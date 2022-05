In ihrem Buch „Material Girls“ plädiert Kathleen Stock dafür, die unterschiedlichen Interessen von Frauen, Männern, Transfrauen und Transfrauen ernstzunehmen. Foto: Sybille Sterk

Kürz­lich war in einer schot­ti­schen Bou­le­vard­zei­tung ein Bericht über einen Exhi­bi­tio­nis­ten zu lesen, der sich vor Gericht ver­ant­wor­ten muss­te. Es han­del­te sich um einen ehe­ma­li­gen Sol­da­ten, der bereits wegen zahl­rei­cher Über­grif­fe, unter ande­rem auf ein min­der­jäh­ri­ges Mäd­chen, ver­ur­teilt und als »sex offen­der« regis­triert war. Auf den bei­gefüg­ten Fotos (bri­ti­sche Bou­le­vard­zei­tun­gen sind da nicht zim­per­lich) war eine männ­li­che Per­son zu erken­nen. Der Arti­kel aber ver­wen­de­te durch­ge­hend das weib­li­che Pro­no­men und den weib­li­chen Namen des Man­nes, der offen­bar in der Zwi­schen­zeit ein »gen­der reco­gni­ti­on cer­ti­fi­ca­te« erhal­ten hat­te und vor dem Gesetz als Frau gilt. Das klang so: »Eine in Glas­gow gebo­re­ne Trieb­tä­te­rin gab zu, ihren Penis ent­blößt und ein Sex­spiel­zeug ver­wen­det zu haben, als sie in der Öffent­lich­keit masturbierte.«

In die­ser Geschich­te ist alles ver­eint, was eini­ge Femi­nis­tin­nen der­zeit alar­miert. Die For­mu­lie­run­gen des Arti­kels erzeu­gen zunächst eine kogni­ti­ve Dis­so­nanz, indem die Pro­no­men der weib­li­chen Iden­ti­tät der beschrie­be­nen Per­son fol­gen, wäh­rend die­se dem Leser zugleich in jeder Hin­sicht als männ­lich erscheint – und dar­über hin­aus, gera­de für das weib­li­che Geschlecht, womög­lich als gefähr­lich. Sol­che Sprach­re­ge­lun­gen dro­hen, so befürch­ten es Kri­ti­ker, rele­van­te Unter­schie­de in der Rea­li­tät nicht mehr for­mu­lier­bar zu machen: Etwa den, dass weib­li­che im Gegen­satz zu männ­li­chen Ver­ge­wal­ti­gern eine Rari­tät sind. Oder dass Frau­en anders als Män­ner kei­nen Penis haben (von sehr sel­te­nen Fäl­len von Inter­se­xua­li­tät abge­se­hen und wenn sie sich nicht ope­ra­tiv einen ange­schafft haben). Zum ande­ren ergibt sich aus die­ser Geschich­te die prak­ti­sche und für das Leben von eini­gen Frau­en womög­lich nicht unwich­ti­ge Fra­ge, ob die­se Per­son, soll­te sie zu einer Haft­stra­fe ver­ur­teilt wer­den, in ein Frau­en­gefäng­nis kom­men sollte.

Streitfall Transsexualität

An Fäl­len wie dem ein­gangs geschil­der­ten ent­zün­det sich seit eini­gen Jah­ren in Groß­bri­tan­ni­en eine Debat­te um die geplan­te Reform des »Gen­der Reco­gni­ti­on Act«, des bri­ti­schen Trans­se­xu­el­len­ge­set­zes. Im Kern geht es dar­um, dass für die recht­li­che Aner­ken­nung eines Geschlechts­wech­sels kei­ne psy­cho­lo­gi­sche und medi­zi­ni­sche Begut­ach­tung und kei­ne vor­aus­ge­hen­de Pha­se des »Lebens im ande­ren Geschlecht« mehr not­wen­dig sein sol­len. Statt­des­sen soll es aus­rei­chen, wenn die betref­fen­de Per­son erklärt, dass sie sich als Frau bezie­hungs­wei­se Mann »fühlt«, was unter dem Schlag­wort »Self-ID« fir­miert. Dies folgt der Vor­stel­lung von einer inne­ren »Geschlechts­iden­ti­tät«, über die nur das Indi­vi­du­um Aus­kunft geben kön­ne und die nicht an objek­ti­vier­ba­ren medi­zi­ni­schen oder psy­cho­lo­gi­schen Kri­te­ri­en fest­ge­macht wer­den kön­ne. Das zielt auf eine Ent­pa­tho­lo­gi­sie­rung der Trans­se­xua­li­tät ab.

Die­ses Anlie­gen ist ver­ständ­lich, wirft aber auch Pro­ble­me auf, wie an dem zitier­ten Fall sicht­bar wird. Befür­wor­ter der Geset­zes­än­de­rung wer­fen den »gen­der­kri­ti­schen« Femi­nis­tin­nen, die sich bei ihrer Kri­tik unter ande­rem auf sol­che Fäl­le bezie­hen, vor, »trans­phob« zu sein. Sie wür­den mora­li­sche Hys­te­rie ver­brei­ten und Geschlecht als eine nor­ma­ti­ve Kate­go­rie behaup­ten, deren Kri­te­ri­en sie repres­siv fest­leg­ten, indem sie sich wei­ger­ten, anzu­er­ken­nen, dass »Trans­frau­en Frau­en sind«. Damit leug­ne­ten sie die »Exis­tenz« von Trans­per­so­nen oder woll­ten sie gar »aus­lö­schen«. Genau die­se Vor­wür­fe bekam unter ande­rem die bri­ti­sche Phi­lo­so­phin und Femi­nis­tin Kath­le­en Stock zu hören. Sie gip­fel­ten in einer regel­rech­ten Hass­kam­pa­gne, die dazu führ­te, dass sie im ver­gan­ge­nen Herbst ihre Pro­fes­sur an der Uni­ver­si­tät Sus­sex aufgab.

Eines der cor­pus delic­ti ihrer Denun­zia­ti­on als »trans­phob«, ihr im ver­gan­ge­nen Jahr erschie­ne­nes Buch »Mate­ri­al Girls«, ist nun ins Deut­sche über­setzt wor­den. Die Lek­tü­re sei jedem emp­foh­len, der ver­ste­hen möch­te, auf wel­chen Theo­rien die­se Vor­wür­fe basie­ren, und wor­um es in die­sen, als Debat­ten eher höf­lich umschrie­be­nen, Kämp­fen um Geschlecht, Iden­ti­tät und Aner­ken­nung eigent­lich geht. Denn Stock sor­tiert dar­in – gemäß der Metho­de der ana­ly­ti­schen Phi­lo­so­phie – erst ein­mal die Begrif­fe. Sie erwägt ver­schie­de­ne Ansät­ze zur Defi­ni­ti­on von »Frau«, »Geschlecht« und »trans« und ver­sucht, den ver­schie­de­nen Theo­rien zu »sex« und »gen­der«, zu bio­lo­gi­schem, sozia­lem oder inner­lich emp­fun­de­nem Geschlecht, einen kohä­ren­ten Sinn abzugewinnen.

Sol­che Begriffs­ar­beit ist die Vor­aus­set­zung, um über theo­re­ti­sche und prak­ti­sche Fra­gen der Geschlecht­lich­keit über­haupt sinn­voll strei­ten zu kön­nen. Und genau dar­um geht es ihr: Über die­se Fra­gen eine sach­li­che Aus­ein­an­der­set­zung zu füh­ren. Denn natür­lich bestrei­tet sie nicht die Inter­es­sen und Rech­te von Trans­per­so­nen, in gewis­ser Hin­sicht als Ange­hö­ri­ge des ange­nom­me­nen Geschlechts behan­delt und wahr­ge­nom­men zu wer­den. Aber wie weit geht die­ses Recht und gibt es kon­f­li­gie­ren­de Rech­te? Und auf wel­che Wei­se soll­te man ver­ste­hen, was bei einem Geschlechts­wech­sel genau pas­siert (und was nicht)? Und bedeu­tet die Aner­ken­nung die­ser Rech­te, dass die geschlecht­li­che »Iden­ti­tät« einer Per­son unhin­ter­frag­bar ist und man folg­lich schon Kin­der durch Hor­mon­ga­ben in ihrer »Trans­se­xua­li­tät« bestär­ken soll­te? Muss man nicht im Sin­ne der Betrof­fe­nen auch nach den Ursa­chen von geschlecht­li­cher Dys­pho­rie fra­gen, anstatt sie schlicht hinzunehmen?

Fiktion und Realität

Im Zen­trum von Stocks kri­ti­scher Unter­su­chung steht eben die seit eini­gen Jah­ren viru­len­te Vor­stel­lung einer inne­ren, nur dem Indi­vi­du­um zugäng­li­chen »Geschlechts­iden­ti­tät«, die als fun­da­men­ta­ler Bestand­teil der Per­sön­lich­keit zu begrei­fen sei. Auf sie wird zuneh­mend in Geset­zes­tex­ten und juris­ti­schen Ent­schei­dun­gen rekur­riert und sie droht dort die Bezug­nah­me auf das ange­bo­re­ne Geschlecht abzu­lö­sen. Stock argu­men­tiert dage­gen zunächst für die Rea­li­tät der bio­lo­gi­schen Zwei­ge­schlecht­lich­keit und für deren sozia­le Rele­vanz. Sie ver­weist vor allem auf die Medi­zin und den Sport, wo kör­per­li­che Unter­schie­de zwi­schen den Geschlech­tern eine Bedeu­tung haben, die nicht allein auf sozia­le Prä­gung zurück­ge­führt wer­den kann.

Ohne den Ver­weis auf bio­lo­gi­sche Geschlechts­un­ter­schie­de wäre nach Stock auch die Unter­drü­ckung des weib­li­chen Geschlechts his­to­risch nicht zu ver­ste­hen. Das heißt frei­lich nicht, dass sie unmit­tel­bar und also ohne gesell­schaft­li­che Ver­mitt­lung dar­aus folg­te oder gar dadurch legi­ti­miert wäre. Auf­grund die­ser sozia­len Rele­vanz brau­che man Begrif­fe, die die­sen Unter­schied bezeich­ne­ten: Stock schlägt »Frau« und »Mann« vor. Für die Fra­ge der Trans­ge­schlecht­lich­keit bedeu­tet das Fest­hal­ten am bio­lo­gi­schen Unter­schied zunächst, dass ein Wech­sel des Geschlechts im strik­ten Sin­ne nicht mög­lich ist: Man kann den eige­nen Kör­per zwar dem des ande­ren Geschlechts anglei­chen und die sozia­le Rol­le zu wech­seln ver­su­chen, aber in viel­fa­cher Hin­sicht bleibt der Kör­per einer des endo­ge­nen Geschlechts und auch die Geschich­te und die Erfah­run­gen des Indi­vi­du­ums (und ande­rer mit ihm) wer­den dadurch nicht unge­sche­hen gemacht. Trans­frau­en sind kei­ne Frau­en, aber Stock akzep­tiert, dass sie auch nicht ein­fach nur Män­ner sind, son­dern in man­cher Hin­sicht eine eige­ne Kate­go­rie bilden.

Die recht­li­che Aner­ken­nung der gewünsch­ten geschlecht­li­chen Iden­ti­tät sei, so Stock, daher nicht als Fest­stel­lung einer Rea­li­tät zu begrei­fen – »die­se Per­son ist eine Frau« –, son­dern als juris­ti­sche Fik­ti­on: Die­se Per­son ist in allen (oder eini­gen) rele­van­ten Hin­sich­ten wie eine Frau zu behan­deln. Ein sol­ches »Ein­tau­chen in eine Fik­ti­on« fin­de auch statt, wenn man trans­ge­schlecht­li­che Men­schen (die man als sol­che erkennt) mit dem gewünsch­ten Pro­no­men adres­siert, was Stock befür­wor­tet. Ihr geht es nicht dar­um, respekt­los zu sein oder zwang­haft auf das bio­lo­gi­sche Geschlecht zu ver­wei­sen, aber sie beharrt dar­auf, dass es in bestimm­ten Fäl­len not­wen­dig sein kann, dies zu tun. Dies als »hate speech« zu dif­fa­mie­ren, weicht nicht nur jeden Begriff von Gewalt auf, son­dern stellt selbst eine herr­schaft­li­che Pra­xis dar, um eine Fik­ti­on als ver­bind­lich durchzusetzen.

Widerspruch der Geschlechtsidentität

Vor allem kommt die Idee der »Geschlechts­iden­ti­tät« und die dar­auf beru­hen­de Vor­stel­lung von Trans­ge­schlecht­lich­keit ohne eine, min­des­tens nega­ti­ve, Refe­renz auf das bio­lo­gi­sche Geschlecht gar nicht aus: Wie soll man eine »nicht über­ein­stim­men­de Geschlechts­iden­ti­tät« haben, wenn es nichts gibt, womit sie in Kon­flikt ste­hen könn­te? Die Idee einer nur dem Indi­vi­du­um zugäng­li­chen, inner­lich fühl­ba­ren »Geschlechts­iden­ti­tät«, die wahl­wei­se von Geburt an fest­ste­hend oder flu­ide sein soll, aber in jedem Fall vom Ein­zel­nen ein­deu­tig gefühlt wird, bleibt ohne Bezug auf über­in­di­vi­du­el­le, auch von Drit­ten beob­acht­ba­re Tat­sa­chen bedeu­tungs­los. Was soll es hei­ßen, sich »als Frau« zu füh­len, wenn damit kei­ne wahr­nehm­ba­re Ent­äu­ße­rung ver­bun­den ist? Die The­se muss ent­we­der mys­ti­sche Annah­men über »weib­li­che« Gehir­ne in männ­li­chen Kör­pern machen, die sich selbst unmit­tel­bar als weib­lich wis­sen, oder aber das sozia­le Geschlecht mit dem bio­lo­gi­schen kurz­schlie­ßen: Der Wunsch, in der ande­ren Geschlechts­rol­le zu leben, sei gleich­be­deu­tend damit, im »fal­schen« Kör­per gebo­ren zu sein. Aber damit scheint der bio­lo­gi­sche Deter­mi­nis­mus, der Frau­en qua Geschlecht auf eine bestimm­te sozia­le Rol­le fest­legt, eher bestärkt als geschwächt.

Stock schlägt dage­gen vor, Trans­ge­schlecht­lich­keit nicht als schlich­te »Iden­ti­tät«, son­dern als eine unbe­wuss­te »Iden­ti­fi­zie­rung« mit Aspek­ten des ande­ren Geschlechts zu ver­ste­hen, die sich bio­gra­fisch ent­wi­ckeln und sehr unter­schied­li­che Grün­de haben kann: Als den mehr oder weni­ger stark aus­ge­präg­ten Wunsch, dem ande­ren Geschlecht anzu­ge­hö­ren. Der kann dazu füh­ren, eine voll­stän­di­ge Geschlechts­um­wand­lung, inklu­si­ve Hor­mon­ein­nah­me und Ope­ra­tio­nen anzu­stre­ben. Die­ses Ver­ständ­nis erlaubt es, eine Viel­zahl an bio­gra­fi­schen und psy­chi­schen Ursa­chen die­ser Iden­ti­fi­zie­rung anzu­neh­men und der Kon­flikt­haf­tig­keit jeder Geschlechts­ent­wick­lung Rech­nung zu tra­gen. Dies ist beson­ders ange­sichts der Zunah­me weib­li­cher (les­bi­scher) Jugend­li­cher, die sich als »trans« iden­ti­fi­zie­ren und den immer jün­ge­ren Kon­su­men­ten von Geschlechts­hor­mo­nen von Bedeu­tung. Viel­fach mag die Ursa­che der trans­se­xu­el­len Iden­ti­fi­zie­rung eher ein Unbe­ha­gen an der dem eige­nen Geschlecht zuge­ord­ne­ten Rol­len­er­war­tung zu sein als eine genui­ne Iden­ti­fi­ka­ti­on mit dem ande­ren Geschlecht.

Was heißt das nun für den ein­gangs erwähn­ten Fall? Erst ein­mal nicht mehr, als die Pro­ble­me, die in der juris­ti­schen Mög­lich­keit des Geschlechts­wech­sels lie­gen, anzu­er­ken­nen und die unter­schied­li­chen Inter­es­sen von Frau­en, Män­nern, Trans­frau­en und Trans­män­nern ernst­zu­neh­men, anstatt sie durch begriff­li­che Neu­de­fi­ni­tio­nen zum Ver­schwin­den brin­gen zu wollen.

Kathleen Stock: Material Girls. Warum die Wirklichkeit für den Feminismus unerlässlich ist. Edition Tiamat, 384 S., br., 26 €.