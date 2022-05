Die Raffinerie Leuna hängt bisher stark von russischem Erdöl ab. Foto: AFP/STRINGER

Die Fackel ist weit­hin zu sehen. In 140 Metern Höhe brennt sie über der Raf­fi­ne­rie in Leu­na, die im sach­sen-anhal­ti­schen Che­mie­drei­eck süd­lich von Hal­le (Saa­le) steht und für die fos­si­le Mobi­li­tät in Süd­ost­deutsch­land eine ent­schei­den­de Bedeu­tung hat. Sie ver­sorgt 1300 Tank­stel­len in Sach­sen-Anhalt, Sach­sen und Thü­rin­gen mit Ben­zin und Die­sel; pro Stun­de wer­den eine Mil­li­on Liter Kraft­stof­fe erzeugt – über­wie­gend aus rus­si­schem Erd­öl. Das wirft die Fra­ge auf, ob die Fackel in abseh­ba­rer Zeit ver­lö­schen wird. Schließ­lich will die Bun­des­re­pu­blik wegen des Angriffs­krie­ges von Russ­land in der Ukrai­ne den Import von Erd­öl been­den. Sie erklärt, beim Öl mög­lichst bald unab­hän­gig von Russ­land sein zu wol­len, und unter­stützt inzwi­schen ein Ölem­bar­go gegen das Land.

Ost­deutsch­land wür­de von einem sol­chen Ein­fuhr­stopp beson­ders gra­vie­rend getrof­fen. Ins­ge­samt bezieht die Bun­des­re­pu­blik ein Drit­tel ihres Erd­öls aus Russ­land. Im Osten ist der Anteil weit­aus höher: Sowohl die Raf­fi­ne­rie im Che­mie­drei­eck bei Hal­le, die in der jet­zi­gen Form bis 1997 vom Mine­ral­öl­kon­zern Elf Aqui­tai­ne errich­tet wur­de und heu­te von Total Ener­gies betrie­ben wird, als auch die Raf­fi­ne­rie im bran­den­bur­gi­schen Schwedt, die zum rus­si­schen Unter­neh­men Ros­neft gehört, wer­den aus der in den 1960er Jah­ren errich­te­ten Fern­lei­tung »Drush­ba« (Freund­schaft) ver­sorgt. Ins­ge­samt ver­ar­bei­ten die Destil­la­ti­ons­an­la­gen in Leu­na täg­lich 30 000 Ton­nen Roh­öl. Neben Kraft­stof­fen wer­den dar­aus auch Aus­gangs­stof­fe für die che­mi­sche Indus­trie her­ge­stellt. Das Unter­neh­men ist größ­ter Her­stel­ler von Metha­nol in der Region.

Regionaler Mangel nicht ausgeschlossen

Wenn der Zufluss aus Russ­land ver­siegt, hät­te das erheb­li­che Fol­gen. Der MDR hat­te kürz­lich aus einem inter­nen Bericht für den Ener­gie­aus­schuss des Bun­des­ta­ges zitiert. Laut dem Papier erwar­tet das Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um bei einem Lie­fer­stopp nicht nur deut­lich höhe­re Prei­se für Sprit und Heiz­öl, son­dern auch regio­na­le und zeit­wei­li­ge »Man­gel­si­tua­tio­nen«. Im »Fort­schritts­be­richt Ener­gie­si­cher­heit« wird ein­ge­räumt, dass der kurz­fris­ti­ge Ersatz rus­si­schen Erd­öls für Raf­fi­ne­rien im Osten eine weit­aus »grö­ße­re Her­aus­for­de­rung« sei als für ver­gleich­ba­re Wer­ke im Wes­ten. Die­se wer­den durch Pipe­lines aus West­eu­ro­pa oder über Häfen mit Öl versorgt.

Die Unsi­cher­heit trifft eines der wich­tigs­ten Unter­neh­men in Sach­sen-Anhalt. Die Raf­fi­ne­rie von Total ist mit sechs Mil­li­ar­den Euro pro Jahr das umsatz­stärks­te Unter­neh­men in dem Bun­des­land. In dem Werk, das sich über eine Flä­che von 320 Hekt­ar erstreckt und in dem 700 Kilo­me­ter Rohr­lei­tun­gen ver­lau­fen, arbei­ten 660 Mit­ar­bei­ter, bei denen es ange­sichts der aktu­el­len poli­ti­schen Ent­wick­lun­gen gro­ße Sor­gen um ihre Arbeits­plät­ze gibt.

Betreiber lässt Verträge auslaufen

Wäh­rend sich die Bun­des­re­gie­rung frei­lich bis­her am rus­si­schen Betrei­ber der Raf­fi­ne­rie Schwedt mit ihren Aus­stiegs­plä­nen die Zäh­ne aus­beißt, erklär­te der Total-Kon­zern, deren poli­ti­schen Kurs in der Fra­ge der Ölim­por­te zu unter­stüt­zen, und beru­higt zugleich die Beschäf­tig­ten. Ende März erklär­te Total, den Kauf von Erd­öl und von Pro­duk­ten dar­aus »schnellst­mög­lich« been­den zu wol­len, spä­tes­tens bis Ende die­sen Jah­res. Auf Spot­märk­ten wer­de schon jetzt kein rus­si­sches Öl mehr erwor­ben. Neue Ver­trä­ge wer­den nicht mehr geschlos­sen, ein im März aus­ge­lau­fe­ner ers­ter Ver­trag sei nicht ver­län­gert wor­den. Der Mine­ral­öl­kon­zern stell­te in Aus­sicht, »alter­na­ti­ve Lösun­gen« fin­den zu wol­len – bis spä­tes­tens Ende des Jah­res und in »enger Abstim­mung mit der Bundesregierung«.

Die­se wie­der­um sicher­te der Regi­on ihre Unter­stüt­zung zu. Robert Habeck, grü­ner Bun­des­mi­nis­ter für Wirt­schaft, besuch­te an die­sem Diens­tag­nach­mit­tag die Leu­na-Raf­fi­ne­rie und erklär­te vor­ab laut der Nach­rich­ten­agen­tur dpa, man wer­de »sehr dar­auf ach­ten«, dass auch Import­mög­lich­kei­ten, die neu geschaf­fen wür­den, die Regi­on Ost­deutsch­land »gleich­wer­tig und gleich­be­rech­tigt« im Blick hät­ten. Rei­ner Haseloff, Sach­sen-Anhalts CDU-Regie­rungs­chef, äußer­te sich über­zeugt, dass die Sank­tio­nen nicht so ein­ge­setzt wür­den, dass es »Gewin­ner und Ver­lie­rer« inner­halb der Bun­des­re­pu­blik gebe. Er mahn­te, über die nächs­ten Mona­te müs­se man es hin­be­kom­men, Ersatz­roh­stof­fe zu besorgen.

Die glei­che For­de­rung fin­det sich auch in einem Sofort­pro­gramm zu »Ener­gie­si­cher­heit und Ener­gie­sou­ve­rä­ni­tät«, das die Kon­fe­renz der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den der Lin­ken im Bund und in den Län­dern am Wochen­en­de ver­öf­fent­licht hat­te. Dort heißt es, »auf­grund his­to­risch gewach­se­ner Struk­tu­ren« brau­che es ins­be­son­de­re für Ost­deutsch­land »kurz­fris­tig« eine neue Stra­te­gie zur Ener­gie­ver­sor­gung. Nötig sei­en zudem umge­hend Trans­for­ma­ti­ons­stra­te­gien, um Arbeits­plät­ze in den ost­deut­schen Che­mie­re­gio­nen zu erhal­ten, wenn »die dor­ti­gen Raf­fi­ne­rien ihren Betrieb ein­schrän­ken müs­sen« – wovon frei­lich offi­zi­ell noch kei­ne Rede ist. Noch brennt die Fackel über Leuna.