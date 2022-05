Ankunft der Mission in San Antonio de Yurumanguí, wo die afrokolumbianischen Gemeinden gut organisiert sind, aber auch die Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Akteuren und staatlicher Armee zunehmen Foto: Gabriel Engelbart

Der Mor­gen in Buen­aven­tu­ra ist wol­ken­ver­han­gen und es liegt ein Nie­sel­schlei­er über der Stadt. Das ist nicht sel­ten in einer der regen­reichs­ten Regio­nen der Welt am kolum­bia­ni­schen Pazi­fik. Die hohe Luft­feuch­te kratzt an der Sub­stanz des Betons der Häu­ser und lässt Schim­mel­fle­cken über die Wän­de krie­chen. Irgend­wie riecht es über­all mod­rig und die Hand­tü­cher trock­nen eigent­lich nie so rich­tig. Der zen­tra­le Platz an der Bucht wird seit ein paar Mona­ten reno­viert, Bän­ke wur­den instal­liert und eini­ge Cafés eröff­net, deren Prei­se sich die meis­ten Einwohner*innen der bevöl­ke­rungs­reichs­ten Stadt am Pazi­fik wohl nie leis­ten wer­den können.

In Buen­aven­tu­ra, im Depart­ment Val­le del Cau­ca, lebt eine hal­be Mil­li­on Men­schen, 98 Pro­zent sind Afrokolumbianer*innen. Zur Stadt gehört auch der wich­tigs­te Hafen Kolum­bi­ens. 60 Pro­zent des kolum­bia­ni­schen Außen­han­dels wer­den hier abge­wi­ckelt. Eigent­lich müss­ten die Ein­nah­men für die Stadt­ver­wal­tung spru­deln und die Men­schen in Wohl­stand leben. Doch Kor­rup­ti­on und die Pri­va­ti­sie­rung des Hafens im Jahr 1991 haben die Stadt in eine ein­zi­ge Mise­re ver­wan­delt. Obwohl laut Sta­tis­ti­ken das Wirt­schafts­wachs­tum hoch ist, leben 80 Pro­zent der Bevöl­ke­rung in Armut und sogar über 40 Pro­zent in extre­mer Armut. Die Arbeits­lo­sen­zah­len lie­gen bei fast 70 Pro­zent und damit um ein Viel­fa­ches höher als im Rest des Landes.

Seit Jahr­zehn­ten voll­zieht sich in der Stadt mit einem der höchs­ten Gewalt­in­di­zes der Welt eine huma­ni­tä­re Tra­gö­die, die von sys­te­ma­ti­schen Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen gegen­über der über­wie­gend afro­ko­lum­bia­ni­schen Bevöl­ke­rung unter Betei­li­gung des Staa­tes gekenn­zeich­net ist. Die über­bor­den­de Gewalt liegt unter ande­rem an der stra­te­gi­schen Lage des Hafens. Bewaff­ne­te Akteu­re kon­trol­lie­ren gewalt­sam das Gebiet, um Dro­gen und Waf­fen expor­tie­ren und um Waren schmug­geln zu kön­nen. Gleich­zei­tig wird die Bevöl­ke­rung auf­grund der Hafen­aus­bau­pro­jek­te von ihren Ter­ri­to­ri­en ver­trie­ben oder man lässt sie ver­schwin­den. Es fällt schwer, sich mit einem Lächeln vor den Let­tern »I Love Buen­aven­tu­ra« ablich­ten zu las­sen. Zum Glück sind die Buch­sta­ben so auf­ge­stellt, dass im Hin­ter­grund das Meer zu sehen ist.

Zuletzt muss­ten Anfang des Jah­res 500 Men­schen aus dem Dorf Bajo Cali­ma flie­hen, weil sich Para­mi­li­tärs und ELN-Guer­ril­la Aus­ein­an­der­set­zun­gen mit­ten im Dorf gelie­fert hat­ten. Bajo Cali­ma ist ein länd­li­cher Vor­ort, kei­ne hal­be Boots­stun­de über den Fluss vom Con­tai­ner­ha­fen ent­fernt. Garan­tien für eine geord­ne­te Rück­kehr gibt es nicht. Nicht zuletzt des­we­gen ver­sucht der Zusam­men­schluss afro­ko­lum­bia­ni­scher Gemein­den (Pro­ce­so de Comu­ni­dades Negras – PCN), den kol­lek­ti­ven Wider­stand zu orga­ni­sie­ren und die huma­ni­tä­re Kata­stro­phe inter­na­tio­nal sicht­bar zu machen. Die­ses Mal geht es zum Yuru­m­an­guí-Fluss, um dem Ziel eines huma­ni­tä­ren Abkom­mens mit den bewaff­ne­ten Akteu­ren Nach­druck zu verleihen.

Neben der Men­schen­rechts­kom­mis­si­on sind auch Ver­tre­ter des Geflüch­te­ten­bü­ros und des Büros für huma­ni­tä­re Ange­le­gen­hei­ten der Ver­ein­ten Natio­nen anwe­send. Auch die staat­li­che Ombuds­stel­le (Defen­so­ría del Pue­blo) und die Auf­sicht staat­li­cher Behör­den haben ihre Ver­tre­ter geschickt. Ohne ihre mar­kier­ten Boo­te wäre eine Fahrt ins Kon­flikt­ge­biet wohl kaum mög­lich. Sie stei­gen in eige­ne Boo­te, getrennt von den sozia­len Aktivist*innen mit ihren Trans­pa­ren­ten, Fah­nen, Musik­in­stru­men­ten, Zel­ten und Matrat­zen. Stra­ßen­händ­ler am Steg lesen den Rei­sen­den an den Augen ab, was ihnen auf ihrer Rei­se feh­len wird. Son­nen­bril­len, Kau­gum­mis, Ziga­ret­ten, aber vor allem was­ser­dich­te Hül­len für die Han­dys und rie­si­ge schwar­ze Plas­tik­sä­cke, die das Gepäck gegen den Regen schüt­zen. Man­che set­zen auf Flip-Flops und kur­ze Hosen, ande­re auf Gum­mi­stie­fel und Regen­klei­dung. Am Ende der Fahrt wer­den ohne­hin alle nass sein, egal ob vom Regen oder von der hohen Luftfeuchtigkeit.

Vom Tou­ris­mus­ab­le­ger auf Pon­tons sind ein rie­si­ges Con­tai­ner­schiff und die gigan­ti­schen Hafen­krä­ne im Nebel­schlei­er zu sehen. Die Boo­te lie­fern sich ein Wett­ren­nen aus der brei­ten Hafen­bucht in Rich­tung offe­nes Meer. Auf offe­nem Meer neh­men die Wel­len sicht­lich zu und der Motor röhrt in den Momen­ten, wenn die Schiffs­schrau­be in der Luft hängt. Es dau­ert eine gan­ze Wei­le, bevor die Fluss­mün­dung des Yuru­m­an­guí zu sehen ist. Sie ist meh­re­re hun­dert Meter breit, aber an man­chen Stel­len nicht mal manns­tief. Wer hier bei Ebbe und Flut ein Boot steu­ert, muss wis­sen, was er tut. Die ruhi­gen Gesichts­zü­ge des Steu­er­manns las­sen erah­nen, dass er genü­gend Rou­ti­ne besitzt.

In den wind­ge­schütz­ten Buch­ten hin­ter der Mün­dung ste­hen Pfahl­bau­ten aus Holz, die Ebbe und Flut trot­zen. Als die Ers­ten ihre Han­dys zücken, pfeift sie der Steu­er­mann zurück und macht mit einer Hand­be­we­gung klar, dass das kei­ne gute Idee ist. Fotos sei­en aus Sicher­heits­grün­den am Fluss ver­bo­ten. Kurz dar­auf wird klar, dass der Mann nicht scherzt. Am Ufer vor dem ers­ten Dorf hängt ein groß­flä­chi­ges Pla­kat: Über zwei Fotos von Per­so­nen mit Waf­fen und Mili­tär­uni­for­men steht »FARC-EP Fren­te Jai­me Mar­tí­nez. 57 años de lucha«. Jetzt hat auch der Letz­te ver­stan­den: Wir befin­den uns mit­ten im Kriegs­ge­biet. Hier hat die Farc-Dis­si­denz das Sagen, die sich 2016 gegen das Frie­dens­ab­kom­men mit der Regie­rung aus­ge­spro­chen hat und mitt­ler­wei­le wie­der in wei­ten Lan­des­tei­len aktiv ist.

Der Fluss wird schma­ler und die Regen­wäl­der wer­den dich­ter. Nur an man­chen Stel­len ist der grü­ne Tep­pich von Koch­ba­na­nen­plan­ta­gen, Zucker­rohr- oder Mais­fel­dern durch­bro­chen. Die schwe­ren Wol­ken hän­gen über den stei­len Fels­wän­den, die aus dem Was­ser ragen. Und die Trans­pa­ren­te der FARC-EP-Dis­si­denz hän­gen vor jedem Dorf, an dem das Boot vor­bei­zieht. Bli­cke wer­den getauscht, ab und an nickt man sich zu, aber Freu­de über die Gäs­te sieht anders aus. Nach sie­ben Stun­den Fahrt eröff­net sich in einer Fluss­kur­ve der Blick auf zahl­rei­che Holz­häu­ser und eine Kir­che am obe­ren Hang. San Anto­nio de Yuru­m­an­guí ist erreicht, der größ­te Ort am Fluss mit cir­ca 3800 Einwohner*innen.

Flink wird das Gepäck am Anle­ger nach oben gereicht und ins Dorf geschafft. Auf den ers­ten Blick sieht es beschau­lich aus. Men­schen plau­dern rau­chend auf die Holz­bal­kons gelehnt, Blu­men­töp­fe zie­ren die vom Regen gezeich­ne­ten Holz­plan­ken der Häu­ser, es riecht nach Kori­an­der und Ros­ma­rin. Der Blick auf den Fluss und den Regen­wald ist atem­be­rau­bend. Auf einem Pla­kat am kom­mu­ni­tä­ren Kul­tur­haus sind die Regeln für bewaff­ne­te Akteu­re ange­schla­gen: Im Dorf sei­en kei­ne Waf­fen erlaubt und die Bewohner*innen sei­en als Zivi­le zu respek­tie­ren. Eine Frau ruft Namen von einer Lis­te auf und teilt den Men­schen ihre Unter­brin­gung in Pri­vat­häu­sern zu. Über­nach­tet wird auf Matrat­zen mit Mos­ki­to­net­zen. Das ist mehr, als die meis­ten Gäs­te erwar­tet hat­ten. Die Gemein­de ist bes­tens orga­ni­siert und hat sich minu­ti­ös auf den Besuch vorbereitet.

Hier wird alles kol­lek­tiv orga­ni­siert. Seit 1998 ist der Gemein­de­rat am Yuru­m­an­guí offi­zi­ell vom Staat als Selbst­ver­wal­tung aner­kannt. Das kol­lek­ti­ve Ter­ri­to­ri­um umfasst ins­ge­samt 54 000 Hekt­ar und kann nicht pri­vat ver­äu­ßert wer­den. Im Zuge der ver­fas­sung­ge­ben­den Ver­samm­lung im Jahr 1991 setz­ten die Afro­ge­mein­den durch, dass sie als Nach­fah­ren afri­ka­ni­scher Sklav*innen einen Rechts­an­spruch auf das Land ihrer Ahnen haben. Ver­schlepp­te Sklav*innen aus Afri­ka hat­ten sich vor ihren Peiniger*innen ver­steckt und in schwer zugäng­li­che Regio­nen in Sicher­heit gebracht. Die Ber­ge und Flüs­se hin­ter der west­li­chen Andenkor­dil­le­re, umge­ben von rie­si­gen Man­gro­ven­wäl­dern, boten ein will­kom­me­nes Versteck.

Ein Jahr nach der Ver­fas­sung von 1991 hat­ten sich die Afro­ge­mein­den der 13 Dör­fer zur »Gemein­schaft Ver­ei­nig­ter Schwar­zer des Yuru­m­an­guí-Flus­ses« zusam­men­ge­schlos­sen, um ihr Ter­ri­to­ri­um zu schüt­zen. Denn die Gold­vor­kom­men, die Edel­höl­zer und die Bio­di­ver­si­tät in der tro­pi­schen Pazi­fik­re­gi­on wecken bei lega­len und ille­ga­len Akteu­ren Begehr­lich­kei­ten. »Wir wol­len hier kei­ne Berg­bau­un­ter­neh­men, die mit Maschi­nen und Che­mi­ka­li­en unser Land zer­stö­ren«, sagt Mar­cel­li­no auf der Ver­samm­lung. »Wir haben hier schon immer Gold geschürft, aber auf tra­di­tio­nel­le Art und Wei­se, ohne Ein­satz von Chemie.«

Die Afro­ge­mein­de in Yuru­m­an­guí hat von ande­ren Regio­nen gelernt, dass Berg­bau in gro­ßem Stil kaum Arbeits­plät­ze für die loka­le Bevöl­ke­rung schafft und ihre Lebens­grund­la­gen zer­stört. Denn neben dem tra­di­tio­nel­len Gold­schür­fen lebt man in Yuru­m­an­guí vom Anbau von Süß­kar­tof­feln, Mais, Zucker­rohr und Reis sowie von Wild­früch­ten, die der tro­pi­sche Regen­wald her­gibt. Und vor allem vom Fisch­fang und der Jagd im Wald. Die nach­hal­ti­ge Holz­wirt­schaft ist eine zusätz­li­che Ein­nah­me­quel­le. Aus­saat und Ern­te auf den Fel­dern wer­den gemein­schaft­lich von den Fami­li­en orga­ni­siert. Ähn­lich wie bei den Indí­ge­nas pfle­gen die Anwohner*innen eine Form des »tre­que« – einen tra­di­tio­nel­len Tausch­han­del von Lebens­mit­teln und Gebrauchs­gü­tern, je nach­dem, was jeder zur Ver­fü­gung hat.

Dass die­se Prak­ti­ken trotz Bedro­hung, Zwangs­re­kru­tie­rung und Ver­trei­bung wei­ter Bestand haben, ist bemer­kens­wert. Ende der 1980er über­nahm die FARC die Ter­ri­to­ri­al­kon­trol­le. Es dau­er­te zehn Jah­re, bis die ers­ten Para­mi­li­tärs in der Regi­on auf­tauch­ten. Die Fol­ge waren schwe­re Gefech­te und mas­si­ve Ver­trei­bungs­wel­len. Noch heu­te spukt das Hor­ror­da­tum 29. April 2001 in den Köp­fen der Gemein­de, als im Dorf El Fir­me sie­ben Per­so­nen von Para­mi­li­tärs mas­sa­kriert wur­den. Laut der Gemein­de muss­ten damals 2000 Per­so­nen aus der Fluss­re­gi­on flie­hen. Die Flüs­se sind stra­te­gisch wich­tig für den Dro­gen­han­del und daher schwer umkämpft, weil sie Trans­port­we­ge zum Pazi­fik und Rich­tung Pana­ma und Nord­ame­ri­ka bieten.

Die Ver­samm­lung wird abrupt unter­bro­chen. Es tre­ten drei Män­ner in Mili­tär­uni­form und Gum­mi­stie­feln in die Mit­te des Stuhl­krei­ses, ihre Geweh­re geschul­tert. Zwei schau­en ver­schüch­tert auf den Boden, wäh­rend der mitt­le­re eher stam­melnd ein paar Wor­te an die Ver­sam­mel­ten rich­tet. »Wir sind Mit­glie­der der FARC-EP, Mobi­le Kolon­ne Jai­me Mar­tí­nez«, sagt er mit tie­fer Stim­me. Man habe beob­ach­tet, dass Han­dy­fo­tos vom Dorf und vom Fluss gemacht wür­den, obwohl dies strengs­tens ver­bo­ten sei. An die­se Regel hät­ten sich die Gäs­te aus Sicher­heits­grün­den zu hal­ten, sonst wür­den die Gerä­te kon­fis­ziert. Man akzep­tie­re das Tref­fen, solan­ge sich alle an die Regeln hiel­ten. Kei­ne drei Minu­ten spä­ter sind sie wie­der ver­schwun­den und die Ver­samm­lung nimmt ihren Lauf, wohin­ge­gen eini­ge der Gäs­te sicht­lich irri­tiert schei­nen. Die Not­wen­dig­keit eines huma­ni­tä­ren Abkom­mens, das die Gemein­de von allen bewaff­ne­ten Akteu­ren for­dert, konn­te kaum kla­rer zum Aus­druck gebracht werden.

Die Gemein­de ist an die Prä­senz bewaff­ne­ter Akteu­re gewöhnt, auch wenn sie sich wei­ter­hin im Wider­stand befin­det und geschlos­sen dafür kämpft, aus dem Kon­flikt her­aus­ge­hal­ten zu wer­den. Das ist schier unmög­lich, denn die jun­gen Rekru­ten stam­men teil­wei­se aus den eige­nen Fami­li­en. »Man­che jun­ge Leu­te ver­lie­ren manch­mal die Ori­en­tie­rung und ihre kul­tu­rel­le Her­kunft aus dem Blick«, meint ein Dorf­be­woh­ner hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand. Gleich­wohl wird das kul­tu­rel­le Erbe hoch­ge­hal­ten. Bei Viche, dem am Pazi­fik typi­schen fer­men­tier­ten Schnaps aus Zucker­rohr, und zur Musik der Marim­ba, Guasá und Bom­bo wird aus­ge­las­sen getanzt und im Chor gesun­gen. Jugend­li­che in tra­di­tio­nel­ler Klei­dung geben die schnel­len Tanz­schrit­te vor, die trotz des pras­seln­den Regens selbst Geüb­te ins Schwit­zen brin­gen. Kul­tur als Widerstand.

Mario Angu­lo Sanc­ele­men­te, Spre­cher des PCN, appel­liert an die Ver­tre­ter der Ver­ein­ten Natio­nen, ihre Beob­ach­ter nicht aus Buen­aven­tu­ra zurück­zu­ho­len. »Das Frie­dens­ab­kom­men zwi­schen Regie­rung und FARC-EP wird von staat­li­cher Sei­te nicht umge­setzt und die Schwar­zen Gemein­schaf­ten gera­ten mehr denn je zwi­schen die Fron­ten. Wenn sich die inter­na­tio­na­le Gemein­schaft zurück­zieht, sind wir voll­kom­men allein.« Das Ziel der Bewohner*innen von Yuru­m­an­guí ist klar. Kei­ner hier will in den Elends­quar­tie­ren der Stadt enden. Berich­te über die Ver­nach­läs­si­gung der Regi­on durch den Staat und die Fol­gen des Krie­ges wer­den immer wie­der von Sprech­chö­ren unter­bro­chen: »Das Ter­ri­to­ri­um ver­kauft man nicht, man liebt und ver­tei­digt es.« Doch die Ant­wort bleibt vage. Man wer­de die Lage im Haupt­stadt­bü­ro vor­tra­gen und auf die Not­wen­dig­keit der huma­ni­tä­ren Beglei­tung der Regi­on hin­wei­sen, heißt es. Hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand wird die Unzu­frie­den­heit über die Ent­schei­dun­gen der Zen­tra­le geäu­ßert. »Seit Jah­ren wird das Per­so­nal im Büro in Buen­aven­tu­ra zurück­ge­schraubt und wir sind auf­grund der pre­kä­ren Situa­ti­on voll­kom­men über­for­dert«, berich­tet eine UN-Mit­ar­bei­te­rin. Kon­kre­te Zusa­gen für die Gemein­den? Fehlanzeige.

Ein paar Tage spä­ter, die Gäs­te sind längst abge­reist, gibt die Gemein­de von San Anto­nio de Yuru­m­an­guí bekannt, dass Aben­cio Cai­ce­do Cai­ce­do und Edin­son Valen­cia Gar­cía ver­schwun­den sind. Bei­de sind Mit­glie­der des Selbst­ver­wal­tungs­ra­tes von Yuru­m­an­guí und aktiv im PCN, bekannt für ihren Ein­satz gegen den Koka­an­bau und ille­ga­len Berg­bau. Die Inter­na­tio­na­le Men­schen­rechts­kom­mis­si­on hat den kolum­bia­ni­schen Staat auf­ge­for­dert, die Suche nach den bei­den zu inten­si­vie­ren. Doch bis heu­te gel­ten sie wei­ter­hin als ver­misst. Ein hoher Preis für eine huma­ni­tä­re Mis­si­on zur Unter­stüt­zung der Afro-Gemein­den in der Regi­on um Buenaventura.