Baustelle der Adler Group in Berlin-Mitte Foto: Imago/Ipon/Stefan Boness

Eine gigan­ti­sche Bau­rui­ne mit­ten in Alto­na sorgt seit Jah­ren für hit­zi­ge Dis­kus­sio­nen in Ham­burg. Auf dem Gelän­de der ehe­ma­li­gen Hols­ten-Braue­rei soll­ten Aber­hun­der­te Woh­nun­gen ent­ste­hen. Getan hat sich bis­lang nichts. Die Gebäu­de ver­fal­len zuse­hends. »Das Modell einer ren­di­te­ge­trie­be­nen Woh­nungs­bau­po­li­tik ist kra­chend geschei­tert«, stellt die loka­le Bür­ger­initia­ti­ve »Knallt am dol­ls­ten« mit Blick auf Bun­des- und Lan­des­po­li­tik fest.

Das Pro­jekt ist in Deutsch­land kein Ein­zel­fall. In Düs­sel­dorf erregt ein rie­si­ges Loch in der Nähe des Haupt­bahn­hofs seit Lan­gem die Gemü­ter. Im Wohn­kom­plex Grand Cen­tral soll­ten Tau­sen­de Men­schen ein Zuhau­se fin­den – »eigent­lich. Pas­siert ist näm­lich noch nicht viel«, berich­tet die »Wirt­schafts­wo­che«. So unge­wiss wie Bau­fort­schrit­te dort und bei ähn­li­chen Pro­jek­ten in Ber­lin, Offen­bach oder Pas­sau sind, so unge­wiss ist auch die Zukunft des Unter­neh­mens, das dahin­ter­steht: die Adler Group. Der fehlt es offen­sicht­lich am nöti­gen Kapi­tal, um die­se und ande­re Mega­pro­jek­te, teil­wei­se halb­fer­ti­ge Bau­stel­len, zu einem glück­li­chen Ende zu führen.

Nur weni­ge Stun­den vor Ablauf der Frist konn­te der ange­schla­ge­ne Immo­bi­li­en­kon­zern kürz­lich sei­nen Jah­res­ab­schluss für 2021 ver­öf­fent­li­chen. Adler hat sich über Anlei­hen rund 4,5 Mil­li­ar­den Euro gelie­hen. Die Wert­pa­pie­re wären im Fal­le einer Frist­ver­let­zung fäl­lig gewor­den, das Unter­neh­men hät­te die Mil­li­ar­den vor­zei­tig zurück­zah­len müs­sen und wäre wohl plei­te gewe­sen, mei­nen Bran­chen­be­ob­ach­ter. Die Lage bleibt nach Medi­en­be­rich­ten äußerst ange­spannt, die Wege zu fri­schem Geld von Ban­ken oder vom Kapi­tal­markt schei­nen versperrt.

Die Adler Group gibt sich den­noch opti­mis­tisch. Der neue Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­de Ste­fan Kirs­ten will die Grün­de der Kri­se so schnell wie mög­lich besei­ti­gen. »Wir stre­ben für 2022 einen unein­ge­schränk­ten Bestä­ti­gungs­ver­merk an.«

Ende April hat­ten die Wirt­schafts­prü­fer von KPMG eine Son­der­un­ter­su­chung zu den Vor­wür­fen gegen Adler ver­öf­fent­licht. Es geht dabei auch um mög­li­cher­wei­se über­höh­te Immo­bi­lien­be­wer­tun­gen, fal­sche Dar­stel­lung des Ver­schul­dungs­gra­des und Trans­ak­tio­nen mit mut­maß­lich (zu) nahe ste­hen­den Per­so­nen. Bezo­gen etwa auf das Hols­ten-Are­al stellt KPMG fest, dass der Vor­wurf, die ermit­tel­ten Wer­te sei­en unan­ge­mes­sen, wohl stim­me: »Der Vor­wurf, dass Adler nicht über die finan­zi­el­len Mit­tel ver­fügt, die Pro­jekt­ent­wick­lun­gen umzu­set­zen, kann auf Basis der uns in der Son­der­un­ter­su­chung zur Ver­fü­gung ste­hen­den Unter­la­gen nicht wider­legt werden.«

Bei Finanz­ex­per­ten wer­den Erin­ne­run­gen an den Fall Wire­card wach. Wie bei der dubio­sen Finanz­fir­ma war die Son­der­prü­fung durch Vor­wür­fe aus­ge­löst wor­den, die ein bri­ti­scher Bör­sen­spe­ku­lant erho­ben hat­te. Er hat­te Adler schon im Okto­ber 2021 vor­ge­wor­fen, Immo­bi­li­en falsch bewer­tet und Bilanz­kenn­zah­len mani­pu­liert zu haben. Zudem feh­le Adler Geld, um Immo­bi­li­en­pro­jek­te fer­tig zu bau­en. Erneut wirft der Fall auch ein schlech­tes Licht auf die Buch­prü­fer. KPMG prüft die Adler-Zah­len seit sie­ben Jah­ren. Für 2021 hat­ten die Wirt­schafts­prü­fer dann das Tes­tat ver­wei­gert. Die Lage scheint bri­sant zu sein, denn der Finanz­aus­schuss des Bun­des­ta­ges wird sich über­ra­schend mit dem Adler-Sink­flug befas­sen, wie aus des­sen Tages­ord­nung für Mitt­woch hervorgeht.

Die Adler Group S. A. setzt auf den Erwerb und die Ver­wal­tung »ren­di­te­träch­ti­ger Mehr­fa­mi­li­en­häu­ser«, heißt es im Fir­men­pro­fil. Rund 54 500 Miet­woh­nun­gen gehö­ren der Grup­pe, deren steu­er­recht­li­cher Sitz Luxem­burg ist. Den­noch gehört Adler dem S‑Dax der Deut­schen Bör­se an.

Pikant: Mit Abstand wich­tigs­ter Aktio­när ist mit 20,5 Pro­zent Vono­via, der größ­te Woh­nungs­ver­mie­ter Deutsch­lands. Des­sen Chef Rolf Buch hat­te erst im Herbst den bis­he­ri­gen Bran­chen­zwei­ten Deut­sche Woh­nen geschluckt. Damit ent­steht ein euro­päi­scher Immo­bi­li­en­rie­se mit rund 568 000 Wohnungen.

Der Fall Adler wirft indes ein Schlag­licht auf die gesam­te Immo­bi­li­en­bran­che und könn­te eine Ket­ten­re­ak­ti­on aus­lö­sen. Die Prei­se für Wohn­häu­ser haben sich vor allem in den gro­ßen Städ­ten in den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren gewal­tig erhöht. Zwar sind auch die Mie­ten deut­lich gestie­gen, aber weit weni­ger als die Kaufpreise.

Die­se Kluft wur­de von den Immo­bi­li­en­un­ter­neh­men lan­ge durch die extrem nied­ri­gen Zin­sen für Bau­kre­di­te über­brückt. Nun stei­gen aber die Zins­sät­ze – allein seit Anfang des Jah­res haben sie sich ver­drei­facht, was die Finan­zie­rung von lau­fen­den Pro­jek­ten erheb­lich erschwe­ren wird. Und den Druck auf die Mie­ten wei­ter erhöht.

Die Bun­des­bank hält die Immo­bi­li­en für bis zu 40 Pro­zent über­be­wer­tet. Ihre Ana­lys­ten schrie­ben im Monats­be­richt Febru­ar: »Die Über­be­wer­tun­gen bei Wohn­im­mo­bi­li­en nah­men zu.« Die Bun­des­bank warnt bereits seit Län­ge­rem vor einer Immo­bi­li­en­bla­se, die auch für kre­dit­fi­nan­zie­ren­de Ban­ken gefähr­lich wer­den könn­te. Reagiert hat die Finanz­auf­sicht Bafin: Sie hat stren­ge­re Regeln für Ban­ken und Spar­kas­sen auf den Weg gebracht. Ande­rer­seits scheint die Nach­fra­ge nach Woh­nun­gen in allen Preis­klas­sen unge­bro­chen, was ein Plat­zen der Bla­se eher unwahr­schein­lich erschei­nen lässt.

Die star­ken Preis­stei­ge­run­gen in Deutsch­land und ande­ren euro­päi­schen Län­dern alar­mie­ren auch den EU-Risi­ko­rat: Markt­da­ten deu­te­ten auf eine »hohe und wach­sen­de Über­be­wer­tung« hin, so der ESRB. Deutsch­land sol­le mehr gegen den Preis­schub tun. Das EU-Auf­sichts­gre­mi­um emp­fiehlt, in der Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung eine Ober­gren­ze für das Ver­hält­nis von Kre­dit­hö­he zu Immo­bi­li­en­wert einzuführen.

Die Ham­bur­ger Initia­ti­ve »Knallt am dol­ls­ten«, und nicht nur sie allein, for­dert hin­ge­gen eine neue Woh­nungs­bau­po­li­tik, die erschwing­li­chen Wohn­raum für die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung schafft. Die Bebau­ung der Adler-Area­le gehö­re in die Hän­de eines Kon­sor­ti­ums aus Genos­sen­schaf­ten, kom­mu­na­len Woh­nungs­bau­un­ter­neh­men und selbst­ver­wal­te­ten Projekten.