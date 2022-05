Modell für die Ukraine? Auch in Südtirol gab es Sezessionskonflikte. Heute sprechen die Menschen dort Deutsch und Italienisch, verwalten sich selbst und begreifen sich als Europäer. Foto: imago/Ralph Peters

Am 22. April wur­de im »Tages­spie­gel« ein hoch­ran­gi­ger rus­si­scher Mili­tär mit fol­gen­den Wor­ten zitiert: »Die Kon­trol­le über den Süden der Ukrai­ne, da ist noch ein Zugang zu Trans­nis­tri­en«. Wer das The­ma Trans­nis­tri­en kennt, muss an die­sem Punkt unru­hig wer­den. Denn auf nichts weni­ger als eine Sezes­si­on mit mili­tä­ri­scher Aneig­nung auch die­ses Gebie­tes wei­sen die­se Äuße­run­gen hin. Und letz­te­re lau­fen mei­nes Erach­tens oft nach ähn­li­chen Mus­tern ab. Die ver­meint­lich völ­ker­recht­lich gedeck­ten Pro­zes­se bei sol­chen Sezes­sio­nen, die Russ­land als Recht­fer­ti­gung sei­nes Krie­ges benutzt, erin­nern dabei stark an die Abspal­tung des Koso­vos, bei der der Wes­ten bedenk­li­che Maß­stä­be setzte.

Spal­tet sich ein Staat, bei­spiels­wei­se die Tsche­cho­slo­wa­ki­sche Repu­blik, in zwei neue sou­ve­rä­ne Staa­ten auf, ist das unpro­ble­ma­tisch, wenn – wie im kon­kre­ten Fall – das Par­la­ment die­ses beschließt. Will aber der Mehr­heits­staat eine Sezes­si­on ver­hin­dern, sind Kon­flik­te programmiert.

Reden wir über pro­ble­ma­ti­sche For­men der Sezes­sio­nen, ste­hen uns die blu­ti­gen Zer­falls­pro­zes­se nach dem Ende Jugo­sla­wi­ens oder der Sowjet­uni­on vor Augen. Gern ver­ges­sen wir aller­dings, dass es sezes­sio­nis­ti­sche Ten­den­zen auch in West­eu­ro­pa gab und gibt. Den­ken wir an Kata­lo­ni­en, das Bas­ken­land, Nord­ir­land, Schott­land oder Süd­ti­rol. Ins­be­son­de­re der letz­te Fall lie­fert span­nen­de Hin­wei­se dar­auf, wie sezes­sio­nis­ti­sche Pro­blem­la­gen auf­ge­löst wer­den kön­nen. Süd­ti­rol hat im ita­lie­ni­schen Staat den Weg der Auto­no­mie beschrit­ten – eine Ent­wick­lung, die bis vor weni­gen Jahr­zehn­ten undenk­bar war. Das Bild von gespreng­ten Strom­mas­ten ist dem einer bun­ten und erfolg­rei­chen Regi­on gewichen.

Ich habe Süd­ti­rol oft besucht und war beein­druckt von dem gelas­se­nen Stolz der Bewoh­ner. Sie spre­chen Deutsch und meist Ita­lie­nisch, besit­zen einen ita­lie­ni­schen Pass, ver­wal­ten sich selbst und beto­nen, dass sie sich vor­wie­gend als Euro­pä­er begrei­fen. In die­sem sou­ve­rä­nen Bewusst­sein der Ent­schie­den­heit und Gelas­sen­heit des Euro­pä­isch-Seins steckt eine gro­ße Chan­ce, von der wir alle viel ler­nen könn­ten. Auch die Bun­des­re­pu­blik ist Hei­mat ver­schie­de­ner Min­der­hei­ten und hat diver­se Modi des Umgangs und der gleich­be­rech­tig­ten Ein­be­zie­hung mit ihnen gefunden.

Die Situa­ti­on in Ost­eu­ro­pa ist nach dem rus­si­schen Über­fall auf die Ukrai­ne in dra­ma­ti­scher Wei­se gekippt. Was Putin in den letz­ten Mona­ten tat und tut, erin­nert an die Zeit nach dem Ers­ten Welt­krieg, in die der Zusam­men­bruch der gro­ßen Impe­ri­en fällt. Als US-Prä­si­dent Woo­d­row Wil­son im letz­ten Jahr jenes Krie­ges sein berühm­tes 14-Punk­te-Pro­gramm vor­leg­te, in dem auch das »Selbst­be­stim­mungs­recht der Völ­ker« einen Dreh-und Angel­punkt bil­de­te, war das aus vie­len Grün­den ein epo­che­ma­chen­des Ereig­nis. Wil­sons Kon­zept gelang­te jedoch in den ehe­ma­li­gen Viel­völ­ker­rei­chen an sei­ne Gren­zen, in denen es eine gro­ße Zahl an Gemein­schaf­ten gab, die sich als eigen­stän­di­ge »Völ­ker« begrif­fen und nun­mehr auch nach eige­nen Staa­ten streb­ten. Es bil­de­ten sich Natio­nal­staa­ten, die lan­ge von Sou­ve­rä­ni­tät geträumt hat­ten. Ihre Staats­gren­zen waren aber nicht unbe­dingt deckungs­gleich mit den Sprach- oder »Kultur«-Grenzen der jewei­li­gen Gemein­schaf­ten. Im Wahn vom eth­nisch homo­ge­nen Natio­nal­staat wur­den aus Nach­barn Feinde.

Ber­tha von Sutt­ner beschrieb in ihrem Buch »Die Waf­fen nie­der« den aggres­si­ven Natio­na­lis­mus, mit dem die Män­ner in den Krieg zogen. Die grau­sa­me Erfül­lung ihrer Pro­phe­zei­un­gen muss­te die Autorin nicht mehr mit­er­le­ben. Den Patrio­tis­mus und die Jubel­schreie der­je­ni­gen, die schließ­lich in den Stel­lungs­krie­gen und Mate­ri­al­schlach­ten an der Som­me ver­reck­ten, sah und hör­te sie nicht mehr.

Wenn wir das 20. Jahr­hun­dert als das­je­ni­ge der »eth­ni­schen Säu­be­run­gen« bezeich­nen, liegt ein Grund hier­für in der ambi­va­len­ten Dyna­mik, die in Wil­sons Kon­zep­ti­on ein­ge­baut war. Und: Die­ses Kapi­tel ist noch nicht abge­schlos­sen. Als ich Trans­nis­tri­en begann zu the­ma­ti­sie­ren, hing das mit sol­chen ein­ge­fro­re­nen Kon­flik­ten um Min­der­hei­ten zusam­men. Wenn deren »Befrei­ung« nun zum Kriegs­ziel erklärt wird, wie­der­holt sich, wovor ich oft gewarnt habe.

In der aktu­el­len Debat­te wird mit mar­tia­li­schen und lau­ten Tönen argu­men­tiert. Da ist wenig Platz für behut­sa­mes Abwä­gen. Gehen wir wie­der einen Schritt zurück in die Geschich­te. Es waren die lei­sen Töne von Wil­ly Brandt und Egon Bahr, die im Kal­ten Krieg Türen geöff­net und Pro­zes­se in Bewe­gung gebracht haben. Heu­te lohnt es wie­der, Brandts Rede anläss­lich sei­ner Aus­zeich­nung mit dem Frie­dens­no­bel­preis 1971 zu lesen. Er ent­fal­te­te die Visi­on einer Welt, in der Krieg als Ulti­ma Irra­tio geäch­tet wür­de. Ihm schweb­te aber kein blau­äu­gi­ger Pazi­fis­mus vor, son­dern eine Friedens‑, Bei­stands- und Ver­trags­ge­mein­schaft. Frie­den und (auch ato­ma­re) Abrüs­tung soll­ten die Grund­la­ge für mehr Sicher­heit – auch in kon­kur­rie­ren­den Macht­sys­te­men – bil­den. Die­sen Ansatz hal­te ich auch heu­te noch für eine wich­ti­ge Richtschnur.

Wenn heu­te SPD-Poli­ti­ker erklä­ren, das Modell »Wan­del durch Han­del« sei geschei­tert, über­rascht mich das – und zwar umso mehr, wenn nun­mehr aus­ge­rech­net ich zum Ver­tei­di­ger sozi­al­de­mo­kra­ti­scher Ver­diens­te mutie­ren muss. Mit sol­chen Posi­tio­nie­run­gen ent­sorgt man das Erbe eines gro­ßen Sozi­al­de­mo­kra­ten: Egon Bahr. Er hat die Grund­la­gen für die »Neue Ost­po­li­tik« mit sei­nem Kon­zept »Wan­del durch Annä­he­rung« erst ermög­licht und die Welt ver­än­dert – in einer Zeit, in der er dafür hef­tig ange­grif­fen wurde.

Bei all­dem ist klar, dass Russ­land einen völ­ker­rechts­wid­ri­gen Angriffs­krieg gegen die Ukrai­ne führt. Und klar ist auch, dass eine akti­ve Frie­dens­po­li­tik immer dar­auf ange­wie­sen ist, dass bei­de Sei­ten den Wil­len haben, mili­tä­ri­sche Kon­flik­te bei­zu­le­gen. Die NS-Bar­ba­rei konn­te nur durch den Ein­satz mas­si­ver mili­tä­ri­scher Gewalt been­det wer­den und beweist, dass Pazi­fis­mus nie­mals bigott wer­den darf, son­dern bestehen­de Rea­li­tä­ten kühl in sei­ne Über­le­gun­gen ein­be­zie­hen muss.

Was aber kann ein Lösungs­an­satz nach einem Ende des jet­zi­gen Krie­ges sein? Einen Aus­weg könn­te ein föde­ra­les Sys­tem bil­den, ein­ge­bet­tet in die Euro­päi­sche Uni­on und damit gebun­den an die Grund­rech­te­char­ta und das Grund­prin­zip der Rechts­staat­lich­keit sowie flan­kiert von einem Zwei­kam­mer-Sys­tem, das – ähn­lich wie in der Bun­des­re­pu­blik – die Bund- und Län­der­in­ter­es­sen aus­ta­riert. Die­ses Modell könn­te in Bos­ni­en-Her­ze­go­wi­na, Ser­bi­en, der Ukrai­ne oder Mol­dau ange­wandt wer­den. Auto­no­mie in einem föde­ra­len Sys­tem, Akzep­tanz von reli­giö­ser und sprach­li­cher Viel­falt, ein­ge­bet­tet in ein Euro­pa der Ver­trags­part­ner­schaft, mit funk­tio­nie­ren­den Struk­tu­ren, die auf dem KSZE-Pro­zess auf­bau­en; euro­päi­sche Län­der mit gut aus­ge­rüs­te­ten Land­ver­tei­di­gungs­ar­me­en, die eine Nicht­an­griffs-und Bei­stands­pflicht ver­ein­ba­ren; wech­sel­sei­ti­ge Kon­trol­len und eine Abrüs­tungs­po­li­tik, die ein atom­waf­fen­frei­es Euro­pa zum Ziel hat.

Man mag mich einen Träu­mer nen­nen, aber ich bin Rea­list genug, um Tod und Ver­nich­tung durch Krieg in ihren sehr beängs­ti­gend greif­ba­ren Aus­prä­gun­gen zu erken­nen. Und ich blei­be dabei: Eine Maß­nah­me, um das Blut­ver­gie­ßen in der Ukrai­ne zu been­den, ist der Ent­zug der im Aus­land gebun­ker­ten Olig­ar­chen­ver­mö­gen. Deutsch­land han­delt hier halb­her­zig. Wer auf der einen Sei­te nach der Lie­fe­rung schwe­rer Waf­fen ruft, kann auf der ande­ren Sei­te nicht dar­an fest­hal­ten, die Kon­trol­len von »blu­ti­gen« Kapi­tal­flüs­sen so lax zu gestal­ten, dass die Bun­des­re­pu­blik bis heu­te als ein Eldo­ra­do für sol­che kri­mi­nel­len Machen­schaf­ten dient. Man könn­te über­dies gegen­über Russ­land ankün­di­gen, täg­lich fünf Pro­zent der Gel­der für fos­si­le Brenn­stof­fe auf ein Treu­hand­kon­to ein­zu­zah­len oder Ener­gie­fir­men mit rus­si­scher Betei­li­gung unter Staats­auf­sicht stel­len. Putin muss spü­ren, dass wir es ernst meinen.

Ber­tha von Sutt­ner schrieb: »Kei­nem ver­nünf­ti­gen Men­schen wird es ein­fal­len, Tin­ten­fle­cken mit Tin­te, Ölfle­cken mit Öl weg­wa­schen zu wol­len. Nur Blut soll immer wie­der mit Blut abge­wa­schen wer­den.« Das gilt bis heute.

Bodo Ramelow ist Linke-Politiker und Ministerpräsident von Thüringen.