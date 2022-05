Jede Schanze ist anders: Diese hier in China zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Architektur aus. Foto: dpa/Kyodo

»Wer baut die bes­te Skischan­ze?« So fass­te Anja Schell­horn, Geschäfts­füh­re­rin der Bran­den­bur­gi­schen Inge­nieur­kam­mer, die anspruchs­vol­le Auf­ga­ben­stel­lung zusam­men. Nach Ansicht der Jury haben das in der Alters­klas­se 1 (bis 8. Klas­se) Imme Tho­nack vom Städ­ti­schen Gym­na­si­um Witt­stock und in der Alters­klas­se 2 (ab 9. Klas­se) Lau­ra Har­tert vom Ber­tolt-Brecht-Gym­na­si­um Brandenburg/Havel getan. In bei­den Kate­go­rien wur­den Aner­ken­nungs­ur­kun­den und Preis­gel­der bis zum Platz 15 aus­ge­ge­ben. 129 Schü­ler und 16 Schu­len hat­ten sich dies­mal am Wett­be­werb »Ideen­sprING­gen« beteiligt.

Von 59 ein­ge­reich­ten Skischan­zen-Model­len sei­en 30 zuge­las­sen wor­den, denn es galt, stren­ge Kri­te­ri­en für den Bau der Model­le zu beach­ten, erklär­te Schell­horn. Der Schan­zen-Turm habe ein hal­bes Kilo Gewicht tra­gen müs­sen, der Absprung­win­kel der Schan­ze sei auf exakt 11 Grad fest­ge­legt gewe­sen. Die Funk­ti­ons­fä­hig­keit der Model­le als Schan­ze wur­de mit einer Glas­mur­mel getes­tet. Es gab Maß­ga­ben für Höhe und Brei­te der Model­le, und wer sich dar­an nicht hielt, hat­te Pech. Exakt­heit ist für Inge­nieu­re eine Grundtugend.

Viel­leicht könn­ten eini­ge der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sich vor­stel­len, spä­ter ein­mal den span­nen­den Beruf des Inge­nieurs zu wäh­len, sag­te Bil­dungs­mi­nis­te­rin Brit­ta Ernst (SPD) in ihrem Gruß­wort. Auch »ver­dient man da ganz ordent­lich«. Zum Teil sei­en gleich­sam Kunst­wer­ke ein­ge­reicht wor­den, ergänz­te sie aner­ken­nend und zeig­te sich per­sön­lich erleich­tert dar­über, dass nicht sie selbst in der Jury über die Plät­ze habe ent­schei­den müs­sen. »Das wäre mir schwer­ge­fal­len.« Sie freue sich, dass zuneh­mend auch Mäd­chen bei die­sem Bas­tel- und Tüf­tel-Wett­be­werb mit­ma­chen und das durch­aus erfolg­reich. Von den gefor­der­ten sta­ti­schen Vor­aus­set­zun­gen »ver­ste­he ich sehr wenig«, bekann­te die Minis­te­rin. Aber die Viel­falt der Gestal­tung sei zu loben. Es han­de­le sich um »Hin­gu­cker«.

Der Vize­prä­si­dent der bran­den­bur­gi­schen Inge­nieur­kam­mer, Klaus Haa­ke, fand eben­falls loben­de Wor­te: Im Lau­fe der Jah­re sei­en Qua­li­tät und Quan­ti­tät der ein­ge­reich­ten Wett­be­werbs-Expo­na­te »erheb­lich ange­stie­gen«. Mit der Skischan­ze hät­ten die Aus­rich­ter eine inter­es­san­te Auf­ga­ben­stel­lung vor­ge­legt, die auch im wirk­li­chen Leben nach wie vor Kopf­zer­bre­chen berei­te. Skischan­zen müss­ten den ört­li­chen Bedin­gun­gen ange­passt wer­den. »Kei­ne Schan­ze auf Erden gleicht der ande­ren.« Holz habe sich bewährt, Roh­re ver­spre­chen eine hohe Stand­fes­tig­keit. Aber so vie­le Bei­spie­le für eine raf­fi­nier­te Lösung beim Schan­zen­bau es der­zeit auch gebe: Die Suche nach der bes­ten Gestal­tung, Stei­fig­keit und Bau­aus­füh­rung für ein sol­ches Bau­werk gehe wei­ter. »Es gibt kein Ide­al­kon­zept.« Die bei­den im Lan­des-Wett­be­werb sieg­rei­chen Schan­zen-Model­le wer­den zum bun­des­wei­ten Ver­gleich ein­ge­la­den. Dort hat­te Bran­den­burg im ver­gan­ge­nen Jahr einen zwei­ten Platz erobern können.