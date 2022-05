In Schwedens Parlament wird mehrheitlich Pro-Nato-Beitritt argumentiert, davor protestieren Nato-Gegner. Foto: AFP/Janerik Henriksson

Am Sonn­tag war es dann so weit: Finn­lands Staats­füh­rung hat ganz offi­zi­ell beschlos­sen, der Nato bei­zu­tre­ten. Staats­prä­si­dent Sau­li Nii­ni­stö und das Komi­tee für Außen- und Sicher­heits­po­li­tik ver­kün­de­ten die Ent­schei­dung am Sonn­tag­mit­tag gemein­sam in Hel­sin­ki. Nun wird im fin­ni­schen Par­la­ment Eduskun­ta ein letz­ter Rap­port der Mit­te-links-Regie­rung über die ver­än­der­te sicher­heits­po­li­ti­sche Lage dis­ku­tiert. Schon am Mitt­woch könn­te ein offi­zi­el­les Bei­tritts­ge­such per Brief in Brüs­sel über­ge­ben wer­den. In Rekord­zeit von nur 81 Tagen hat­te sich nach Beginn des rus­si­schen Angriffs­krie­ges auf die Ukrai­ne die öffent­li­che Mei­nung gedreht, die Ver­bin­dun­gen nach Washing­ton und Lon­don ver­fes­tigt und ein inten­si­ver, par­la­men­ta­ri­scher Klä­rungs­pro­zess eingesetzt.

Bereits ver­gan­ge­nen Don­ners­tag hat­ten sich Prä­si­dent Sau­li Nii­ni­stö von der kon­ser­va­ti­ven Samm­lungs­par­tei und die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Minis­ter­prä­si­den­tin San­na Marin gemein­sam für einen Nato-Bei­tritt aus­ge­spro­chen. Am Sonn­abend folg­te dann die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Par­tei­füh­rung. In der bis­her letz­ten Umfra­ge des öffent­lich-recht­li­chen Rund­funks YLE spra­chen sich 76 Pro­zent­der Befrag­ten für einen Bei­tritt zur Nato aus. Seit dem Beginn des rus­si­schen Angriffs­kriegs auf die Ukrai­ne hat­te sich der Wind in Euro­pas Nord­os­ten gedreht. Die jahr­zehn­te­lan­ge neu­tra­le Hal­tung Finn­lands schmolz Ange­sichts rus­si­scher Gräu­el­ta­ten in Butscha und dem Artil­le­rie­feu­er in Mariu­pol in Win­des­ei­le. Auch wenn man nicht zur eigent­li­chen »Russ­kiy Mir«, zur rus­si­schen Ein­fluss­sphä­re, gehört stieg die gefühl­te Bedro­hungs­la­ge mas­siv an. Beson­ders hell­hö­rig wur­de man in Stock­holm und Hel­sin­ki, als Ende 2021 aus Mos­kau ver­laut­bart wur­de, die bei­den nor­di­schen Län­der soll­ten nicht Teil des Nord­at­lan­tik­pakts wer­den. Die Dro­hun­gen der Pres­se­spre­che­rin des rus­si­schen Außen­mi­nis­te­ri­ums Maria Zak­ha­ro­va am 25. Febru­ar ein Nato-Bei­tritt hät­te »schwe­re poli­ti­sche und mili­tä­ri­sche Kon­se­quen­zen« taten ihr Übri­ges. Russ­lands Agie­ren wird als unbe­re­chen­bar ein­ge­schätzt und der, auch ato­ma­re, Schutz­schirm der Nato-Mit­glied­staa­ten als ein­zi­ge Opti­on wahr­ge­nom­men, einer theo­re­tisch mög­li­chen rus­si­schen Aggres­si­on zu entgehen.

Über­ra­schend deut­lich wur­de bei der Erklä­rung am Don­ners­tag auch der fin­ni­sche Prä­si­dent. Nii­ni­stö wur­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ein gutes Arbeits­ver­hält­nis mit Wla­di­mir Putin nach­ge­sagt. Nach dem Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne will Nii­ni­stö den rus­si­schen Ver­laut­ba­run­gen aber nicht mehr trau­en: »Ihr habt das ver­ur­sacht – schaut in den Spie­gel!«, so der fin­ni­sche Prä­si­dent in Rich­tung Mos­kau. Am Sonn­abend hat­te Nii­ni­stö dann in einem von Finn­land aus­ge­hen­den Tele­fo­nat dem rus­si­schen Prä­si­den­ten die Ent­schei­dung mit­ge­teilt, Finn­land ent­schei­de als sou­ve­rä­ner Staat allein über sei­ne Sicher­heits­po­li­tik. Putin bezeich­ne­te im Tele­fo­nat einen fin­ni­schen Nato-Bei­tritt als Feh­ler und unter­strich, dass es kei­ne Bedro­hung der fin­ni­schen Sicher­heit durch Russ­land gäbe.

Als beson­ders sen­si­bel gilt die jetzt begin­nen­de War­te­zeit bis zum offi­zi­el­len Bei­tritt zum Mili­tär­bünd­nis. Alle Par­la­men­te der 30 Nato-Mit­glieds­staa­ten müs­sen den Bei­tritt der nor­di­schen Part­ner rati­fi­zie­ren, die­ser Pro­zess kann bis zu einem Jahr dau­ern. Finn­land und Schwe­den haben sich für die Über­gangs­pha­se poli­ti­sche Sicher­heits­ga­ran­tien aus Lon­don geholt. Ver­gan­ge­ne Woche besuch­te der bri­ti­sche Pre­mier­mi­nis­ter Boris John­son dafür Hel­sin­ki und Stock­holm. Auch wenn die dort unter­zeich­ne­ten Sicher­heits­ga­ran­tien nicht die Trag­wei­te des Arti­kel 5 des Nord­at­lan­tik­ver­trags haben, kann an der bri­ti­schen Ernst­haf­tig­keit nicht gezwei­felt wer­den. Bri­ti­sche Trup­pen könn­ten bei­spiels­wei­se ver­stärkt bei Übungs­ma­nö­vern in Schwe­den und Finn­land prä­sent sein und die bri­ti­sche Mari­ne im Ost­see­raum akti­ver werden.

Besorgt wer­den mög­li­che Ein­fluss­nah­men aus Russ­land wäh­rend der Rati­fi­zie­rungs­pe­ri­ode gese­hen: In den ver­gan­ge­nen Wochen gab es meh­re­re Ver­let­zun­gen des fin­ni­schen und schwe­di­schen Luft­rau­mes durch rus­si­sche Maschi­nen. Mit­te April wur­de am Tag der Video­an­spra­che des ukrai­ni­schen Prä­si­den­ten Wolo­dym­yr Selen­skyj vor dem fin­ni­schen Par­la­ment die Web­sei­ten des fin­ni­schen Außen- und Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums ange­grif­fen, die kurz­zei­tig nicht erreich­bar waren.

Schwe­den und Finn­land sind seit lan­gem an Nato-Manö­vern betei­ligt, ihre Aus­rüs­tung und Infra­struk­tur mit denen der Nato inter­ope­ra­bel und moderns­te Waf­fen­sys­te­me kom­men bereits seit Jahr­zehn­ten von US-ame­ri­ka­ni­schen Rüs­tungs­fir­men. Durch einen fin­ni­schen Bei­tritt zur Nato wird sich die Land­gren­ze zwi­schen dem Nord­at­lan­tik­pakt und Russ­land mehr als ver­dop­peln, denn Finn­land hat eine über 1300 Kilo­me­ter lan­ge Gren­ze mit dem öst­li­chen Nachbarn.

Erwar­tet wird, dass Finn­land und Schwe­den sich dem eher ver­hal­te­nen Kurs der ande­ren Nor­di­schen Län­der anschlie­ßen. Weder in Däne­mark noch in Nor­we­gen sind Trup­pen ande­rer Nato-Län­der sta­tio­niert. Auch wer­den die Staa­ten selbst wahr­schein­lich atom­waf­fen­frei blei­ben. Beson­ders letz­te­res ist für mög­li­che Span­nun­gen im Ost­see­raum ausschlaggebend.