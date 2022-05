Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht vor den Beschäftigten der PCK-Raffinerie in Schwedt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck hat den etwa 1200 Beschäf­tig­ten der PCK-Raf­fi­ne­rie im bran­den­bur­gi­schen Schwedt eine Zukunft ver­spro­chen. Der Grü­nen-Poli­ti­ker rede­te am Mon­tag­abend auf einer Betriebs­ver­samm­lung vor einem gro­ßen Teil von ihnen. »Es ging von Anfang immer dar­um, die­sen Stand­ort PCK als Unter­neh­men mög­lichst voll­um­fäng­lich zu erhal­ten«, ver­si­cher­te Habeck.

Die Beschäf­tig­ten der Raf­fi­ne­rie, die Ber­lin und Bran­den­burg zu über 90 Pro­zent mit Kraft­stof­fen ver­sorgt, beun­ru­higt das von der Euro­päi­schen Uni­on geplan­te Erd­öl­em­bar­go gegen Russ­land, dem­zu­fol­ge die rus­si­schen Roh­öl­lie­fe­run­gen für Deutsch­land und die meis­ten ande­ren EU-Län­der inner­halb von sechs Mona­ten enden sol­len. Denn zum einen ist der rus­si­sche Staats­kon­zern Ros­neft Mehr­heits­ei­gen­tü­mer. Zum ande­ren wird die Raf­fi­ne­rie aus­schließ­lich über die Drusch­ba-Pipe­line mit rus­si­schen Öl ver­sorgt. Ein Embar­go könn­te dem Betrieb also kom­plett sei­ne Geschäfts­grund­la­ge entziehen.

Habeck sprach nun davon, dass die Raf­fi­ne­rie mit Öl aus ande­ren Län­dern über Schif­fe via Ros­tock belie­fert wer­den könn­te und ver­sprach Finanz­hil­fen vom Bund für den Über­gang. Als Alter­na­ti­ve zum Anteil von Ros­neft ist dem Minis­ter zufol­ge eine Treu­hand­struk­tur mög­lich. »Wenn dies alles klappt, dann haben Sie eine Job­si­cher­heit für die nächs­te Zeit«, so Habeck. »Wir brau­chen Schwedt.« Lang­fris­tig kön­ne sich PCK dann wei­ter­ent­wi­ckeln hin zu Was­ser­stof­fen – denn wegen der Kli­ma­wen­de sei ja ohne­hin eine Abkehr von fos­si­len Brenn­stof­fen nötig.

Für Bran­den­burgs Minis­ter­prä­si­dent Diet­mar Woid­ke war der Besuch von Habeck »ein wich­ti­ges Signal« für das gesam­te Bun­des­land. Er sei froh, dass es in den ver­gan­ge­nen Wochen bereits eine enge Zusam­men­ar­beit gege­ben habe. Zudem habe Habeck durch den Besuch bekräf­tigt, dass »wir das auch über die kom­men­den Wochen und Mona­te haben, um hier den Men­schen eine gute Zukunft zu geben«, so Woidke.

Skep­ti­scher ist da schon die Bür­ger­meis­te­rin von Schwedt, Anne­kath­rin Hop­pe. »Was mir Sor­ge macht, ist die gerin­ge Men­ge, die aus Ros­tock kommt«, sag­te die SPD-Poli­ti­ke­rin am Diens­tag im RBB-Sen­der Radio eins. »Wir brau­chen noch Ergän­zungs­lie­fe­run­gen dazu.« Auch die Lin­ke in Bran­den­burg warnt vor den Fol­gen eines Öl-Embar­gos. »Das Embar­go hal­ten wir für eine Ent­schei­dung gegen den Osten Deutsch­lands«, sag­te Links­frak­ti­ons­chef Sebas­ti­an Wal­ter. Davon wer­de nicht nur Schwedt, son­dern ganz Ost­deutsch­land betrof­fen sein. Er for­der­te von der Lan­des­re­gie­rung, für eine Beschäf­ti­gungs­ga­ran­tie für die Mit­ar­bei­ter der Raf­fi­ne­rie und wei­te­rer betrof­fe­ner Unter­neh­men zu sor­gen. Außer­dem sol­le sich die Lan­des­re­gie­rung beim Bund dafür ein­set­zen, dass ein Embar­go nicht zu höhe­ren Prei­sen in Ost­deutsch­land für Ben­zin, Die­sel, Kero­sin und Heiz­öl füh­re. mit Agen­tu­ren