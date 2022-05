Makler in eigener Sache: Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) Foto: dpa/Jörg Carstensen

»Wenn wir ergän­zend dar­über nach­den­ken, Eigen­tum für Mie­te­rin­nen und Mie­ter für die eige­ne Woh­nung mög­lich zu machen und das Risi­ko von den Mie­te­rin­nen und Mie­tern weg­zu­neh­men und bei den kom­mu­na­len Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten zu las­sen, ist das ein wei­te­rer Finan­zie­rungs­weg«, sagt Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor Andre­as Gei­sel (SPD) zu »nd«. Er möch­te also, dass Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men selbst Häu­ser auf­tei­len und Wohn­ein­hei­ten ver­kau­fen. Zwar flie­ße deut­lich mehr Geld in die Woh­nungs­bau­för­de­rung. »Wir wer­den aber jedes finan­zi­el­le Pro­blem nicht ein­fach weg­sub­ven­tio­nie­ren kön­nen mit öffent­li­chen Geldern.«

»Der Kern bei lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten sind Miet­woh­nun­gen. Wir haben aber gera­de in den letz­ten Wochen enor­me Kos­ten­stei­ge­run­gen allei­ne durch den Ukrai­ne-Krieg, damit ver­bun­de­ne Lie­fer­schwie­rig­kei­ten und stei­gen­de Roh­stoff­prei­se, die die vor­han­de­nen Kal­ku­la­tio­nen enorm in Bedräng­nis brin­gen«, so Gei­sel wei­ter. Er rech­ne nicht mit einem gro­ßen Bei­trag, es sei aber »eine wei­te­re Ein­nah­me, und es ist vor allem für die Mie­te­rin­nen und Mie­ter Ver­mö­gens­bil­dung und Alterssicherung«.

»War­um wol­len wir nicht dafür sor­gen, dass Mie­te­rin­nen und Mie­ter sich ihre eige­ne Woh­nung leis­ten und damit einen Bei­trag zur Finan­zie­rung leis­ten und gleich­zei­tig eine Alters­ab­si­che­rung haben und auch von die­sen Ent­wick­lun­gen par­ti­zi­pie­ren?«, fragt Gei­sel. »Jetzt ein­fach zu sagen: Wir wol­len nicht, dass es wei­te­re Finan­zie­rungs­we­ge gibt, und dann wer­den eben kei­ne Woh­nun­gen gebaut, ist, glau­be ich, der fal­sche Weg, weil die drin­gend benö­tigt wer­den«, unter­streicht er. Das sei »expli­zit im Koali­ti­ons­ver­trag genannt, wes­halb ich mich wun­de­re, dass es Koali­ti­ons­part­ner gibt, die sich nicht an den Text des Koali­ti­ons­ver­trags erin­nern«, erklärt der Senator.

»Unser Koali­ti­ons­ver­trag ist an mehr­fa­cher Stel­le ein­deu­tig. Und der Koali­ti­ons­ver­trag gilt. Eigen­tums­woh­nun­gen durch Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men sind nicht vor­ge­se­hen, im Gegen­teil«, ent­geg­net Grü­nen-Mie­ten­ex­per­tin Kat­rin Schmid­ber­ger. »Wir haben uns sogar ver­stän­digt, uns im Par­la­ment für die Ver­an­ke­rung eines Pri­va­ti­sie­rungs­ver­bots von lan­des­ei­ge­nen Woh­nun­gen in der Ber­li­ner Ver­fas­sung ein­zu­set­zen«, so Schmid­ber­ger wei­ter. »Sena­tor Gei­sel muss hier eine Fehl­in­ter­pre­ta­ti­on bezüg­lich der koope­ra­ti­ven Bau­land­ent­wick­lung für Pri­va­te pas­siert sein.«

»Die Lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­un­ter­neh­men haben zudem weder aus­rei­chend Grund­stü­cke, noch Per­so­nal und Pla­nungs­ka­pa­zi­tä­ten, um jetzt noch wie ein pri­va­ter soge­nann­ter Ent­wick­ler in den ren­di­te­ge­trie­be­nen Eigen­tums­woh­nungs­markt ein­zu­stei­gen«, ergänzt die Grü­nen-Poli­ti­ke­rin. »Die Unter­neh­men sind nicht Accen­tro oder Zie­gert Immo­bi­li­en, son­dern ihre zen­tra­le Auf­ga­be ist die sozia­le Wohn­raum­ver­sor­gung.« Außer­dem sei es »mehr als frag­lich, dass ein sol­ches Vor­ha­ben woh­nungs­wirt­schaft­lich funk­tio­nie­ren wür­de, denn die Eigen­tums­woh­nun­gen müss­ten sehr güns­tig sein, ansons­ten wür­den ja nur Gut­ver­die­nen­de davon pro­fi­tie­ren«, so Schmid­ber­ger weiter.

»Der Vor­stoß des Sena­tors ist nicht vom Koali­ti­ons­ver­trag gedeckt«, sagt auch Niklas Schen­ker zu »nd«. »Wir hät­ten als Lin­ke nie einem Ver­trag zuge­stimmt, wenn der die Pri­va­ti­sie­rung lan­des­ei­ge­ner Grund­stü­cke durch die Hin­ter­tür eröff­net«, unter­streicht der mie­ten­po­li­ti­sche Spre­cher der Links­frak­ti­on. Der Bau von Eigen­tums­woh­nun­gen gehö­re »ganz sicher nicht zum sozia­len Ver­sor­gungs­auf­trag der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­un­ter­neh­men«, ihr Auf­trag sei­en »dau­er­haft bezahl­ba­re Mietwohnungen«.

»Soll­ten die Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men durch stei­gen­de Bau­kos­ten zusätz­li­che Finan­zie­rungs­quel­len brau­chen, dann soll­te das durch Eigen­ka­pi­tal­zu­schüs­se des Lan­des gedeckt wer­den, anstatt den sozia­len Ver­sor­gungs­auf­trag über Bord zu wer­fen«, sagt Niklas Schen­ker. Es sei auch »völ­lig unschlüs­sig, inwie­fern Eigen­tums­woh­nun­gen so güns­tig gebaut wer­den sol­len, dass sie für die Mit­te der Stadt leist­bar sind«.

Auch beim Ber­li­ner Mie­ter­ver­ein ist man wenig ange­tan von Andre­as Gei­sels Idee. »Es gibt 350 000 umge­wan­del­te Eigen­tums­woh­nun­gen in Ber­lin. Die Idee ist unnö­tig und über­flüs­sig, die Umset­zung wäre eine Fehl­lei­tung von öffent­li­chen Mit­teln«, sagt Geschäfts­füh­rer Rei­ner Wild zu »nd«.