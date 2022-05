Sieht keine neuen finanziellen Spielräume: Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD). Foto: dpa/Soeren Stache

Weil die Coro­na-Maß­nah­men zurück­ge­fah­ren wor­den sind, zieht der pri­va­te Kon­sum wie­der an. Gleich­zei­tig stei­gen die Prei­se und auf die Ein­käu­fe ent­fal­len Steu­ern: Wenn die Ver­brau­cher also mehr aus­ge­ben müs­sen für Lebens­mit­tel und Ben­zin, spült das auch mehr Geld in die Staats­kas­sen. Das Land Bran­den­burg kann im lau­fen­den Jahr vor­aus­sicht­lich 350 Mil­lio­nen Euro mehr Steu­ern ein­neh­men, als im Lan­des­haus­halt angenommen.

Das sei das Ergeb­nis der Mai-Steu­er­schät­zung, erklär­te Finanz­mi­nis­te­rin Kat­rin Lan­ge (SPD) am Diens­tag. Für das kom­men­de Jahr 2023 darf sie nun mit 492 Mil­lio­nen Euro mehr Steu­ern rech­nen als nach der Steu­er­schät­zung vom Novem­ber ange­nom­men – und für das Jahr 2024 mit einem Plus von 468 Mil­lio­nen Euro. Den Kom­mu­nen ste­hen 22,4 Pro­zent die­ser Sum­me zu.

»Das Ergeb­nis der aktu­el­len Steu­er­schät­zung bringt auf den ers­ten Blick eine ver­bes­ser­te Ein­nah­me­si­tua­ti­on mit sich«, sag­te Lan­ge. »Die pro­gnos­ti­zier­ten Mehr­ein­nah­men resul­tie­ren aber zu einem erheb­li­chen Teil aus der sehr hohen Infla­ti­on, die die Ein­nah­me­er­war­tun­gen auf­bläht, und die kei­nes­wegs ein rasch vor­über­ge­hen­des Phä­no­men ist. Die Kehr­sei­te ist, dass auch das Land deut­lich höhe­re Prei­se bezah­len muss, und das nicht allein für Bau­kos­ten.« Die neue Steu­er­schät­zung ver­spre­che somit alles ande­re als einen finanz­po­li­ti­schen Befrei­ungs­schlag. »Ganz im Gegen­teil: Neue Aus­ga­be­spiel­räu­me ent­ste­hen nicht«, warn­te die Minis­te­rin. Das gel­te auch für das lau­fen­de Jahr, in dem Bran­den­burg bekannt­lich geplant habe, in sei­ne Rück­la­gen zu grei­fen und weni­ger aus­zu­ge­ben. Inso­fern wür­den höhe­re Steu­er­ein­nah­men eher zur Sicher­stel­lung des Haus­halts bei­tra­gen als zu neu­en finanz­po­li­ti­schen Spiel­räu­men führen.

Gesund wären Steu­er­mehr­ein­nah­men, wenn sie nicht durch die galop­pie­ren­de Infla­ti­on zustan­de­kom­men, son­dern auf einem Wachs­tum des Brut­to­in­lands­pro­dukts beru­hen, so Lan­ge. Hier aber erwar­tet die Bun­des­re­gie­rung für Deutsch­land im lau­fen­den Jahr jetzt nur noch ein Plus von 2,2 Pro­zent. Im Novem­ber erhof­fe sich die Regie­rung für das Jahr 2002 noch ein Wachs­tum von 4,1 Prozent.

Aus Sicht der Links­frak­ti­on müss­ten die zusätz­li­chen Ein­nah­men aber in Inves­ti­tio­nen

in den Kom­mu­nen flie­ßen. Frak­ti­ons­chef Sebas­ti­an Wal­ter nann­te hier den Neu­bau von Schu­len und die Unter­brin­gung ukrai­ni­scher Flücht­lin­ge. »Der Staat ver­dient an höhe­ren Prei­sen mas­siv mit«, mein­te auch er. Bes­ser, die­ses Geld wer­de jetzt aus­ge­ge­ben, als wenn man in drei oder fünf Jah­ren »Repa­ra­tur­be­darf« habe, der viel teu­rer sein wür­de. Ange­sichts mas­si­ver Ver­schie­bun­gen im Haus­halt for­der­te Wal­ter einen Nachtragshaushalt.

Der Haus­halt sei schon von vorn­her­ein »hart auf Kan­te genäht«, sag­te CDU-Frak­ti­ons­chef Jan Red­mann. Wenn das Land mehr Steu­ern ein­neh­me, dann müss­ten auch deut­lich mehr Coro­na-Kre­di­te getilgt wer­den. Da die gestie­ge­nen Prei­se auch die Bilanz des Lan­des belas­ten, sag­te Red­mann: »Ich habe Zwei­fel, dass von den Mehr­ein­nah­men am Ende noch etwas übrig bleibt.«

Der CDU-Abge­ord­ne­te Stee­ven Bretz füg­te hin­zu, es hand­le sich um Schät­zun­gen, nicht um tat­säch­lich schon vor­han­de­ne Steu­er­ein­nah­men. »Selbst, wenn sie sich bewahr­hei­ten soll­ten, die Haus­halts­la­ge Bran­den­burgs ist sehr, sehr ernst.«

»Die Infla­ti­on wird ohne­hin eine gro­ße Men­ge von Mehr­ein­nah­men wie­der auf­fres­sen«, zeig­te sich Grü­nen-Frak­ti­ons­chef Ben­ja­min Rasch­ke sicher. Er warn­te davor, das Geld gleich wie­der »zu ver­früh­stü­cken«. Er sag­te auch: »Wir Grü­nen sind vom Team Vor­sicht.« Die Coro­na-Pan­de­mie sei unter Umstän­den noch nicht vor­bei. Der Herbst wer­de kom­men und mit einer mög­li­chen nächs­ten Wel­le der Pan­de­mie wohl auch den Lan­des­haus­halt wie­der for­dern. Dar­auf müs­se man finan­zi­ell vor­be­rei­tet sein, sag­te Raschke.

Der­weil sieht die Links­frak­ti­on drin­gen­den Hand­lungs­be­darf bei den Tafeln, die zu gerin­gen Prei­sen gespen­de­te Lebens­mit­tel an Bedürf­ti­ge abge­ben. Ange­sichts der Ver­schär­fung der sozia­len Lage und der galop­pie­ren­den Ver­teue­rung gera­ten die Tafeln »ans Limit«, sag­te der Abge­ord­ne­te Andre­as Bütt­ner am Diens­tag. Sei­ne Links­frak­ti­on bean­tragt bei der Par­la­ments­sit­zung an die­sem Mitt­woch, den Tafeln eine sta­bi­le Ver­sor­gung bedürf­ti­ger Ein­woh­ner wei­ter zu ermög­li­chen. »Zahl­rei­che Men­schen in Bran­den­burg leben in Armut«, heißt es zur Begrün­dung des Antrags. Bütt­ner zufol­ge gera­ten die Tafeln aus zwei­er­lei Rich­tung unter Druck: Zum einen wür­den sie durch Läden und die Gas­tro­no­mie immer schlech­ter belie­fert und zum ande­ren wach­se der Bedarf. Denn immer mehr Men­schen gerie­ten auf­grund stei­gen­der Prei­se in die Armutsfalle.

»Die Nudel­prei­se sind um 100 Pro­zent gestie­gen. Wenn ich mir in der Kan­ti­ne des Land­tags einen Kaf­fee und eine Lau­gen­bre­zel kau­fe, dann bezah­le ich fünf Euro«, rech­ne­te Bütt­ner vor. Das sei die Sum­me, die einem Sozi­al­hil­fe- oder Hartz-IV-Emp­fän­ger am Tag für die Ernäh­rung zur Ver­fü­gung ste­he. Wer die Tafeln sta­bi­li­sie­re, der ret­te »das letz­te Netz« und erhal­te den Ärms­ten die letz­ten Aus­sich­ten, so Büttner.

Laut Bütt­ner wer­den För­der­mit­tel für die Tafeln auch aus dem Grund nicht abge­ru­fen, weil die Trä­ger nicht in der Lage sei­en, die abge­for­der­ten 20 Pro­zent Eigen­be­tei­li­gung auf­zu­brin­gen. Daher beinhal­te der Lin­ken-Antrag auch, hier eine Här­te­fall­klau­sel ein­zu­füh­ren und den abver­lang­ten Bei­trag auf Null zu sen­ken. Dem gegen­über ste­hen nach wie vor unge­heu­re Men­gen von weg­ge­wor­fe­nen Lebens­mit­teln in Deutsch­land, fuhr Bütt­ner fort. Er ver­wies auf das Bei­spiel Frank­reichs, in dem ein Gesetz der­glei­chen eindämme.