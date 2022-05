Die Beiträge der Veranstaltung wurden parallel in einem Erklärbild festgehalten. Foto: nd/Nicolas Šustr

Firas Bari ist vor sechs Jah­ren aus Syri­en nach Ber­lin geflüch­tet. Der ledi­ge Mann lebt mit zwei ande­ren Migran­ten in einer Wohn­ge­mein­schaft in Mar­zahn, hat­te wäh­rend sei­nes Asyl­ver­fah­rens eine Aus­bil­dung zum Sani­tär-Instal­la­teur gemacht. Obwohl er in sei­ner alten Hei­mat nicht son­der­lich gläu­big war, ist er hier oft in der Moschee, vor allem wegen der sozia­len Kon­tak­te. Aus der eige­nen Erfah­rung – allein das Asyl­ver­fah­ren dau­er­te geschla­ge­ne drei Jah­re –, hilft er nun ande­ren Geflüch­te­ten ehrenamtlich.

Bari ist ein fik­ti­ver Mensch, eine von acht soge­nann­ten Per­so­nas, die von der SPD-nahen Fried­rich-Ebert-Stif­tung in einem mehr­jäh­ri­gen Work­shop­p­ro­zess ent­wi­ckelt wor­den sind, um einen mög­lichst brei­ten Quer­schnitt der Ber­li­ner Bevöl­ke­rung zu reprä­sen­tie­ren. Zu den ande­ren Per­so­nas gehö­ren der 47-jäh­ri­ge schwu­le Leh­rer Micha­el Neurat aus Char­lot­ten­burg oder die 28-jäh­ri­ge Allein­er­zie­hen­de Sabi­na Krau­se, die in Köpe­nick in der Plat­te wohnt und täg­lich andert­halb Stun­den Arbeits­weg zu ihrem Min­dest­lohn-Job hat.

Der zwei­te Schritt für die Stu­die »Wir in Ber­lin – Ideen für unse­re Stadt von mor­gen« war, sich nun vor­zu­stel­len, durch wel­che poli­ti­schen Maß­nah­men die­se Per­so­nas im Jahr 2040 auf sozia­len Auf­stieg und/oder mehr Lebens­zu­frie­den­heit bli­cken können.

Am Ende des knapp 60-sei­ti­gen Werks, das am Mitt­woch­nach­mit­tag in den Ber­li­ner Räu­men der Ebert-Stif­tung vor­ge­stellt wor­den ist, fin­den sich auch eini­ge kon­kre­te Hand­lungs­emp­feh­lun­gen, um bei­spiels­wei­se den Auto­ver­kehr bis zum Jahr 2040 zu hal­bie­ren. Dazu gehört ein deut­lich aus­ge­wei­te­ter Bahn- und Bus­ver­kehr zum Null­ta­rif für die Bevöl­ke­rung und Rad­spu­ren an allen Haupt­stra­ßen. Etwas kryp­tisch ist die Emp­feh­lung zur Woh­nungs­fra­ge. »Um bezahl­ba­ren und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Wohn­raum zu schaf­fen, emp­fiehlt es sich, aktiv in den Woh­nungs­markt zu inves­tie­ren und ihn gesetz­lich zu öffnen/regulieren«, heißt es da. Die kon­kre­ten Bei­spie­le ste­hen aber eher für Regu­lie­rung und Markt­ent­zug. Vor­ge­schla­gen wird »eine gesetz­li­che Regu­lie­rung von Immo­bi­li­en­spe­ku­la­ti­on« – ein gro­ßes Vor­ha­ben in einem klei­nen Satz. Beim Bau­en wird der »Ein­be­zug von Flo­ra und Fau­na in die Bebau­ungs­plä­ne« empfohlen.

Vie­les klingt eher nach dem Gegen­teil von dem, was die Regie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) als poli­ti­sche Zie­le defi­niert. Der for­cier­ten Ver­kehrs­wen­de setzt sie immer wie­der eine Frei­wil­lig­keit, ein »Mit­ein­an­der« ent­ge­gen. Auch beim Bau­en setzt sie auf ein enges Bünd­nis mit der pri­va­ten Immobilienwirtschaft.

»Ich per­sön­lich glau­be, man wür­de da auch Leu­te auf sei­ne Sei­te brin­gen, auch wenn man erst mal schlech­te Nach­rich­ten hat, aber wenn man sagt: Das ist die gute Visi­on. Ich glau­be, dass Poli­tik da viel gewin­nen könn­te«, sagt Nora Lan­gen­ba­cher vom Lan­des­bü­ro Ber­lin der Ebert-Stif­tung bei der Ver­an­stal­tung am Mittwoch.

»Es ist Auf­ga­be einer gro­ßen Volks­par­tei, wie die Sozi­al­de­mo­kra­tie sie ist, Visio­nen zu ent­wi­ckeln und auf die Zukunft zu zei­gen. Aber Regie­rungs­ver­ant­wor­tung wahr­neh­men heißt, dass es nicht die Auf­ga­ben­tei­lung geben kann: Hier ist die Par­tei mit den guten Ideen und da ist die Regie­rung, die sich mit der Wirk­lich­keit her­um­schla­gen muss«, sagt Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor Andre­as Gei­sel (SPD) bei der Eröff­nung der Kon­fe­renz und gibt somit zu ver­ste­hen, dass er das allen­falls für net­te Ideen hält.

»Es war nicht eine Zuwan­de­rung in sozia­le Net­ze, son­dern eine Zuwan­de­rung in den Arbeits­markt.« Das ist für Gei­sel eine posi­ti­ve Aus­wir­kung des Bevöl­ke­rungs­zu­wach­ses. »Es sind auch Men­schen nach Ber­lin gekom­men, die über Geld ver­füg­ten und das hat die Nach­fra­ge nach attrak­ti­ven Woh­nun­gen erhöht und zu Druck­si­tua­tio­nen auf dem Woh­nungs­markt geführt«, sagt er zum The­ma Verdrängung.

Wegen des rus­si­schen Angriffs­kriegs gegen die Ukrai­ne und der Ankunft Geflüch­te­ter spricht Gei­sel davon, dass nach zwei Jah­ren »Atem­pau­se« wegen der Coro­na-Pan­de­mie nun »inner­halb weni­ger Wochen« Ber­lin wie­der um rund 54 000 hier gemel­de­te Men­schen gewach­sen ist. »Wir müs­sen uns dar­auf ein­stel­len, dass vie­le blei­ben wer­den«, so Gei­sel weiter.

»Wie kom­men wir schnell in den Woh­nungs­bau?« Die­se drän­gen­de Fra­ge müs­se man »offen­siv stel­len«, sagt Gei­sel. Wenn im Regie­rungs­pro­gramm das Ziel von 200 000 neu­en Woh­nun­gen in den nächs­ten Jah­ren ste­he, »dann wird man die auch sehen«, erklärt er. Die geführ­te Debat­te, dass man die Woh­nun­gen theo­re­tisch brau­che, »aber nicht bei mir«, sei immer schwie­rig gewe­sen. »Aber wir dür­fen uns nicht wegducken.«

Man müs­se »in die Höhe bau­en« und man dür­fe sich nicht viel Zeit las­sen, um wei­ter­hin auch im Zen­trum eine gemisch­te Bevöl­ke­rung zu haben, ist Andre­as Gei­sel über­zeugt. »Bezahl­ba­re Woh­nun­gen zu bau­en« und »kon­se­quen­ter Mie­ter­schutz« sei­en die Wege. Wie so oft in die­sem Zusam­men­hang spricht er vom gemein­sa­men »Unter­ha­ken« aller Akteu­re, auch mit der ren­di­te­ori­en­tier­ten Woh­nungs­wirt­schaft, im »Bünd­nis für Woh­nungs­neu­bau und bezahl­ba­res Woh­nen«. Die Fra­ge »Wem gehört die Stadt?«, die ein »poli­ti­scher Kon­kur­rent« gestellt habe, sei rich­tig, sagt der Sena­tor. Des­sen Ant­wort sei aber falsch. Es han­delt sich um das Wahl­kampf­mot­to 2016 der Ber­li­ner Linkspartei.

»Wir haben zwei Koali­ti­ons­part­ner, die uns nicht wohl­ge­son­nen sind, die uns per­ma­nent bekämp­fen«, sagt ein SPD-Genos­se in der spä­te­ren Dis­kus­si­on, als Gei­sel schon lan­ge weg ist. »Wir müs­sen ein­fach die Mei­nungs­füh­rer­schaft hier wie­der über­neh­men und dür­fen uns nicht von den Koali­ti­ons­part­nern trei­ben las­sen«, for­dert er. Im Bereich Woh­nungs­bau und Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen wer­de die SPD »in die Pfan­ne gehau­en« und mit den Pro­ble­men allein gelas­sen. Ähn­lich sei es bei den Grü­nen, die das The­ma Umwelt­po­li­tik »gut bespielen«.

»Beim The­ma Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen ist es nicht so, dass uns eine Par­tei treibt, son­dern eine Mil­li­on Men­schen haben für die Sache gestimmt, und damit müs­sen wir uns aus­ein­an­der­set­zen«, ent­geg­net Ingo Sie­bert von der SPD Mit­te. »Viel­leicht wäre es wich­ti­ger zu gucken: Wo haben wir Luft nach oben?«, so Sie­bert wei­ter. Bereits 2004 habe man auf­ge­schrie­ben, dass bestimm­te Milieus kei­ne ange­mes­se­ne Woh­nung im Innen­stadt­be­reich und dann auch in den wei­te­ren Berei­chen bekom­men wer­den. »Wir haben das aber dann nicht beach­tet.« Das The­ma Empa­thie, das über der Metho­de der Unter­su­chung ste­he, dür­fe nicht nur dafür eine Rol­le spie­len, son­dern auch im Umgang mit gesell­schaft­li­chen Grup­pen. »Ich glau­be, wir brau­chen einen ganz stark regu­lier­ten Woh­nungs­markt«, sagt der stu­dier­te Stadtsoziologe.

»Eine Per­so­na taucht in der Stu­die nicht auf, sie ist aber die gan­ze Zeit hier im Raum: Es ist die SPD«, sagt ein wei­te­rer Dis­kus­si­ons­teil­neh­mer, der kein Par­tei­mit­glied ist. Er arbei­tet für die Stadtmission.