Thomas Kutschaty (l.), SPD-Spitzenkandidat in NRW, bekommt zum Trost nach der Wahlschlappe Blumen von Parteichef Lars Klingbeil. Foto: AFP/Hannibal Hanschke

Einen Moment wirkt es so, als habe aus­ge­rech­net Chris­ti­an Lind­ner sei­ne sozia­le Ader ent­deckt. »Es ist der Bun­des­re­gie­rung nicht gelun­gen, hier die Fra­ge der Gerech­tig­keit zu beant­wor­ten«, kon­sta­tiert der FDP-Vor­sit­zen­de selbst­kri­tisch. Er steht am Mon­tag­mit­tag vor Jour­na­lis­ten in der Ber­li­ner Par­tei­zen­tra­le und ana­ly­siert die Grün­de für den Absturz der Frei­en Demo­kra­ten in Nord­rhein-West­fa­len. Wenig gerecht war aus Sicht von Lind­ner, wie die Bun­des­re­gie­rung, der neben sei­ner Par­tei die SPD und die Grü­nen ange­hö­ren, die Ener­gie­kos­ten­pau­scha­le aus­ge­stal­tet hat. Die­se hilft zwar eini­gen Men­schen, die unter den stei­gen­den Prei­sen lei­den. Aber die Rent­ner blie­ben außen vor. Auch aus die­sem Grund meint Lind­ner, dass die FDP bei der Land­tags­wahl in Nord­rhein-West­fa­len vor allem bei älte­ren Men­schen an Zustim­mung ver­lo­ren hat. Mit ande­ren Wor­ten könn­te man auch sagen: Wer nicht über gro­ße finan­zi­el­le Mög­lich­kei­ten ver­fügt und trotz­dem die FDP gewählt hat, der dürf­te nun in der Rea­li­tät auf­ge­wacht sein. Ein wei­te­rer wich­ti­ger Grund für das schwa­che Abschnei­den der FDP ist die Wäh­ler­wan­de­rung zur CDU.

Lind­ner merkt, dass die Regie­rungs­be­tei­li­gung im Bund sei­ner Par­tei nicht gut tut. Auch bei den Abstim­mun­gen im Saar­land und Schles­wig-Hol­stein ist die FDP abge­sackt. »Bun­des­weit lie­gen wir aber sta­bil bei zehn Pro­zent«, kon­tert der Par­tei­chef und Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter bei der Pres­se­kon­fe­renz. Da hat sich Lind­ner aller­dings die Umfra­ge in den ver­gan­ge­nen Wochen gesucht, die ihm am bes­ten gefällt. Ande­re Erhe­bun­gen sahen die FDP im Bund kürz­lich nur noch bei acht Pro­zent. Obwohl die Lage also nicht rosig ist, ste­hen die Frei­en Demo­kra­ten zur Koali­ti­on. »Die Ampel war nie unser Wunsch­traum«, räumt Lind­ner ein. Die Ent­schei­dung, Teil der Bun­des­re­gie­rung zu wer­den, sei aus staats­po­li­ti­scher Ver­ant­wor­tung getrof­fen wor­den. Nun ver­schär­fen sich auch wegen des Krie­ges in der Ukrai­ne die Kri­sen. »In einer sol­chen Situa­ti­on ste­hen nicht unser par­tei­po­li­ti­sches Inter­es­se und Gelän­de­ge­win­ne für die FDP im Zen­trum, son­dern das Land«, ver­kün­det Lindner.

Eine wei­te­re gro­ße Ver­lie­re­rin in Nord­rhein-West­fa­len ist die SPD. Aus Sicht von Par­tei­chef Lars Kling­beil haben die Sozi­al­de­mo­kra­ten aber inhalt­lich im Bund alles rich­tig gemacht. »Es gab an den Wahl­stän­den in NRW viel Unter­stüt­zung dafür, dass wir Waf­fen an die Ukrai­ne lie­fern und den Gas­im­port aus Russ­land nicht sofort stop­pen«, erklärt Kling­beil im Atri­um des Wil­ly-Brandt-Hau­ses. Er geht davon aus, dass die Poli­tik von Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz von der Mehr­heit der Bür­ger unter­stützt wird. »Da brau­chen wir kei­ne Kurs­kor­rek­tur«, stellt Kling­beil klar. Umfra­gen zei­gen aller­dings, dass die Zufrie­den­heit mit der Bun­des­re­gie­rung abnimmt. 47 Pro­zent der Teil­neh­men­den am ARD-Deutsch­land­trend äußer­ten sich im April zufrie­den oder sehr zufrie­den. Das waren neun Pro­zent­punk­te weni­ger als in der vor­he­ri­gen Umfra­ge. 51 Pro­zent (plus zehn Punk­te) gaben an, sie sei­en weni­ger oder gar nicht zufrie­den. Grün­de hier­für sind offen­sicht­lich vor allem Sor­gen der Bür­ger wegen der Infla­ti­on und des Krie­ges im Osten.

Doch die SPD sieht ledig­lich ein »Kom­mu­ni­ka­ti­ons­pro­blem«. »Das, was wir Gutes tun, müs­sen wir stär­ker kom­mu­ni­zie­ren«, so Kling­beil. In die­sem Zusam­men­hang nennt er die »Ent­las­tungs­pa­ke­te« und die Ren­ten­er­hö­hung. »Wir stär­ken den sozia­len Zusam­men­halt«, meint Kling­beil. Die von der Bun­des­re­gie­rung ver­ein­bar­ten Pro­jek­te Bür­ger­geld, Erhö­hung des Min­dest­lohns und Ein­füh­rung der Kin­der­grund­si­che­rung wür­den noch kommen.

Nur die Grü­nen, die mög­li­cher­wei­se mit der CDU die neue Lan­des­re­gie­rung stel­len wer­den, gehö­ren als Regie­rungs­par­tei im Bund zu den Wahl­sie­gern in Nord­rhein-West­fa­len. Man muss auch fest­stel­len, dass es den Grü­nen nicht scha­det, dass sie sich schnell für die Lie­fe­rung schwe­rer Waf­fen an die Ukrai­ne aus­ge­spro­chen haben. Im ver­gan­ge­nen Monat waren Wirt­schafts­res­sort­chef Robert Habeck und Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock laut Umfra­gen die belieb­tes­ten Poli­ti­ker in Deutschland.

Auch der anste­hen­de Bei­tritt von Finn­land und Schwe­den zur Nato wur­de von den Grü­nen begrüßt. »Wir wol­len, dass das Ver­fah­ren schnell abge­schlos­sen wird«, sagt Par­tei­chef Omid Nou­ripour am Mon­tag vor Jour­na­lis­ten. Auch die Auf­rüs­tung der Bun­des­wehr wird an den Grü­nen nicht schei­tern. Wegen andau­ern­der Ver­hand­lun­gen zwi­schen der Ampel-Koali­ti­on und der Uni­on wird sich der Bun­des­tag die­se Woche aber noch nicht mit dem geplan­ten Son­der­ver­mö­gen für die Trup­pe befas­sen. Nou­ripour rich­tet einen Appell an die Kon­ser­va­ti­ven. Ihr »Ver­sa­gen« als Regie­rungs­par­tei habe dazu bei­getra­gen, dass die Bun­des­wehr in die­sem jet­zi­gen Zustand sei. Dass die Grü­nen ein­mal die Uni­on von rechts in der Mili­tär­po­li­tik kri­ti­sie­ren wer­den, hät­te vor der Bun­des­tags­wahl wohl kaum jemand gedacht. Aller­dings hat Nou­ripour auch etwas für die lin­ken Unter­stüt­zer sei­ner Par­tei zu bie­ten. Um gegen das zuneh­men­de glo­ba­le Elend und den Hun­ger vor­zu­ge­hen, müss­ten auch Mit­tel für den Ent­wick­lungs­be­reich ange­ho­ben werden.

Wegen der klei­nen Kri­sen, in denen sich die Ber­li­ner Koali­ti­ons­part­ner SPD und FDP befin­den, machen sich die Grü­nen offi­zi­ell kei­ne gro­ßen Gedan­ken. Sie gehen davon aus, dass es wich­tig für alle Regie­rungs­par­tei­en ist, dass sie gemein­sa­me Erfol­ge vor­wei­sen kön­nen, bevor wie­der der Wahl­kampf im Bund beginnt. »Alle Betei­lig­ten arbei­ten eif­rig und mit Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein«, berich­tet Nou­ripour. Er mache sich »kei­ne Sor­ge um das Ner­ven­kos­tüm« sei­ner Koali­ti­ons­part­ner. Viel­mehr sei das Ver­trau­en in der Bun­des­re­gie­rung zuletzt sogar gewachsen.

Nicht ver­ges­sen wer­den soll­te jedoch, dass die Grü­nen im Bun­des­tags­wahl­kampf 2021 im Unter­schied zur klei­ne­ren FDP noch das Ziel aus­ge­ge­ben hat­ten, mit Baer­bock die Kanz­le­rin zu stel­len. Dar­aus ist bekannt­lich nichts gewor­den. Zu erwar­ten ist aller­dings, dass irgend­wann auch die Span­nun­gen zwi­schen SPD und Grü­nen zuneh­men wer­den. Denn die Par­tei­en buh­len um ähn­li­che Wäh­ler­schich­ten und die Sozi­al­de­mo­kra­ten wer­den wei­ter hart dar­um kämp­fen müs­sen, im Bund die Nase vorn zu haben.