­fach erst auf ein bestimm­tes Bil­dungs­ni­veau zu brin­gen; und sie muss­ten zumin­dest die rus­si­sche Kom­man­do­spra­che erler­nen. Das hat­te Aus­wir­kun­gen auf die Kom­mu­ni­ka­ti­on in den ein­zel­nen Sowjet­re­pu­bli­ken, aus denen die Ange­hö­ri­gen der mul­ti­na­tio­nal zusam­men­ge­setz­te mili­tä­ri­schen Ver­bän­de stamm­ten. Die­se wur­den aller­dings 1938 im Zuge einer Mili­tär­re­form und unter dem Ein­druck der sich auch gegen »natio­na­lis­ti­sche Abwei­chun­gen« rich­ten­den sta­li­nis­ti­schen Säu­be­run­gen auf­ge­löst. Dies spie­gel­te sich dann auch am Vor­abend des Krie­ges 1941 wider. In der Roten Armee stell­ten Rus­sen mit 56,4 Pro­zent den größ­ten Anteil der Armee­an­ge­hö­ri­gen, Ukrai­ner folg­ten mit 20,2 Pro­zent, Belo­rus­sen mit 4,35 Pro­zent; die viel­fäl­ti­gen Völ­ker Zen­tral­asi­ens brach­ten 5,3 Pro­zent der Rot­ar­mis­ten auf, Arme­ni­er mach­ten 1,2 und Aser­bai­dscha­ner 1,1 Pro­zent, Geor­gi­er 1,4 und Tata­ren zwei Pro­zent sowie Juden 1,8 Pro­zent aus.

Da Sta­lin die von Hit­ler­deutsch­land aus­ge­hen­de Kriegs­ge­fahr unter­schätzt hat­te, muss­te nach dem Ein­fall der Wehr­macht das Land fak­tisch von heu­te auf mor­gen die Ver­tei­di­gung, Rüs­tungs­wirt­schaft und das Hin­ter­land neu orga­ni­sie­ren. Der Par­tei- und Staats­chef und nun­meh­ri­ger Ober­be­fehls­ha­ber hat­te sich zu erklä­ren. In sei­ner ers­ten Rede nach dem deut­schen Über­fall wand­te er sich fast fle­hend an die Bevöl­ke­rung sei­nes Rei­ches: »Genos­sen! Bür­ger! Brü­der und Schwes­tern! Kämp­fer unse­rer Armee und Flot­te! … mei­ne Freun­de!« Das war für man­chen schwer zu ver­dau­en nach dem Gro­ßen Ter­ror der 30er Jah­re. Unzäh­li­ge Kom­mu­nis­ten und Par­tei­lo­se, Anders­den­ken­de, poli­ti­sche Geg­ner eben­so wie Unpo­li­ti­sche waren will­kür­lich zu »Volks­fein­den« erklärt, muss­ten den Weg in die Gulags antre­ten oder wur­den von Exe­ku­ti­ons­kom­man­dos niederkartätscht.

Das Ver­trau­en in die Sache der Sowjet­uni­on war jedoch in der Bevöl­ke­rung offen­bar grö­ßer. Der Schrift­stel­ler Daniil Gra­nin, als Pan­zer­of­fi­zier zeit­wei­se selbst an der Lenin­gra­der Front, hat Tage­buch­ein­tra­gun­gen, im Nach­lass von Ein­woh­nern der von den Deut­schen 900 Tage lang bela­ger­ten und aus­ge­hun­ger­ten Stadt, gesich­tet und ver­öf­fent­licht. Er beton­te »die Geis­tes­hal­tung der Ver­tei­di­ger Lenin­grads«: »Sie zeug­te von der Lenin­gra­der Intel­li­genz, aber auch von der nach­hal­ti­gen Erzie­hung des Vol­kes in den Vor­kriegs­jah­ren im Sin­ne des Inter­na­tio­na­lis­mus … Es war nicht ein­fach, das erha­be­ne Gefühl der Brü­der­lich­keit beharr­lich in sich wach­zu­hal­ten. Der berech­tig­te Hass auf den gna­den­lo­sen Feind, der so viel Leid ver­ur­sach­te, nahm zuwei­len uner­träg­li­che Aus­ma­ße an. Doch die nai­ven For­meln und Sche­ma­ta tra­ten nach und nach in den Hin­ter­grund. Es blieb und fes­tig­te sich das Bewusst­sein, dass alle Opfer und Lei­den des­halb gerecht­fer­tigt waren, weil sie nicht für die Herr­schaft eines Vol­kes über das ande­re geführt und erdul­det wur­den, son­dern für eine Zukunft ohne Krie­ge und Bar­ba­rei, für ein men­schen­wür­di­ges Leben.«

An allen Fron­ten muss­te ums Über­le­ben gekämpft wer­den. Die Zusam­men­set­zung der Trup­pen und der Offi­ziers­korps wan­del­ten sich. Rekru­tie­rungs­ge­bie­te im Wes­ten gin­gen ver­lo­ren, der Anteil der Sol­da­ten aus Mit­tel­asi­en stieg, auch bei den Offi­zie­ren. Natür­lich domi­nier­ten immer noch die Rus­sen, aber auch Ukrai­ner, Belo­rus­sen, Juden, Kau­ka­si­er über­nah­men Kom­man­dos in der Roten Armee. Es gab Ani­mo­si­tä­ten, natio­na­lis­ti­schen Dün­kel, »Vor­komm­nis­se«. Und doch über­wog das Gemein­sa­me: gegen den Feind, den Aggres­sor, für »die Sache«. Sol­da­ten wie Par­ti­sa­nin­nen kämpf­ten wacker. Der höchs­te Orden, »Held der Sowjet­uni­on«, wur­de im Krieg 11 657 Mal ver­lie­hen, jede vier­te Aus­zeich­nung erfolg­te pos­tum. 8182 Rus­sen, 2072 Ukrai­ner, 311 Belo­rus­sen, 161 Tata­ren, 108 Juden, 91 Gru­si­ni­er und 90 Arme­ni­er erhiel­ten die­se Ehrung sowie Ange­hö­ri­ge von wei­te­ren 55 Nationalitäten.

Die sicher nicht wohl­wol­len­de bri­ti­sche His­to­ri­ke­rin Cath­ri­ne Mer­ri­da­le lässt eine Par­ti­sa­nin auf der Krim spre­chen: »In dem Wald gab es vier­und­drei­ßig ver­schie­de­ne Natio­na­li­tä­ten. Selbst­ver­ständ­lich domi­nier­ten die Rus­sen, doch leb­ten da auch Ukrai­ner, Weiß­rus­sen, Krim­ta­ta­ren, Grie­chen, Arme­ni­er, Geor­gi­er, Slo­wa­ken, Tsche­chen und Vete­ra­nen aus dem Spa­ni­schen Bür­ger­krieg. Wir mach­ten kei­ne Unter­schie­de zwi­schen ihnen.« Die zitier­te Zeit­zeu­gin nann­te sich selbst stolz »sowje­ti­sche Bür­ge­rin«. Dahin­ter ver­barg sich in ihren Augen der gro­ße Traum von Brü­der­lich­keit, Gleich­heit und pro­le­ta­ri­scher Gerech­tig­keit für alle. Mer­ri­da­le erin­nert aber auch an die ande­re Wahr­heit: Bereits zu Kriegs­be­ginn waren die Wol­ga­deut­schen als poten­zi­el­le Kol­la­bo­ra­teu­re depor­tiert wor­den. Im Zuge der Befrei­ung der von den Deut­schen okku­pier­ten Gebie­te durch die gro­ßen Offen­si­ven der Roten Armee wur­den auf Sta­lins Geheiß gan­ze Völ­ker­schaf­ten in Sip­pen­haft genom­men und nach Sibi­ri­en depor­tiert, min­des­tens eine Mil­li­on Sowjet­bür­ger, dar­un­ter Bal­ka­ren, Grie­chen, Ingu­schen, Kabar­di­nern, Kal­mü­cken, Karat­schai­ern, Krim­ta­ta­ren, Kurden.

Vor dem Hin­ter­grund der »Säu­be­run­gen«, der gewalt­sa­men Kol­lek­ti­vie­rung, der rabia­ten Durch­füh­rung einer sich sozia­lis­tisch ver­ste­hen­den sozia­len Umge­stal­tung und der Beset­zung pol­ni­scher Gebie­te sowie der bal­ti­schen Repu­bli­ken durch die Rote Armee gemäß dem Nicht­an­griffs­ver­trag mit Nazi­deutsch­land vom 23. August 1939, eben­so heu­te zur Ukrai­ne oder Bela­rus gehö­ren­der Ter­ri­to­ri­en hät­te ver­mu­tet wer­den kön­nen, dass die Deut­schen dort mehr­heit­lich und fre­ne­tisch als Befrei­er mit Brot und Salz begrüßt wor­den wären. Das gab es, und es gab Sowjet­bür­ger, die sich den Deut­schen andien­ten, ins­be­son­de­re im Bal­ti­kum und in der Ukrai­ne an der Ermor­dung von Juden mit­wirk­ten, eige­ne Lands­leu­te, vor allem Mit­glie­der der KPdSU, ver­rie­ten. Es gab die Ukrai­ni­sche Auf­stän­di­sche Armee (UPA) des Ste­pan Ban­de­ra, die aus Kriegs­fan­ge­nen zum Mili­tär­dienst unterm Haken­kreuz gepress­ten Sol­da­ten der Wlas­sow-Armee und eine gan­zen Kohor­te von »natio­na­len« SS- und Poli­zei­ver­bän­den, die vor allem sowje­ti­sche Par­ti­sa­nen mor­de­ten. Nach Schät­zun­gen sol­len eine Mil­lio­nen Rot­ar­mis­ten aus Furcht vor dem fast siche­ren Tod in den deut­schen Lagern, man­che auch aus Hass gegen die Sowjet­uni­on, ihr Land ver­ra­ten haben.

Kol­la­bo­ra­teu­re waren jedoch die Min­der­heit. Die Mehr­zahl der Sowjet­bür­ger unter­schied­li­cher Natio­na­li­tät stand zu ihrem Staat. Die Füh­rung in Mos­kau hat in die­sem Krieg viel unter­nom­men, um die Kampf­mo­ral zu stär­ken. Nicht zu über­se­hen war, dass die rus­si­sche Nati­on als die bevöl­ke­rungs­reichs­te der UdSSR, als Rück­grat des Sowjet­vol­kes galt. Und doch klang damals und spä­ter kein natio­na­lis­ti­scher Anspruch des »gro­ßen Bru­ders« gegen­über sei­nen »jün­ge­ren Geschwis­tern« durch.

Es sei noch ein­mal Daniil Gra­nin zitiert. Der Held sei­nes Romans »Mein Leut­nant« ist nach dem Unter­gang der Sowjet­uni­on über­zeugt vom »Ende einer Epo­che …, einer gro­ßen Epo­che mit einem gro­ßen Traum«. Zugleich lässt der Schrift­stel­ler sei­nen Prot­ago­nis­ten sagen: »Ich aber den­ke, dass wir uns nach die­sem Land seh­nen wer­den, wir wer­den wie­der und wie­der zu mei­ner Zeit zurück­keh­ren, sie war hero­isch und schön. Ihr habt die Fah­ne mit Ham­mer, Sichel und Stern her­un­ter­ge­holt, doch was habt ihr gehisst – den Zaren­ad­ler, eine Muta­ti­on mit zwei Köp­fen, die sowje­ti­sche Hym­ne habt ihr euch ange­eig­net, aber die Inter­na­tio­na­le singt ihr nicht mehr.«

